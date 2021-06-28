ቅልውላዉ ትግራይ፡ ዶ/ር ኣብራሃም በላይ ምቁራጽ ተጻብኦታት ክግበር ጸዊዑ
ኣብ ትግራይ ምቁራጽ ተጻብኦታት ክግበር ሓላፊ ግዝያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶ/ር ኣብራሃም በላይ ጸዊዑ ክብል መንግስታዊ ማዕከን ዜና ኢቢሲ ኣፍሊጡ።
ዶ/ር ኣብርሃም ከምዝበሎ፡ ፈደራላዊ መንግስቲ ነቲ ኣስታት 8 ኣዋርሕ ኣቚጺሩ ዘሎ ኲናት ትግራይ፡ "ፖለቲካዊ መፍትሒ" ክናደየሉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ከምዝሓተተ ጠቒሱ።
ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ፈደራላዊ መንግስቲ፡ ምስ ሓይልታት ህወሓት ኣይዛተን ብምባል ንፖለቲካውን ሰላማውን ክፍታሕ ተሓሲሙ ምጽንሑ ይፍለጥ።
ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ሰራዊት ፈደራልን ዕጡቓት ሓይልታት ትግራይን ከቢድ ውግኣት ክካየዱ ምጽንሖም ይፍለጥ።
እዚ ከምዚ'ሉ እንከሎ፡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ከተማ መቐለ ክወጽእ ከምዝተርአየን ነበርቲ ናብ ኣደባባይ ወጺኦም ሓጎሶም ይገልጹ ከምዘለዉን ንቢቢሲ ገሊጾም።
ድሕሪ ሸሞንተ ወርሒ እቲ ዝዓበየ ውግእ ክካየድ ዝቐነየ ኾይኑ፡ ሓይልታት ትግራይ ብርክት ዝበላ ከተማታት ምቁጽጻሮም ነበርቲ ንቢቢሲ ምግላጾም ዝዝከር እዩ።