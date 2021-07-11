ውድብ ኣብዪ ኣሕመድ፡ ብልጽግና ኣብ መረጻ ኢትዮጵያ ብልዑል ድምጺ ተዓዊቱ
ብኣብዪ ኣሕመድ ዝምራሕ ውድብ ብልጽግና ኣብቲ ተደናጉዩ ዝተኻየደ ሃገራዊ መረጻ፡ ብገፊሕ ኣፈላላይ ከምዝተዓወተ ሃገራዊ መረጻ ትማሊ ቀዳም ኣፍሊጡ።
እቲ ቦርድ ከምዝበሎ፡ ውደብ ኣብዪ ኣሕመድ ካብቶም ቆጸራ ዝተኻየደሎም 425 ወንበራት ሃገራዊ ቤት ምኽሪ፡ ኣብ 410 ብምዕዋት ንቐጻሊ ሓሙሽተ ዓመታት ክመርሕ ተመሪጹ።
ብሓፈሻ ኣብ 436 ናቑጣታት መረጻ እንተተኻየደ’ኳ፡ ኣብቶም ዝተረፉ ገና ቆጸራ ኣይተኻየደን ወይ ድማ፡ መረጻ ክድገም ይኽእል እዩ ተባሂሉ።
እንተኾነ፡ ኣብ ሓደ ሕምሸን እታ ሃገር ብሰንኪ ጸጥታን ናይ ምጉዕዓዝ ጸገማትን መረጻ ኣይተኻየደን።
ኣብታ ብኲናት ትሕመስ ዘላን ብኣማኢቲ ኣሸሓት ብጥሜት ዝጥፍሑላ ዘለዉን፡ ክልል ትግራይ ድማ፡ መረጻ ኣይተኻየደን።
ኣብቶም ሕዚ መረጻ ዘይተኻየደሎም ከባብታት ኢትዮጵያ ን6 መስከረፈም [ብኣቆጻጽራ ኣውሮጳ] ካልኣይ ዙር መረጻ፡ መደብ ዝተትሓዘሎም ኮይኑ፡ ኣብ ትግራይ ግን ዛጊድ መዓልቲ ኣይተቖረጸን፤ መዓስ ከምዝካየድ’ውን ኣይተፈልጠን።
እቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክካየድ ዝግበኦ ዝነበረ መረጻ፡ ብምኽንያት ለበዳ ኮሮከናቫይረስ ምንውሑ ዝዝከር እዩ።
ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም ዝኾነ ኣብዪ ኣሕመድ፡ ነቲ መረጻ ‘ታሪኻዊ ሓቛፋይ መረጻ’ ኢልዎ ኣብ ትዊተር ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ።
ብዚ መሰረት፡ ኣብ መጻኢ ወርሒ ጥቅምቲ ሓድሽ መንግስቲ ክጣየስ ትጽቢት ይግበረሉ።
እንተኾነ እቲ መረጻ ዝተኻየደሉ ኣገባብ ገለ ሕቶታትን ስክፍታትን ተራእዩዎ እዩ።
ተቓወምቲ ውድባት፡ ነቲ መረጻ ከይዳለዉ ኣብ ልዕሊ መራሕቶም እስራትን ምንክልባትን ከምዝተፈጸመ ይዛረቡ።
ኣቦ መንበር ኢዜማ ብርሃኑ ነጋ፡ ውድቡ ኣብ ብዙሓት ክልላት ተዓዘብቲ ኣብ ናቑጣታት መረጻ ከይርከቡ ብጸጥታ ሓይልታት ከምዝተኣጓጘሉ ነዚ ድማ ልዕሊ 200 ጥርዓናት ምቕራቡ ይዛረብ።
መንግስታዊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ፡ ኣብቲ’ቲ ትካል ዝተዓዘቦም ናቑጣታት ጣብያ ‘ኣዝዮም ዝኸፍኡ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ከምዘይረእየ’ ተዓዚበ ኢሉ።
እንተኾነ እቲ ኮሚሽን ኣብ’ቲ ናይ መጀመርታ ደረጃ ጸብጻቡ፡ ኣብ ገለ ክልላት መረጻ ኣብ ልዕሊ ተዓዘብቲ፤ ጋዜጠኛታትን ኣባለት ተቓውሞን ዘይግቡእ ማእሰርትን ምንክልባትን ከምዝነበረ ሓቢሩ ኣሎ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ድማ እቲ መረጻ ክካየድ ሒደት መዓልታት እንትተርፎ፡ ብዙሓት ከምዝተቐትሉ ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ።
ሕብረት ኣውሮጳ፡ ኣብ ወርሒ ግንቦት፡ እቲ መረጻ ነጻን ፍትሓውን ከምዝኸውን መረጋገጺ ኣይረኸብክሉን ምባሉ ዝዝከር እዩ።
ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ካብ ዝድይብ ንደሓር፡ ኣብ መረጻ ክፍተን ናይ ፈለማዩ እዩ።
ኣብ ግዕዝይና ስጉምቲ ወሲዱ፣ እሱራት ፖለቲካ ፈቲሑ፣ ደቂ ኣንዘስትዮ ናብ ልዑል ስልጣን ኣምጺኡ፤ ከምኡውን ምስ ኤርትራ ሰላም ፈጢሩ ተባሂሉ ክነኣድ ጸኒሑ።
ኣብ 2019 ተዓዋቲ ሽልማት ሰላም ድሕሪ ሓደ ዓመት፡ ንመሪሕ ውድብ ክልል ትግራይ ዝኾነ ህወሓት ካብ ስልጣን ንምእላይ ናብቲ ክልል ወተሃደራት ኣዋፊሩ ኲናት ኣዊጁ።
ሓይልታት ጸጥታ እቲ ክልል ኣብ’ቲ ክልል ዝነበረ ወተሃደራዊ መዓስክር ኣጥቒዑ ኢሉ ድሕሪ ምኽሳሱ፤ ንዓይ ካብ ስልጣኑ ንምእላይ ዝዓለመ እዩ ኢሉ ስለ ዝኣመነ እዩ ኣብዪ ናብ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣትዩ።
እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ዝተወለዐ ጎንጺ ስዒቡ፡ ብኣሸሓት ሰባት ዝተቐትሉ ኾይኖም፡ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሰፊሕ ጥሜት ተኣታትዩ ከምዘሎን ብኣማኢቲ ኣሸሓት ዝቑጸሩ ድማ ንዓጸቦ ተቓሊዖም ከምዝርከቡን ጸብጻባት ይሕብሩ።
ኣብ ዝሓለነፈ ቀዳም፡ ትካል ምግቢ ዓለም፡ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ናብቲ ክልል ረድኤት ምጉዕዓዝ ጀሚሩ ከምዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ።
እቶም ኣብቲ ጎንጺ ዘለዉ ሓይልታት ረድኤት ከይሓልፍ ዕንቅፋት ብምፍጣር ነንሕድሕዶም ክካሰሱ ጸኒሖም እዮም።
ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ከምዝበሎ፡ ኣብቲ ክልል ከም ነዳዲ፣ መብራህትን ስልክን ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ መሰረታውያን ኣገልግሎታት ተዓጽዮም ብምህላዊኦም ስራሕቲ ሰብኣዊ ሓገዝ ተዓናቒፉ ከምዘሎ ገሊጹ።