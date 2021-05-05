ዶናልድ ትራምፕ ምስ ደገፍቱ ዘራኽቦ 'ፍሉይ' መርበብ ሓበሬታ ክፊቱ
ፕረዚደንት ኣመሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ምስ ደገፍቱ ዘራኽቦ ሓዲሽን ፍሉይን መርበብ ሓበሬታ ከምዝኸፈተ ገሊጹ።
እቲ መርበብ ሓበሬታ ምስ ደገፍቱ ከም 'መራኸቢ' ከምዝጥቀመሉን ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ካብ ኣባላት ቦርድ እቲ ፕረዚደንት ነበር ዝተጽሓፉ ጽሑፋት ብቐጥታ ከምዝሕተሙ ተገሊጹ።
ዶናልድ ትራምፕ፡ ኣብ ወርሒ ጥሪ ደገፍቱ ናብ ካፒቶል ሆል [ቤት ጽሕፈት ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ኣመሪከ]ብሓይሊ ምስ ኣተዉ፡ ነቲ ዕግርግር ኣነዓዒብካዮ ተባሂሉ ትዊተር፡ ፌስቡክን ዩትዩብን ከይጥቐም ከምዝተኸልከለ ይዝከር።
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ሽዕኡ ጀሚሩ ዝህቦም ዝነበረ መግለጺታት ኣብዛ ሕጂ ተመስሪታ ዘላ ሓዳሽ መርበብ ሓበሬታ ክዝርግሖ ምዃኑ'ውን ገሊጺ ኣሎ።
ነቲ መርበብ ሓበሬታ ዝከታተሉ ሰባት፡ ንዝተዘርግሑ ጽሑፋት፡ ስእሊ ይኹን ተንቀሳቃሲ ምስሊ ከምዝፈተውዎ ዝሕብርሉ ሳንዱቕ ተዳልይሎም ኣሎ፡ ካብኡ ወሲዶም'ውን ኣብ ፌስ ቡክ ይኹን ትዊተር ክዝርግሕዎ ክኽእሉ እዮም።
እዚ ሓበሬታ እዚ ኣብ ድሮ እቲ ኣባላት ቦርድ ፌስቡክ ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ዝተነበረ ናይ ፌስቡክ እግዳ ንኹሉ ግዜዶ ይቀጽል ኣብ ዝብል ንምዝታይ ኣብ ዝዳለውሉ ዘለዉ እዩ ተገሊጹ።
ላዕለዋይ ኣማኻሪ ዶናልድ ትራምፕ ጃሶን ሚለር፡ ኣብ ወርሒ መጋቢት ሓደ ፍሉይ ማሕበራዊ ሚድያ ከምዝምስርቱን "እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዝዩ ዓቢ እዩ" ኢሉ ነይሩ'ዩ።
እንተኾነ ሚለር ብሰሉስ ብትዊተር ኣብ ዝለጠፎ ሓበሬታ እቲ ንትራምፕን ንደገፍቱን ከራኽብ ዝተመስረተ መርበብ ሓበሬታ እምበር ማሕበራዊ ሚድያ ከምዘይኮነ ኣነጺሩ።
እቲ መርበብ ሓበሬታ በቲ ኣብ እዋን ምርጫ ላዕለዋይ ማናጀር ጎስጓስ ናይ ትራምፕ ዝነበረ ብራድ ፖርስኬል ዝውነን ኑክለስ ዝተብሃለ ትካል ከምዝተሰርሐ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።
ኣብታ መርበብ ሓበሬታ፡ ድሮ ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተኻየደ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣመሪካ 'ምጥፍፋእ ከምዝነበሮን ትራምፕ'ምበር ጆ ባይደን ከምዘይተዓወተን' ዝገልጽ ጽሑፋት ይልጠፍ ኣሎ።
ፌስቡክ ኣብ ልዕሊ ዶናልድ ትራምፕ ዝህቦ ውሳነ ሎሚ ኣማስይኡ ከፍልጥ ከምዝኽል'ውን ትጽቢት ይግበር።
እንድሕር ዶናልድ ትራምፕ እገድኡ ክልዓል ውሳነ ተዋሂብዎ፡ ፌስቡክ ናይ ትራምፕ ሒሳብ ናብ ንቡር ንምምላስ መዓልታታት ክወስደሉ ከምዝኽእል ይግመት።
ዩትዩብ፡ እቲ ክልዓል ዝኽእል ዕግርግር ምስ ሃደአ ኣብ ልዕሊ ትራምፕ ዘንበሮ እገዳ ከምዘልዕሎ ገሊጹ ነይሩ እዩ።
ትዊተር፡ ነቲ ልዕሊ 88 ሚልዮን ሰዓብቲ ዝነበርዎ ዶናልድ ትራምፕ ንኹሉ ግዜ ትዊተር ከይጥቀም ከምዝኣገዶ ይፍለጥ።
ዶናልድ ትራምፕ፡ ኣብ ሓደ መርዓ ተረኺቡ 'ናፊቕኹምኒ'ዶ?' ኢሉ
ኣብ ሓደ መርዓ ዝተረኸበ ዶናልድ ትራምፕ፡ ኣብቲ መርዓ ኣንጻር ጆ ባይደን፣ ቻይናን ኢራንን ዘለዎ ተቓውሞ ገሊጹ።