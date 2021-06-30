ሞዛምቢክ፡ ንሓድሽ ላማ 'ኣልሸባብ' ዝብል ስም ዘጠመቐ ትካል ተቓውሞታት ይገጥሞ
ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሞዛምቢክ ዞባ ካባ ደልጋዶ ሓደ ትካል ንዘፍርዮ ላማ 'ኣልሸባብ' ዝብል ስም ስለ ዝሃቦ ንነበርቲ ከርዕድ እንከሎ፡ ንሰበ ስልጣን እታ ሃገር ኸኣ ኣቃልቦኦም ስሒቡ ይርከብ።
እቲ ኣልሸባብ ዝተሰመየ ላማ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ ህቡቡነቱ እናወሰኸ'ዩ ዝመጽእ ዘሎ።
ሰብ መዚ እታ ሃገር እቲ ትካል ምስቶም ኣብታ ሃገር ዝንቀሳቐሱ ኣልሸባብ ዝብሃሉ እስላማውያን ዕጡቓት ጉጅለታት ምትሕሓዝ ከይህልዎ'ዮም ዝጠራጠሩ ዘለዉ።
ላዕለዋይ ሓላፊ ፖሊስ እታ ሃገር በርናርዲኖ ራፋኤል፡ እቲ ኣልሻባብ ዝተሰመየ ላማ ዘፍሪ ትካል ምስ ዕጡቓት ኣልሻባብ ርክብ ከይህልዎን ኣካል ፕሮፓጋንድኦም ኮይኑ ይሰርሕ ከይህሉን ምጽራይን ምእካበን ሓበሬታን ከም ዝተጀመረ ገሊጹ።
ብመሰረት ካብ ማዕከናት ዜና እታ ሃገር ዝተረኸበ ሓበሬታ፡ እቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ዞባ ካቦ ደልጋዶ ዝኾነት ከተማ ፐምባ ዝፈሪ ኣልሻባብ ዝተባህለ ላማ፡ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ኣትሒዙ ኣብ ዕዳጋ ክዝርጋሕ ከም ዝጀመረ እዩ ዝፍለጥ።
እቲ ላማ ኣብ ርእሰ ከተማ ሞዛምቢክ ዝኾነት ማፑቶ ከይተረፈ'ውን ኣብ ዕዳግ ከም ዝርከብ ክግለጽ እንከሎ ኣብ ዞባ ማኒካ'ውን ንዕዳጋታት ላማ ብሒትዎ ከም ዘሎ'የን ማዕከናት ዜና እታ ሃገር ዝገልጻ።
ኣመሪካ ኣብ ልዕሊ ዒራቕን ሶርያን ደብዳብ ነፈርቲ ፈጺመ ኢላ
እቲ መጥቃዕቲ እቶም ሚሊሻታት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ተጠቒሞም ኣብ ልዕሊ ወተሃደራት ኣመሪካ ንዝፈጸሙዎ መጥቃዕቲ ዝወሃብ ዘሎ ግብረ መልሲ ከም ዝኾነ ተገሊጹ።