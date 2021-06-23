ቅልውላው ትግራይ፡ ትማሊ ቶጎጋ ኣብ ዝተብሃለት ከተማ 'ኣብ ዕዳጋ ደብዳብ ነፋሪት' ከምዝተፈጸመ ተገሊጹ
ትማሊ ካብ ከተማ መቐለ ንኣንፈት ምዕራብ 25 ኪሎሜትር ርሒቓ ኣብ ትርከብ ከተማ ቶጎጋ ኣብ ዕዳጋ ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ህዝቢ ከም ዝተፈጸመ ብዝተገለጸ ደብዳብ ኣየር ሰባት ከምዝሞቱን ከምዝቖሰሉን ግዳያት ንቢቢሲ ገሊፆም።
እቲ ደብዳብ ነፋሪት፡ ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ከምዝተፈፀመ እቶም ምንጭታት እኳ እንተገለጹ: ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ግና፡ ሰራዊት ምክልኻል እታ ሃገር ኣብ ልዕሊ “ኣሸበርቲ” ዝበሎም ህወሓት እምበር ኣብ ልዕሊ ንፁሃት ዜጋታት ደብዳብ ኣየር ከምዘይፈፀመ ንቢቢሲ ገሊፁ።
ወኪል ዜና ሮይተርስ ንሓደ በዓል ሞያ ሕክምና ብምጥቃስ 43 ሰባት ጉድኣት ከምዝበጸሖም ዝገለጸ ኮይኑ ክንደይ ሰባት ከምዝሞቱ ግን ኣይሓበረን፡፡
መንእሰይ ዝናቡ በቲ ደብዳብ ተጎዲኦም ኣብ ከተማ መቐለ ሆስፒታል ዓይደር ሕክምና ይከታተሉ ካብ መንጎ ዘለዉ ግዳያት ሓደ እዩ።
“ብዙሕ ሰብ እዩ ነይሩ ኣብቲ ዕዳጋ። ኣነ ኣብ ካራምቡላ እየ ነይረ፤ ካብኡ ምስ ወጻእኹ ብዙሕ ዝወደቐ ሰብ ሪእየ። ካብኡ ኣነ ብመኪና መጺአ” ኢሉ። ንሱ፡ ኣብ ኢዱ ጉድኣት ከምዝበጽሖ ተዛሪቡ።
ካብ መንጎ እቶም ዝሞቱ ሓደ ብቐረባ ዝፈልጦም ስብኣይ ከምዝኾኑ ንቢቢሲ ዝተዛረበ ዝናቡ ቁጽሪ ዝሞቱን ጉድኣት ዝበጸሖምን እንትገልጽ ድማ ‘‘ኣነ ዝረኣኹዎም ልዕሊ ሰላሳ ይኾኑ እዮም’’ ኢሉ። ቢቢሲ ግን ነቲ ቁጽሪ ዝሞቱን ዝቖሰሉን ከረጋግጽ ኣይከኣለን፡፡
ካልእቲ ኣብቲ ዕዳጋ ከም እተሃርመት እትገልጽ ወይዘሪት ብርሃን ድማ በቲ ደብዳብ ኣብ ኢዳ ጉድኣት በፂሕዋ፡ ኣብ ሆስፒታል ዓይደር ሕክምና ትከታተል ኣላ። በቲ ደብዳብ ብዙሕ ኣብ ዕዳጋ ዝነበረ ሰብ ከመዝሞተን፡ ሬሳ ንምፍላይ ዘፀግም ኩነታት ከምዘጋጠመን ሓቢራ።
“ህይወተይ ዳርጋ ስሒተ እየ ነይረ፤ መን ሞይቱ መን ተሪፉ ኣይፈለጥኩን” ኢላ።
‘‘ዕዳጋ እዩ ነይሩ ከባቢ ሰዓት ሽዱሽተ እያ ደብዲባ (ነፋሪት)፡፡ ብዙሕ ሰብ ተጎዲኡ ብዓይነይ ርእየ፡ ሰብ ተሓዋዊሱ’’ ብምባል ለይቲ እውን ኣብቲ ከባቢ ደብዳብ ከቢድ ብረት ከምዝነበረ ገሊጻ፡፡
ካብቲ ከባቢ ብኸቢድ ዝቖሰሉ ሸውዓተ ግዳያት ናብ ከተማ መቐለ ሆስፒታል ዓይደር ከምዝመፅኡ ምእንተ ድሕነቱ ስሙ ዘይንገልፆ በዓል ሞያ ጥዕና ንቢቢሲ ሓቢሩ።
ብፍላይ እታ ሓንቲ ጓል ክልተ ዓመት እትኸውን ቆልዓ፡ ከቢድ ጉድኣት ከምዝበጽሓ እቲ በዓል ሞያ ተዛሪቡ።
ንሱ፡ ከምዝብሎ እቶም ክልተ ትሕተ ዕድመ እንትኾኑ፡ እቶም ዝተረፉ ድማ ልዕሊ 18 ዓመት ምዃኖም ተዛሪቡ።
ሰብሞያ ጥዕና እቲ ሆስፒታል ንግዳያት ንምሕካም ተዳለዉ ተባሂሎም ከምዝነበሩን ደሓር ግና ናብቲ ደብዳብ ዝተፈፀሞ ከባቢ ከይኸዱ ከምዝተኸልከሉን፡ ግዳያት’ውን ናብቲ ሆስፒታል ከይመፅኡ ኣብ መገዲ ብሰራዊት ኢትዮጵያ ይኽልከሉ ከምዘለዉ ምንጭታትና ገሊፆም።
