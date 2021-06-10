ማርጋሬት ክሩፐር፡ ንኽትጣላዕ ኢላ ሰልዲ ትሰርቕ ዝነበረት ፈላሲት 40 ዓመታት ክትእሰር ተፈሪዳ
ኣኽበርቲ ሕጊ ኣመሪካ፡ ኣብ ካሊፎርንያ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ፡ ሓንቲ ናይ ዕድመ ባዓልቲ ጸጋ ፈላሲት ነቲ ዝነበራ ጠላዕ (ቁማር) ናይ ምጽዋት ወልፊ ንኸተማልእ፡ ካብቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ትምህረሉ ዝነበረት ካቶሊካዊ ቤት ትምህርቲ ትሰርቅ ነይራ ብምባል ገበነኛ ኢልዋ።
እዛ ማርጋሬት ክሩፐር ዝተብሃለት ጓል 79 ዓመት ፈላሲት፤ ካብቲ ትምህረሉ ዝነበረትን ድሒራ ከም ኣመሓዳሪት ኮይና ትሰርሓሉ ዝነበረትን ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ብሓፈሻ ልዕሊ 835 ሽሕ ዶላር ከምዝሰረቐት እዩ ተገሊጹ ዘሎ።
እዚ ብምግባራ ኸኣ ገበነኛ ኮይና ስለዝተረኸበት ን40 ዓማታት ክትእሰር ቤት ፍርዲ እታ ሃገር በይኑላ።
ኣብቲ ብሰሉስ ዝወጽአ ቃል ክስስቲ እታ ፈላሲት ገለ ክፋል ናይቲ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ዝምወል ዝነበረ ሰልዲ ናብቲ ብሰንኪ ጠላዕ ዝነበራ ዕዳ መሸፈኒ ትጥቀመሉ ከምዝነበረት ይገልጽ።
ሶራ ማርጋሬት ክሩፐር ኣብቲ ሰይንት ጀምስ ዝተሰመየ ቤት ትምህርቲ ን28 ዓመታት ከምዝሰረሐትን ኣብ ዝሓለፈ ዓሰረተ ዓመታት ምስራቕ ከምዝጀመረትን ሰብ መዚ እታ ቤት ትምህርቲ ይገልጹ።
መራሕቲ ሃይማኖት ቤተ ክርስተያን ሰይንት ጀምስ ኣብ ዘውጽእዎ ሓባራዊ መግለጺ "ኩሎም ኣመንቲ በቲ ዜና ሰንቢዶም እዮም፡ ቤተ ክርስተያንን ቤት ትምህርትን ሰይንት ጀመስ እቲ ገበን መርመራ ንኽካደሉ ኸኣ ኩሉ ዓይነት ምትሕብባር እዮም ገይሮም" ምባሎም ሎስ ኣንጆለስ ታይምስ ገሊጻ።
ጠበቓኣ ብወገኑ በቲ ተግባራ 'ኣዝያ ተጣዒሳ'ያ' ድሕሪ ምባል እቲ ጠላዕ ዝፈጠሮ ኣእምራኣዊ ነውጺ ንኣተሓሳስባኣ ከምዝደፈኖ ኣብሪሁ።