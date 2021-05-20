ኢትዮጵያ ንጎረባብቲ ሃገራት ሓደ ቢልዮን ፈልሲታት ክትዕድል እያ
‘ንኢትዮጵያ ነልብሳ’’ ብዝብል መደብ፡ ብደረጃ ሃገር 6 ቢልዮን ፈልሲታት ከምዝትከልን ሓደ ቢልዮን ፈልሲታት ንጎረባብቲ ሃገራት ከምዝወሃብን ተገሊጹ፡፡
በዚ መሰረት እቶም ዝዕደሉ ፈልሲታት ናብ ሃገራት ጅቡቲ፣ ሶማልያ፣ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንን ኬንያን ንምልኣኽ መደብ ተታሒዙሉ ከምዘሎ ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ዑመር ሓሰን ገሊጹ፡፡
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ብቕድሚ ትማሊ ነዚ መርሃ ግብሪ ኣብ ዘጀመረሉ፡ ኣካል እቲ ብኽለት ከባቢ ኣየርን ክሊማዊ ለውጥን ዘስዕብዎም ጸገማት ንምብዳህ ዝወጸኣ ናይ ኣርባዕተ ዓመት ውጥን ከምዝኾነ ገሊጹ ነይሩ፡፡
ኣብ ፌስቡክ ገጹ ድማ ‘‘ንመላእ ኢትዮጵያውያን ንኢትዮጵያ ነልብሳ ኢለ ጻውዒተይ የቕርብ’’ ኢሉ፡፡
እቲ ንጎረባብቲ ሃገራት ፈልሲታት ናይ ምዕዳል ሓሳብ ብድልየት ኢትዮጵያ ዝተበገሰ ምዃኑ ዝሓበረ እቲ ሚኒስተር ሕርሻ ‘‘ኢትዮጵያ እያ ነቲ ሓሳብ ኣልዒላቶ እምበር እተን ሃገራት ሃቡና ኢለን ኣይኮነን’’ ኢሉ፡፡
እቲ መርሃ ግብሪ ካብ ጅቡቲ ጀሚሩ ናብ ካልኦት ሃገራት ከምዝቕጽል እውን ሓቢሩ፡፡
ካብቶም ንጎረባብቲ ሃገራት ዝዕደሉ ሓደ ቢልዮን ፈልሲታት፡ እቶም 780 ሚልዮን ብዓይነቶምን ብዝደልይዎ ኩነታት ኣየርን ዝተፈለዩ ከምዝኾኑ ብምሕባር ድማ ኣብ ቀረባ መዓልቲታ ምክፍፋል ከምዝጅመር ተዛሪቡ፡፡
እቶም ኣብታ ሃገር ዝትከሉ 6 ቢልዮን ፈልሲታት ኣብ ከተማታትን ኣብ ዙርየአንን ከምዝትከሉ ዝገለጸ ሚኒስተር ሕርሻ ዑመር ሓሰን፡ ብጽሒት እተን ከተማታት ብዝገብረኦ ምድላው ዝውሰን እዩ ኢሉ፡፡
ንሱ፡ ጫካታት ካብ ምፍጣር ብተወሳኺ ኣብ ሓጺር እዋን ጥቕሚ ዝህቡ፡ ከም ኣቮካዶን ፓፓየን ዝበሉ እውን ከምዝትከሉ ኣፍሊጡ፡፡
‘‘ፍሪኦም ሸይጡ ዝርበሐሎም ዓይነታት ፈልሲ ክህልዉ ተገይሩ እዩ ተዳልዩ፡፡’’
ዛጊድ ብደረጃ ሃገር ብዛዕባ ዝተተኸሉ ፈልሲታት ውጽኢታውነት ኣመልኪቱ ድማ ‘‘ ቅድም ክብል ብደረጃ ሃገር ዕብየቱ ዝተሓተ እዩ ነይሩ፡፡ ካብ 65 ክሳብ 72 ሚእታዊት ነይሩ፡፡ ናይቶም ዝሓለፉ ዓመታት ብማእከላይ ገምጋም እንትረአ፡ ዓሚ ካብ ዝተተኸሉ 5.9 ቢልዮን ፈልሲታት 87 ሚእታዊት ዝኾውን ኣጸዳድቕኡ ጽቡቕ ከምዝኾነ ተራእዩ እዩ’’ ኢሉ፡፡