ኣብዚ ጉዳይ ካብ ፕረስ ሴክረታርያት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ኣደዳይ ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰመረን።
ንሓላፊ ርክባት ህዝቢ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮለኔል ጌትነት ኣዳነ እውን ሓቲትናዮ። እቲ ሰራዊት ኣመራርሓ ህወሓት ንምሓዝ ብቕድሚ ትማሊ ደብዳብ ኣየር ሓዊሱ ዝተፈላለየ ስርሒት ከመዘካየደ ብምግላፅ፡ ነቲ ትማሊ ኣብ ቶጎጋ ዝተፈፀመ ደብዳብ ኣየር ግና ከምዘይወዓሎ ገሊፁ።
‘’ደብዳብ ኣየር ኣብ ዕዳጋ፡ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል? ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣይውዕሎን። ዕላምኡ ሃዲኑ ክፍፅም ዝኽእል ሰራዊት እዩ። ጁንታ ኣብ ዕዳጋ የለን። ትማሊ ደብዳብ ኣየር ተኻይዶም እዮም።ደብዳብ ዝተኻየደሎም ዝተመረፁ ዕላማታት ኣለዉ። ኣብ ዕዳጋ ተፈፂሙ ዝብል ግን ፍፁም ስሕተት እዩ። እቲ ስርሒት ደብዳብ ኣየርን ከቢድ መሳርሕን ዘካትት እዩ’’ ኢሉ።
በቲ ደብዳብ ዝተጎድኡ ወገናት ናብ ሕክምና ከይመፅኡ ኣብ መገዲ ይኽልከሉ ኣለዉ ንዝብል’ውን፡ ንሕና ደብዳብ ስለዘይፈፀምና፡ ክንክልክል ኣይንኽእል ዝብል ምላሽ ሂቡና።
ኣብ ዝሓለፉ መዓልቲታት ንከተማታት መቐለን ዓዲግራትን ዘራኽብ መገዲ ከምዝተዓጸወ፡ ነበርቲ ከተማ ዓዲ ግራት ንቢቢሲ ገሊጾም ነይሮም፡፡
ሓይልታት ትግራይ ሰሉስ ንጉሆ: ቅድሚ ወታሃራት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምምላሶም ናብ ከተማ ዓዲ ግራት ኣትዮም ነይሮም፡፡
ካብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ንኣንፈት ሰሜን ከቢድ ኲናት ይካየድ ከምዝቐነየ ነበርቲ ንቢቢሲ ተዛሪቦም፡፡ ካብዚ ብተወሳኺ ድሕሪ ኣዋርሕ ሓይሊታት ትግራይ ናብ ብዙሓት ከተማታት ከምዝኣተዉ ነበርቲ ዝገለጹ ኮይኖም፡ ወሃቢ ቃል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ግን ነቲ ሓበሬታ ሓሶት ኢልዎ ኣሎ፡፡
3 ሕዳር 2020 ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ፡ ሚልሻታት ህወሓት ኣብቲ ክልል ንዝነበረ ሰራዊት እዚ ሰሜን ብምጥቃዕ ወታሃደራት ቀቲሎምን ኣጽዋር ክዘምቱ ፈቲኖምን ኢሉ ድሕሪ ምኽሳስ፡ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ‘‘ሕጊ ምኽባር’’ ክብል ዝሰመዮ ወታሃደራዊ ወፍሪ ክውሰድ ኣዚዙ፡፡ መራሕቲ ህወሓት ግና እቲ መጥቃዕቲ ንርእሰ ምክልኻል ዝተወሰደ ከምዝነበረ እዮም ዝገልጹ፡፡
እቲ ጎንጺ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ካብ ዝጅመር ናብዚ ብኣሻሓት ዝቑጸሩ ሰባት ከምዝተቐተሉን ሚልዮናት ከምዝተፈናቐሉን ይግለጽ፡፡