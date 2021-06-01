ውድብ ብልጽግና፡ 'ናይ ቀዳማይ ሚኒሰተር ኣብዪ ኣሕመድ ተባሂሉ ዝተቓለሐ ድምጺ ሕሶት'ዩ'
ውድብ ብልጽግና፡ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ድምጺ ተባሂሉ ዝተቓለሐ ድምጺ፡ ኮነ ተባሂሉ ብሕሶት ዝተወዳደ ምዃኑ ገሊጹ።
እቲ ውድብ ወሲኹ'ውን፡ "ኣብ ደገን ኣብ ውሽጢ ዓድን ዝርከቡ ሓይልታት፡ ኣብ መንጎ ህዝብን መንግስትን ጥርጣረ ንምፍጣር ኮነ ኢሎም ብሕሶት ዘዋደድዎ እዩ" ኢሉ ።
ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት ውድብ ብልጽግና፡ ቢቂላ ሁሪሳ (ዶ/ር)፡ እቲ ድምጺ ካበይ ካበይ ተቖሪጹ ከምዝተላገበ ሙሉእ መረዳእታ ዕላዊ ከምዝግበር ድማ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
ኬሎ ሚድያ ዝተብሃለ ኣብ ኣመሪካ ዝርከብ መራከቢ ብዝሓን፡ ትማሊ ምሸት፡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ኣብ ኣኬባ ፈጻሚ ስራሕ ውድብ ብልጽግና ዝተዛረቦ ብምስጢር ዝተቐድሐ ዝበሎ ድምጺ ኣቃሊሑ ነይሩ።
ኣብቲ ዝተቓለሐ ድምጺ፡ እቲ ቀዳማይ ሚኒሰተር፡ ኮሮናቫይረስ ቅድሚ ምምፍኡ'ውን እንተኾነ፡ እቲ መረጻ ክናዋሕ ድሌት ውድብ ብልጽግና ከምዝነበረ፣ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ክጸንሕ ከምዝደልን፡ ኣብቲ መጻኢ መረጻ ብኣግኡ ከምዝተዓወተን ይገልጽ።
ኣብቲ ተቐዲሑ ዝተብሃለ ድምጺ፡ "ኣብ ዝቕጽሉ ዓሰርተ ዓመታት ዝኾነ ሰብ መንግስቲ ክምስርት ኣይክእልን። ስልጣን ካብ ዘረክቦም እንተዝመውት ይመርጽ" ይብል።
እዚን ካልእን ዝሓዘ እቲ ርእይቶ፡ ብጣቐዒት ዝተሰነየ እዩ።
እዚ ኣመልኪቱ መግለጺ ዘውጸአ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር፡ እቲ ድምጺ ካብ ዝተፈላለዩ ዘረባታት እቲ ቀዳማይ ሚኒሰተር ተወዲዱ፤ ተበታቲኹ ብምልጋብ መልክዕ ዝተሰርሐ ምዃኑ ገሊጹ።
እቲ ቤት ጽሕፈት፡ ኢትዮጵያውያን፡ ናይ ከምዚ ዓይነት ናይ ሕሶት ወፍርታት ግዳይ ከይኾኑ'ውን ይሓትት።
ውድብ ብልጽግና ብወገኑ፡ "እቲ ድምጺ ኣቦ መንበርና ኣብቲ ኣኼባ ካብ ዝተዛረቦ ሓንቲ ቃል'ኳ ኣይርከቦን" ብምባል ካብ ዝተፈላለዩ ዘረባታት ተለጋጊቡ ዝተዋደደ ምዃኑ ገሊጹ።
ዶ/ር ብቂላ፤ እኳ ድኣስ እቲ ተበታቲኹ ዝተለጋገበ ድምጺ ብቀሊሉ ዝፍለጥን ክእለት ብዘይብሉ ሰብ ዝተስርሐን ምዃኑ ወሲኹ ተዛሪቡ።
"እቲ ድምጺ ካብ ሓደ ቦታ ዝተወስደ ኣይኮነን። በዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት፤ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተዛረቦን ብመራኸቢ ብዙሓን ዝተሓላለፈን ቖሪጹካ ብምልጋብ ሙሉእ ሓሳብ ንምስራሕን ንምምሳልን እዮም ፈቲኖም" ኢሉ ዶ/ር ቦቂላ።
እቶም ድምጽታት ካበይ ካበይ ከምዝተቖርጹ ዘርኢ መረዳእታ ንህዝቢ ዕላዊ ከምዝግበር ድማ ሓቢሩ።
ኬሎ ሚድያ ግን፡ ብውሳንኡ ዝጸንዐ ኾይኑ፡ እቲ ድምጺ ሓቃዊን ዘይተሰነዐን ምዃኑ ይገልጽ።
ቢቢሲ፡ እቲ ድምጺ ሓቀዊ ይኹን ዝተሰነዐ ባዕሉ ብዘይሻራዊነት ከጻርዮ ኣይከኣለን።
ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ መረጻ ብተደጋገሚ ዝተናወሐ ኾይኑ፡ ኣብ መጻኢ 21 ሰነ ክካየድ ትጽቢት ይግበር።