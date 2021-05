ቑጠባ፡ ስለምንታይ ቐጻሊ ምዕራፍ ካፒታሊዝም ይመጽእ ኣሎ?

ካፒታሊዝም፡ ሐዚ ብዘለዎ ቕርጺ ህይወት ብዙሓት ብትሑት እቶት ዝመሓደሩ ሰባት የጥፍእ'ዩ ዘሎ ክብሉ ክኢላታት ስነ ቑጠባ ኣኔ ኬዝን ኣንገስ ዲያቶን 'Deaths of Despair and the Future of Capitalism' ኣብ ዝሰመዩዎ መጽሓፎም ኣስፊሮም።