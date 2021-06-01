ቤልጅም፡ በዓልቲ ቤቱ ንሰራሕተኛ ዝጸፍዐት ኣምባሳደር ካብ መዝነቱ ተላዒሉ
ኣብ ደቡብ ኮርያ ኣምባሳደር ቤልጅም ዝነበረ ፒተር ለስኮሂር በዓልቲ ገዝኡ ንሓንቲ ሰራሕተኛ ብጽፍዒት ብምውቅዓ ካብ መዝነቱ ተላዒሉ።
እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተፈጸመ ተግባር በዓልቲ ቤት እቲ ኣምባሳደር ንሓንቲ ሰራሕተኛ መደብር ክትጸፍዓ ብቪድዮ ከም ዝተቐድሐ ተገሊጹ።
እታ ሰራሕተኛ ኣብ ሓደ መደብር እትሰርሕ ኮይና፡ በዓልቲ ገዛ ቤልጄማዊ ኣምባሳደር ተኸዲናቶ ዝነበረት ክዳን ናታ ምዃኑን ዘይምዃኑን ስለ ዘይተፈለጠ ዘይምርድዳእ ፈጢሩ ነይሩ።
ነቲ ተግባር ዝፈጸመት በዓልቲ ቤት’ቲ ኣምባሳደር ነታ ሰራሕተኛ ይቕሬታ ከም ዝሓተተታ ሚንስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቤልጂየም ኣፍሊጡ’ሎ።
እንተኾነ እቲ ኣምባሳደር ካብ ስርሑ ክእለ ከም ዝተወሰነ ሚንስተር ጉዳይ ወጻኢ ሶፊ ዊልምስ ተዛሪባ።
እቲ ኣምባሳደር ንሰለስተ ዓመታት’ዩ ኣገልጊሉ።
“ክሳብ ሎሚ ንሃገሩ ብትግሃት ኣገልጊሉ’ዩ፤ እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተፈጠረ ነገር ግን ካብ ሎሚ ንደሓር ምሳና ንከይቕጽል ገይሩ’ሎ” ኢሉ ኤምባሲ ቤልጂየም ብፌስቡክ ኣብ ዝዘርግሖ መልእኽቲ።
በዓልቲ ቤቱ ነቲ ኣምባሳደር ንሕጋዊ ከለላ ዲፕሎማሰኛታት ብምጥቃም ካብ ክሲ ተሪፋ’ኳ እንተነበረት፤ ቤልጂየም ግን ነቲ ከለላ ሕጊ ብምልዓል ፖሊስ ደቡብ ኮሪያ ምጽራይ ክገብር ከም ዝኽእል ኣፍሊጣ’ላ።
ኣብቲ መደብር እንታይ ኣጋጢሙ?
ጓል 63 ዓመት በዓልቲ ቤት ኣምባሳደር ቤልጂየም ኣብ ደቡብ ኮርያ ንሓደ ሰዓት ዝኣክል ክዳውንቲ እናቐያየረት ብምጽናሕ ክትወጽእ ከላ፤ ሰራሕተኛታት እቲ መደብር ተኸዲናቶ ዝነበረት ክዳን ናታ ምዃኑ ንምርግጋጽ ደድሕሪኣ ይስዕብዋ።
እቶም ሰራሕተኛታት እቲ ክዳን ከይተኸፈሎ ይወጽእ ከይህሉ ስለ ዝተጠራጠሩ’ዮም ዝሰዓብዋ።
ሽዑ እታ ሰበይቲ ኣምባሳደር ንሓንቲ ካብቶም ሰራሕተኛ ደፊኣታን ጸፊዓታን። እዚ ከኣ ብቪድዮ ተቐሪጹ’ሎ።