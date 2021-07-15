ብሽክሌታ፡ ሄኖክ ሙሉብርሃን ሓሙሻይ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ኮይኑ
ወዲ 21 ዓመት ኤርትራዊ ተቐዳዳይ ጋንታ ቲም ኩቤካ ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብ ዓመተ 2021 ብዘመዝገቦ ዓወታት ዝተመሰጠት ጋንትኡ ካብ ወርሒ ጥሪ 2022 ጀሚሩ ፕሮፈሽናል ተቐዳዳማይ ኮይኑ ምስ ዓባይ ጋንታ ቲም ኩቤካ ውድድሩ ከካይድ ከም ዘፈረመቶ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ሓቢሩ።
ሄኖክ "ዓመተ 2021 ቀዳዊተይ ዓመት'ያ ነይራ" ድሕሪ ምባል "ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ምዃን ካብ ወዲ 17 ዓመት እንከለኹ ዝጸዓርክሉ'ዩ ሕጂ ድማ እነሆ ፍቃድ ኣምላኽ ኮይኑ በጺሐዮ" ኢሉ።
ሄኖክ ሙሉብርሃን እታ ጋንታ ምስቶም ፕሮፈሽናላት ተጻወትቲ ሕጂ'ውን ተጻውቶ ከም ዘላ ብምሕባር ወግዓዊ ውዕሉ ግን ካብ 1 ጥሪ 2022 ከም ዝጅምርን ምስታ ጋንታ ክሳብ ጥሪ 2024 ዘጽንሖ ውዕል ከም ዝኸተመን ንቢቢሲ ገሊጹ።
ኣብ ኤርትራ ኣቐዲሞም ዳንኤል ተኽለሃይማኖት፡ ናትናኤል ብርሃነ፣ ኣማንኤል ገብረእግዝኣብሄርን መርሃዊ ቅዱስን ምስ ኣብ ዎርልድ ቱር ዝጻወታ ጋንታታት ብምጽንባር ፕሮፌሽናላት ዝኾኑ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ብሽክልታ ኮይኖም ሄኖክ ሙሉብርሃን ኸኣ ሓሙሻይ ኤርትራዊ ፕሮፌሽናል ተቐዳዳማይ ኮይኑ ኣሎ።
ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብ ናይ ትሕቲ 21 ዓመት ጂሮ ዲ ኢጣልያ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ሳልሳይ ወጺኡ ምንባሩን ኣብቲ ውድድር ምስ ቀዳማት 10 ኮይኑ ንኽውድእ ደቂ ጋንትኡ ምሉእ ደገፍ ይገብርሉ ከም ዘለዉ ኣብቲ እዋን ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ገሊጹ ነይሩ።
ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብ 2021 ኣብ ውድድራት ጂሮ ዲልከ ማዲዩ በረንታ፤ ጊሮ ዲሊ ኣፐኒኖ፡ ትረፊኖ ቪዛን ጊሮ ዲል ብለቭረድን ምስ ጋንትኡ ኮይኑ ብምውድዳር ዘዕግብ ውጽኢት ከምጽእ ክኢሉ እዩ።
ሄኖክ ሙሉብርሃን ኣብ 2020 ኣብ ዝተኻየደ ሓደ ካብ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሓየሉ ቱራት ዝኾነ ላ- ትሮፒካለ ኣሚሳ ባንጎ ኣብ ሓፈሻዊ ግዜ ካብ ቀዳማይ ብ11 ካልኢት ጥራይ ድሒሩ ሓሙሻይ ኮይኑ ጸወትኡ ምዝዛሙ ይዝከር።
ሄኖክ ናቱ ዓወት ነቶም ትሕቲኡ ዘለዉ ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ዘተባብዕ ከም ዝኾነ ብምሕባር "ንኹሎም ናብዚ ክበጽሕ ዝተመነኹሙለይ፣ ዘተባባዕኩሙኒን ዝሓገዝኩሙንን ከምኡ ኸኣ ንኹሉኹም ደገፍተይ ሕጉስ ኢለ ኣለኹ ሕጉስ በሉ" ኢሉ።