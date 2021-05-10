ኣብ ሱዳን፡ 120 ኣኽበርቲ ሰላም 'ናብ ኢትዮጵያ ኣይንምለስን' ኢሎም
ኣብ ሱዳን ዝነበሮም ልኡኽ ዝወድኡ 120 ኢትዮጵያውያን ኣባላት ኣኽበርቲ ሰላም ናብ ሃገሮም ኣይንምለስን ኢሎም።
እቶም ኣባላት ምኽባር ሰላም ዓለምለኻዊ ሓለዋ ክግበረሎምን ኣብ ሱዳን ዕቑባ ክወሃቦምን ከም ዝሓተቱ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ።
እዚኦም ኣካል ኣብ ዳርፉር ተዋፊሮም ዝነበሩ፡ ተልእኾኦም ዝዛዘሙ፡ ኣኽበርቲ ሰላም ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዝነበሩ'ዮም።
ብተመሳሳሊ ቅድሚ ሓሙሽተ ኣዋርሕ፡ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝነበሮም ልኡኽ ዝወድኡ ተጋሩ፡ ከይኽሰሱ ስለዝሰግኡ ናብ ኢትዮጵያ ኣይንምለስን' ምባሎም ይዝከር።
ሰራዊት ምክልኻል እዞም ናብ ሃገር ኣይንምለስን ዝበሉ ኣባላት ልኡኽ ምኽባር ሰላም "ተለኣኣኽቲ ጁንታ'ዮም" ኢሉዎም ነይሩ።
ዳግም ኣብዚ ሕጂ እዋን ናብ ኢትዮጵያ ኣይንምለስን ኢሎም ዘለው 120 ኣኽበርቲ ሰላም'ውን ተወለድቲ ትግራይ ምዃኖም ይግለጽ።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት ግን ብዛዕባ እዚ ዝበሎ የለን።
ኣብ ከባቢ ዳርፉር ዝነበሮም ልኡኽ ዝዛዘሙ 120 ኣኽበርቲ ሰላም ኣብ ሱዳን ዕቑባ ሓቲቶም'ዮም ዝበለ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ናይዚ ምኽንያት ኣብ ትግራይ ብዘሎ ግጭት ዝተፈጥሩ ውጥረታት ዝተሓሓዝ ከይኮነ ኣይተርፍን ኢሉ።
ኣብቲ ሽዱሽተ ወርሒ ዘቑጸረ ጎንጺ ትግራይ: ሓያሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተፈጺሙ ዝብል ክሲ ይቐርብ።
ማዕኸን ዜና ኤፒ፡ ካብ ሞንጎ እቶም ናብ ሃገርና ኣይንምለስን ዝበሉ ልዕሊ 30 ናብ መዕቆቢ ስደተኛታት ከም ዝኣተው ንሓደ በዓል መዚ ሱዳን ጸሪሑ ጸብጺቡ።
ሓላፊ ትካል ስደተኛታት ግዝኣት ሰሜን ዳርፉር ኣል ፋቴህ ኢብራሂም መሓመድ ካብቶም ናብ መዓስከር ስደተኛታት ዝኣተው ኣኽበርቲ ሰላም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ፍቓደኛታት ዘይኮኑ ይርከቡዎም ኢሉ።
'ናብ ሃገርና ክንምለስ እንከለና ክንክሰስ ኢና' ብዝብል ስግኣት ካብ ሞንጎ ዝተረፉ እተን 14 ደቂ ኣንስትዮ ምዃነን'ውን ሓቢሩ።
ወሃቢ ቃል ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፋርሃን ሃክ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንኤፒ ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ ብኣማኢት ዝቑጸሩ ወተሃደራት ናብ ሃገሮም ይምለሱ ከም ዘለው ብምግላጽ፡ ኣብ ትሕቲ እቲ ውድብ ኣብ ልኡኽ ምኽባር ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ግን "ዓለምለኻዊ ሓለዋ ይሓቱ ኣለው" ኢሉ።
ሓላፊ ስደተኛታት ሱዳን መሓመድ ብወገኑ፡ ብሰንበት ብውሑድ 33 ኣኽበርቲ ሰላም ካብ ግዝኣት ሰሜን ዳርፉር ብምውጻእ ኣብ ጥቓ ዶብ ኢትዮጵያ ናብ ዝርከብ መዓስከር ስደተኛታት ምብራቓዊ ከሰላ ከም ዝኣተው ሓቢሩ።
ብተወሳኺ፡ ሎሚ ካልኦት 31 ኣኽበርቲ ሰላም ካብ ሰሜን ዳርፉር ክወጽኡ'ዮም።