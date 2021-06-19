ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኣመሪካ፡ ፕረዚደንት ባይደን ቅዱስ ቁርባን ከይቅበል ኣብ ዝኽልክል ሰነድ ኣይተሰማምዑን
ጳጳሳት ካቶሊክ ኣመሪካ፡ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ኣብ ምንጻል ጥንሲ ብዘለዎ ቅዋም፡ ስጋ ወደሙ ከይቅበል ዝኽልክል ሰነድ ንምጽዳቕ ድምጺ ምሃቦም ስዒቡ ዘይምርድዳእ ከምዝሰፈነ ተገሊጹ፡፡
ጉባኤ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኣመሪካ (ዩኤስሲሲቢ)፡ ምንጻል ጥንሲ ንዝድግፉ ፖለቲከኛታት ኣመልኪቱ መምሃሪ ሰነድ ነዳሉዶ ኣብ ዝብል ብኢንተርነት ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ክረዳድኡ ኣይከኣሉን፡፡
ቅዱስ ቁርባን ኣብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን እቲ ዝለዓለ ቦታ ዝወሃቦ ስነ ስርዓት እዩ፡፡
ኣማኒ እታ ቤተ ክርስትያን ዝኾነ ፕረዚደንት ባይደን ድማ ኣብ መንፈሳዊ ኣገልግሎታት ብስሩዕ እዩ ዝሳተፍ፡፡
እቲ ፕረዚደንት ንድምጺ እቶም ጳጳሳት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ‘‘ እዚ ውልቃዊ ጉዳይ እዩ፤ ተግባራዊ ዝኸውን ኣይመስለንን’’ ኢሉ፡፡
ቫቲካን ብተመሳሳሊ ንምንቅስቓስ እቶም ጳጳሳት ተቓዊማ ኣላ፡፡
ድሕሪ እቲ ብሓሙስ ዝተገብረ ክትዕ ምኽትል እቲ ጉባኤ ኣባ ቪግነሮን፡ እቲ ሰነድ ብ 168 ድጋፍ፣ 55 ተቓውሞን 6 ተዓቅቦን ከምዝሓለፈ ገሊጹ፡፡
ነዚ ስዒቡ ድማ ካህናት ኣመሪካ ተኸፋፊሎም ኣለዉ፡፡
ናይ ሳንዲየጎ ሊቀ ጳጳስ ኣባ ሮበርት ማክኢልሮይ፡ እዚ ሰነድ ቅዱስ ቁርባን ከም ‘‘ኣጽዋር’’ ናብ ምጥቃም ከምርሕ ከምዝኽእል ኣጠንቂቑ፡፡
ኮይኑ ግና ሊቀ ጳጳስ ኦረጎን ኣባ ሊየም ኬሪ ፡ ‘‘ ንኣስተምህሮ እታ ቤተክርስትያን ብዝቃወም ፕረዚደንት‘‘ እታ ቤተ ክርስትያን ‘‘ ኣብ ዘይተለመደ ኩነታት’’ ከምዘላ ተዛሪቡ፡፡
እቲ እቶም ጳጳሳት ዘዳለዉዎ ሰነድ፡ በቲ ናይ ሰረተ-እምነት ኮሚተ ጳጳሳት ኣመሪካ ክጸድቕ እዩ፡፡ እንተኾነ ከም ሃገራዊ ፖሊሲ እምበር ኣገዳዲ ሕጊ ኣይክኸውንን፤ ምኽንያቱ ሕድ ሕድ ጳጳስ ኣብ መደቡ ክኸልክሎ ዘለዎ ኣካል ባዕሉ ናይ ምውሳን ስልጣን ስለዘለዎ፡፡
እቲ ሰነድ ኣብቲ በቢክልተ ዓመት ዝካየድ ዋዕላ ካቶሊካውያን ጳጳሳት ኣመሪካ ክትዕ ክካየደሉ እዩ፡፡
ምርጫ ኢትዮጵያ 2021፡ ንይምሰልዶ ዳግመ-ልደት ደሞክራሲ?
ኢትዮጵያ፡ ነቲ መራሒኣ እታ ሃገር ንመጀመርታ ግዜ ነጻን ፍትሓውን ምርጫ ንምክያድ እትገብሮ ፈተነ ዝበሎ ምርጫ ንምክያድ ኣብ ምቅርራብ ኣላ። እንተኾነ፡ እቲ ምርጫ ኣብ ትሕቲ እናኸፍአ ዝኸይድ ዘሎ ዘይምርግጋእ፡ ምሕሳም ምርጫ ብገለ ተቓወምቲ ውድባትን ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኵናትን ጥራይ ዘይኮነ ብጥሜትን ስግኣታት ዓጸቦን እዩ ዝካየድ ዘሎ ይብል ወኪል ቢቢሲ ኣፍሪቃ ኣንድሪው ሃርዲንግ።