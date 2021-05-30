ኣመሪካዊ ፓይለት ነበር ኣብ በረራ ውሽጢ ኣጸያፊ ተግባር ከምዝፈጸመ ተኣሚኑ
ኣሜሪካዊ ፓይለት ማይክል ሃክ ኣብ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ነፋሪት ከብርር እንከሎ ነቲ መነወሪ ተግባር ከም ዝተፈጸሞ ይግለጽ።
ወዲ 60 ዓመት ማይክል ሃክ ኣብ ክፍሊ ኣብረርቲ ኾይኑ፡ ንሓጋዚት በረራ ጥራይ ዕርቃኑ ወጺኡ ከም ዘርኣያን ኣብ ላፕቶፕ ኮምፒተር ድማ ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልሚታት እናረእየ ከም ዝነበረን ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ዝመስረቶ መዝገብ ክሲ ኣመልኪቱ።
ኣብ ሜሪላንድ ዝርከብ ዳኛ ድማ፡ ነዚ ጥፍኣቱ ብ5 ሽሕ ዶላር ቅጽዓትን ናይ ሓደ ዓመት ናይ ስራሕ እገዳን ከም ዝፈረዶ ተፈሊጡ’ሎ።
እዚ ኣብራሪ ጥፍኣተኛ ኾይኑ ዝተረኽበሉ በረራ፡ ካብ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ፊላደልፍያ ናብ ኦርላንዶ ዝግበር ዝነበረ በረራ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ነሓሰ እዩ ነይሩ።
እታ ነፋሪት ኣብ ዝለዓለ ብራኸ ኮይና ኣብ እትበረሉ እዋን ከኣ ካብ ናይ ፓይለት ወንበር ተልዒሉ፡ ጾታዊ ርክብ ዘርእዩ ፊልሚታት ብላፕቶፕ ክርኢ ጀሚሩ።
ብተወሳኺ ሓጋዚት በረራ ስራሓ እናሰርሐት ከላ፡ ክዳኑ ኣውጺኡ ዕርቃኑ ብምዃን ሰብነቱ ከም ዘርአያ ተሓቢሩ።
እቲ ፓይለትን እታ ሓጋዚት ኣብራሪትን፡ ቅድሚ ሕዚ ከም ዘይፋለጡ እቲ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ መግለጺኡ ኣብሪሁ ኣሎ።
ምክትል ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ኣመሪካ፡ ሚካኤል ከኒንግሃም “እቲ ፓይለት ነዚ ተግባር ዘበገሶ ምኽንያት ይሃሉ ኣይሃሉ ብዘየገድስ፡ ኸምዚ ዓይነት ኣጸያፊ ባህሪ ኣግባብ ኣይኮን” ኢሉ።
እቲ ውልቀሰብ፡ ኣብ ናይ ህዝቢ ኣገልግሎት ዝወሃበሉ ቦታ ከምዚ ዓይነት ኣጸያፊ ተግባር ምፍጻሙ ኣሚኑ’ሎ።
ንዘርአዮ ዘይግቡእ ባህሪ ይቕሬታ ዝሓተተ ኾይኑ፡ ምስ ካልእ ፓይለት ብዝገበሮ ውርርድ [ነትሕዝ ነትሕዝ ተባሃሂሎም] ነቲ ተግባር ከም ዝፈጸሞ ተዛሪቡ።
ኣብ መገዲ ኣየር ዌስት ን27 ዓመታት ዝሰርሐ ኣብራሪ ማይክል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓ’ሰ’ዩ ብጥሮታ ተሰናቢቱ።