ብሪጣንያ ኣብ ትግራይ 'ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ' ዓጸቦ ክኽሰት ከም ዝኽእል ኣጠንቂቓ
መንግስቲ ብሪጣንያ ኣብ ውሽጢ ሒደት ኣዋርሕ ኣብ ትግራይ ከቢድ ጥፍዓት ዘስዕብ ዓጸቦ ክኽሰት ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ።
ፍሉይ ልኡኽ ምክልኻል ዓጸቦ ኒክ ዳየር፡ ኣብቲ ብኲናት ዕንወት ዝወርዶ ዘሎ ክልል ኣብ ዝገበሮ ዑደት እዩ ነቲ ግምገማ ኣካዪዱ።
ብመሰረት ሚስተር ዳየር ዘቕረቦ መብርሂ፡ ኣብቲ ክልል ጸብጻባት ቅትለትን ጾታዊ ዓመጽን ከም ዘሎ ብምግላጽ ተጻብኦታት ይቕጽል ምህላው ሓቢሩ።
ኣብ ልዕሊ መሳርሒታት ሕርሻ፡ ንዘርኢ ዝተኸዘነ እኽሊ፡ ከምኡ'ውን ዓድታት ብምሉእ ዕንወት ከም ዝተፈጸመ ብምግላጽ፤ ብምኽንያት ምዕጻው ጽርጊያታትን በረራታትን ኣብቲ ክልል ብዙሕ ህዝቢ ክብጻሕ ከም ዘይተኻእለ ኣብሪሁ።
ጥዕና ዘይምርካብ ማዕረ ጥሜት ኣስጋኢ እዩ ዝበለ ሚስተር ዳየር፡ ብፍላይ ኣብ ዝበዝሓ ማእከላት ጥዕና እቲ ክልል ዝበጽሐ ዕንወት ዝያዳ ኣሻቓሊ ምዃኑ ገሊጹ።
ምእሳር ተፈናቐልቲ
ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ተፈናቒሎም፡ ኣብ ከተማ ሽረ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ-ትምህርቲ ተዓቚቦም ካብ ዝነበሩ ተፈናቐልቲ፡ ብኣማኢት ዝቑጸሩ ደቂ ተባዕትዮ ብሰነይ ብወተሃደራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ተወሲዶም ከምዝተኣሰሩ መሰኻኽር ዓይኒ ንቢቢሲ ገሊጾም፡፡
እቶም ወተሃደራት ናብቶም መዕቆቢታት ብምእታው ንደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ከካብ ዝነብሩሉ ክፍሊታት እናውጽኡ ንገሊኦም ብመካይን ንገሊኦም ድማ ብእግሮም ኣሰሊፎም ከምዝወሰዱዎም ብምግላጽ፡ ነቶም ስደተኛታት ይቕጥቅጡዎም ከም ዝነበሩ እቶም መሰኻኽር ሓቢሮም፡፡
ልኡኽ ኣውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ኣብ ትዊተር ኣብ ዝሃቦ ምላሽ እቲ ጸብጻብ "ኣዝዩ ረባሺ" ምዃኑ ብምግላጽ፡ "ነቲ ኩነታት ንምብራህ ነጻን ቅልጡፍን መርመራ ክግበር ከም ዘድልይ" ሓቢሩ።
ሰራዊት ኢትዮጵያ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ግና ተፈናቐልቲ ናይ ምእሳር "ተግባር ክፍጽም ዘይክእል" ምዃኑ ብምግላጽ፡ ነቶም ጸብጻባት "ዝተፋሕሰ" ክብል ገሊጽዎም።
ነቶም ኣብዚ እዋን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸበርቲ ተባሂሎም ዘለው ሓይልታት ትግራይ ንምስዓር ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተዓዲሞም ዝኣተው ወተሃደራት ኤርትራ ጌና ኣብቲ ክልል ኣብ ኲናት ይሳተፉ ምህላዎም ጸብጻባት ይሕብሩ።