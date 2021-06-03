‘ጥቡቕ ስረ ተኸዲና' ብዝብል ካብ ኣኼባ ዝተሰጎጎት ኣባል ሃገራዊ ባይቶ ታንዛኒያ
ደቂኣንስትዮ ኣባላት ባይቶ ታንዛኒያ ብሰንኪ ዝተኸደነቶ ስረ ካብ ኣኼባ እቲ ባይቶ ዝተባረረት ሓንቲ ኣባል ይቕሬታ ክትሕተት ከምዝግባእ ኣተሓሳሲበን።
ሓደ ኣባል ባይቶ ታንዛኒያ ኣብቲ ብሰሉስ ዝነበረ ኣኼባ፡ ገለ ደቂኣንስትዮ ዝኽደንኦ ክዳን ናብቲ ፓርላማ ላግጺ ከምዝዕድም ይዛረብ።
እቲ ሓሰን ኣማር ዝተባሃለ ኣባል ባይቶ “ክቡር ኣፈ-ጉባኤ . . . እዛ ብየማነይ ገጽ ዘላ በዓልቲ ቢጫ ክዳን ሓንቲ ኣብነት’ያ። እቲ ተኸዲናቶ ዘላ ስረ ረኣይዎ” ክብል’ዩ ተዛሪቡ።
ሽዑ እቲ ኣፈጉባኤ ነታ ኣባል ባይቶ ካብ ኣዳራሽ ክትወጽእ ኣዚዝዋ።
ኣፈጉባኤ ጆብ ንዱጋይ “ኪዲ ብኣግባቡ ተኸደኒ፤ ብድሕሪኡ ተመሊስኪ ተሓወስና” ክብል’ዩ ነታ ኣባል ባይቶ መምርሒ ዝሃባ።
ንኣከዳድና ደቂኣንስትዮ ኣባላት ባይቶ ዝምልከት ጥርዓን ክቕርበሉ ከሎ እዚ ንፈለማ ከምዘይኮነ ዝገለጸ ጆብ፡ “ዘይግቡእ” ኣከዳድና ንዝኽደና ካልኦት’ውን ምእታው ከምዘይፍቀድ ንኣባላት ሓቢሩ።
ኣማር ዝተበሃለ ኣባል ኣብ ኣከዳድና ኣባል እቲ ባይቶ ዝኾነት ኮንደስተር ሲችዋሌ እንታይ ጸገም ከምዝተዓዘበ መብርሂ’ኳ እንተዘይሃበ፤ ሕጊ ባይቶ እታ ሃገር ደቂኣንስትዮ ስረ ክኽደና ዘፍቅድ ምዃኑን እቲ ስረ ግን ጥብቕ ዝበለ [ናብ ሰብነት ዝለግብ] ክኸውን ከምዘይብሉን ጠቒሱ።
ኣብዚ ዛዕባ መብርሂ ክህብ ካብ ቢቢሲ ንዝቐረበሉ ሕቶ ዛጊት ኣይመለሰን።
ጃኩሊን ጎንያኒን ስቴላ ማንያንያ ዝተበሃላ ኣባላት ባይቶ ዘተሓባብርኦ ጉጅለ እቲ ስጉምቲ ዘይፍትሓዊ ምንባሩ ብምግላጽ፤ ኣከዳድና ወይዘሮ ሲችዋሌ ዝኾነ ዓይነት ጸገም ከምዘይነበሮ ሓቢሩ።
እቲ ፍጻመ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዓለም ዝርከቡ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ ክዛረቡሉን ርእይቶ ክህብሉን ተራእዩ’ሎ።
ገለ ወሃብቲ ርእይቶ እቲ ተግባር ኣከዳድና ደቂኣንስትዮ ብደቂተባዕትዮ ቁጽጽር ከምዝግበረሉ ዘርእይ ተወሳኺ ኣብነት ከምዝኾነ ገሊጾም።