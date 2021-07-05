ፍርቂ ኣካሉ ፈሪሱ ሓደጋ ዘብጸሐ ዓቢ ህንጻ መሊኡ ክዓኑ ተገይሩ
ማያሚ ኣብ እትበሃል ከተማ ኣመሪካ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ፍርቂ ኣካሉ ፈሪሱ ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ሰባት ጉድኣት ዘብጸሐ ዓቢ ህንጻ ምሉእ ብምሉእ ክዓኑ ከምዝተገብረ ተፈሊጡ።
ነቲ ኣብ ግዝኣት ፍሎሪዳ ከተማ ማያሚ ዝርከብ ህንጻ፡ ካብ መሰረቱ ንምዕናው ተቐጻጸልቲ ቦምባታት ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ተባሂሉ።
በዓል 12 ደብሪ ዝኾነ ቻምፕሌይን ታወርስ ሳውዝ እናተብሃለ ዝጽዋዕ መንበሪ ኣባይቲ፡ ሰነ 24 ፈሪሱ ብዙሓት ሕይወቶም ከምዝሰኣኑ ይዝረብ።
ዛጊድ፡ 24 ሰባት ምሟቶም ዝተፈልጠ ኾይኑ፡ 121 ሰባት ኣብ ዝኣተውዎ ኣይተፈልጠን።
እቲ ዝተረፈ ህንጻ ክፈርስ ዝተደለየሉ ቀንዲ ምኽንያት ነቶም ዛጊድ ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ሰባት ንምእላሽ ምእታን ክምቹ እዩ።
ኣበይ ከምዝኣተዉ ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ሰባት፡ ናይ ምእላሽ ስራሕቲ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ እንትኸውን፤ እቲ ዝተረፈ ኣካል እቲ ህንጻ ምስ ዓነወ ስረሖም ጀሚሮም።
እንተኾነ፡ ካብቲ መሊኡ ክፈርስ ዝተገብረ ህንጻ ዛጊድ ብህይወት ዝተረኽበ ሰብ የለን።
ዝተረፈ ኣካል እቲ ህንጻ ይፍረስ ዝብሉ ድምጽታት ዝተሰምዑ፡ ህቦብላ ንፋስ ዝተሓወሶ ዝናብ ናብታ ግዝኣት ይግስግስ ኣሎ ዝብል ወረ ምስተሰምዐ እዩ።
ትማሊ ሰንበት፡ ከንቲባ ከተማ ማያሚ ቻርልስ በርኬት፡ እቲ ሓያል ንፋስ ንሰራሕተኛታት ሓደጋ ስራሕ ከየኽብደሎም ስግኣቱ ገሊጹ ነይሩ።
እቲ ህንጻ ዘፍረስዎ ሰባት ልምዲ ዘለዎም ምዃኑ እዩ ዝዝረብ። ድሮንን ካሜራን ተጠቒሞም ከም ዘፍረስዎ ድማ ተገሊጹ።
ሰብ ስልጣን እቲ ከባቢ፡ እቲ ህንጻ ቅድሚ ምፍራሱ፡ ኣብ ጥቓ እቲ ህንጻ ዝነብሩ ሰባት ኣብ ገዘኦም ክቕመጡ ከምኡ ድማ ኣፍደገሰላሞምን መስኮተምን ክዓጽዉ ተነጊርዎም ነይሩ። ገዘኦም ለቒቖም ክወጽኡን ክለቁን ግን ኣይተነግሮምን።
ካብቲ ዝፈረሰ ህንጻ ዝወጽኡ ሰባት፡ ካልእ ኣማራጺ መንበሪ ዝወሃቦም ምዃኑ ኣይተፈልጠን።
ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ህንጻታት’ውን ተመሳሳሊ ዓይነት ናይ ምፍራሕ ሓደጋ ከይገጥሞም ዳህሳስ ይግበር ከምዘሎ ተነጊሩ።
40 ዓመት ዝኾኖ ህንጻ ቻምፕሌይን ታወርስ ሳውዝ ብምንታይ ምኽንያት ከምዝፈረሰ ኣይተፈልጠን።