ክሊማዊ ለውጢ፡ ጸብጻብ ኣይፒሲሲ ‘‘ኣብ ደቂ ሰባት ዘንጸላለወ ሓደጋ ዘመላኽት እዩ"
ንጥፈታት ደቂ ሰብ ንኩነታት ኣየር ተራእዩ ብዘይፈልጥን ገለ እዋን ድማ ብዘይምለስ መገዲ ይቕይሮ ከምዘሎ፡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዘካየዶ ዓቢ መጽናዕቲ ኣመልኪቱ፡፡
እቲ ኣገዳሲ መጽናዕቲ፡ ማዕበል ዋዒ፣ ድርቂ፣ ውሑጅን ኣዐርዮም እናዓበዩ ይመጹ ከምዘለዉን ቁልፊ መጠን ዋዒ ካብ ዓሰርተ ዓመት ኣብዘይበልጽ ወሰኑ ይሓለፍ ከምዘሎን ኣጠንቂቑ፡፡
ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶንዮ ጉተረዝ፡ እቲ መጽናዕቲ "ኣብ ደቂ ሰባት ዘንጸላለወ ሓደጋ ዘመልክት እዩ" ኢሉ፡፡
ተመራመርቲ ግና ቅልጡፍ ስጉምቲ አንተተወሲዱ፡ እቲ ዝፍራሕ ብርሰት ምትራፍ ይከኣል እዩ ይብሉ።
ልቀት ግሪንሃውስ ጋዛት ምንካይ ነቲ ዝውስኽ ዘሎ መጠን ዋዒ ከመዓራርዮ ከምዝኽእል እዩ ተስፋ ዝግበር።
ንርኽበት እቲ መጽናዕቲ ዘጋውሐ ሓላፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ‘‘ሐዚ እንተሓቢርና፡ ክወርድ ዝኽእል ክሊማዊ ዕንወት ክንቅይሮ ንኽእል ኢና፡፡ እንተኾነ እቲ ሎሚ ወጺኡ ዘሎ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ፡ ንምድንጓይ ዝኸውን ግዘን ንምኽንያት ዝኸውን ቦታን የለን፡፡ መንግስታትን ሰብ ብጽሒትን COP26 ዕዉት ክኸውን ከምዝጽዕሩ ይተኣማመን እየ’’ ኢሉ፡፡
እቲ ብፓነል መንግስታት ክሊማዊ ለውጢ (ኣይፒሲሲ) ኣብ ዝተባህለ ኣካል ውድብ ሕቡራት መንግስታት ዘለዉ ተመራመርቲ ዘካየድዎ መጽናዕቲ ብመንግስታት ዝድገፍ ኮይኑ፡ ድሕሪ 2013 ኣኣ ዕላዊ ዝገበሩዎ ፈላማይ ዓብዪ ዳህሳስ ክሊማ እዩ፡፡
እቲ ጸብጻብ፡ ቅድሚ እቲ ካብ ሰለስተ ወርሒ ኣብ ዝነኣሰ ግዘ ኣብ ግላስጎው ዝካየድ COP26 ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዋዕላ ክሊማ እዩ ወጺኡ ዘሎ።
ውጽኢት እቲ መጽናዕቲ ‘‘ወዲሰብ ዝፈጠሮ ጽዕንቶ፡ ከባቢ ኣየር፣ ውቅያኖሳትን መሬትን ክመውቕ ምግባሩ ዘጠራጥር የብሉን’’ ክብል ብሙሉእነት ይሕብር።
ነቲ መጽናዕቲ ካብ ዘካየዱ ተመራመርቲ ሓደ ዝኾነ ፕሮፌሰር ኢድ ሃውኪንስ፡ እቲ ጸብጻብ "ሓቃዊ መግለጺ ዝሓዘ እዩ፤ ካብዚ ንላዕሊ ርግጸኛታት ክንከውን ኣይንኽእልን፡፡ ደቂ ሰባት እዛ ፕላኔት ክትመውቕ ይገብሩዋ ከምዘለዉ ግልጽን ዘየካትዕን እዩ" ይብል፡፡
ዋና ሓሐፊ ትካል ሜቴሮሎጂ ዓለም ፐተሪ ታላስ ድማ ‘‘ ብቋንቋ ስፖርት ይገለጽ እንተተባሂሉ፡ሓደ ሰብ እቲ ክሊማ ዘይፍቀድ መድሓኒት (ዶፒንግ) ወሲዱ ኢሉ ክገልጾ ይኽእል እዩ፤ እዚ ማለት ካብ ቅድሚ ሕዚ ብዝተፈለየ ዘይተለመዱ ጨፋት ምርኣይ ጀሚርና ኣለና ማለት እዩ’’ ክብል ይገልጾ፡፡
እቶም ተመራመርቲ ከምዝብልዎ፡መጠን ዋዒ ገጸ መሬት ካብ 1970 ናብዚ፡ ኣብ ሕድ ሕድ 50 ዓመት ናይቶም ዝሓለፉ 2000 ዓመታት ብዘይተርኣየ ቅልጣፈ ወሲኹ እዩ፡፡
ቀንዲ ነጥብታት ጸብጻብ ኣይፒሲሲ
· ዋዒ ገጸ መሬት ዓለም ካብ 2011 ክሳብ 2020፡ ምስቲ ካብ 1850 ክሳብ 1900 ዝነበረ እንትነጻጸር ብ 1.09 ዲግሪ ሰንትግሬድ ዝለዓለ እዩ
· ካብ 1850 ናብዚ እቶም ዝሓለፉ ሓሙሽተ ዓመታት እቶም ዝለዓለ ዋዒ ዝነበሮም እዮም
· ካብ ቀረባ እዋን ናብዚ ዘሎ መጠን ወሰኽ ጸፍሒ ባሕሪ ምስቲ ካብ 1901 ክሳብ 1971 ዝነበረ እንትነጻጸር ብሰለስተ ዕጽፊ ዓብዩ እዩ
· ካብ 1990 ጀሚሩ ቀንዲ ምኽንያት ምምካኽ በረድን ምንካይ በረድ ባሕሪ ኣርክቲክን (90 ምኢታዊት) ጽዕንቶ ወዲሰብ እዩ
· ካብ 1950ታት ጀሚሩ ዝለዓለ ማዕበል ሙቐት እናወሰኸ ዝሑል ኩነታት እናነከየ ምምጽኡ ርግጽ እዩ
እቲ ጸብጻብ ባሕሪታት ዝገደደ እናወዓዩን ኣሲዳዊ እናኾኑ ከምዝኸዱን ዝገለጸ ኮይኑ ናይ እምባታትን ዋልታን በረዳት ንዝመጹ ብዙሓት ዓመታት ምምካኽ ከምዝቕጽሉን ሓቢሩ፡፡
"ኣብ ሓድሕድ ንእሽቶ ዋዒ፡ እቲ ሳዕቤን እናገደደ እዩ ክኸይድ" ይብል ፕሮፌሰር ሃውኪንስ፡፡
"መብዛሕትኡ ሳዕቤን ድማ ንድሕሪት ኣይምለስን"
ዳርጋ ኩለን ሃገራት ዓለም ነቲ ኣብ 2015 ኣብ ፓሪስ ዝጸደቐ ስምምዕ ክሊማ ፈሪመን እየን፡፡ እቲ ስምምዕ መጠን ወሰኽ ዋዒ ዓለም ኣብዚ ክፍለ ዘበን ትሕቲ 2 ዲግሪ ሴልሸስ ክኸውን ምግባርን ብቐጻሊ ትሕቲ 1.5 ዲግሪ ሴልሸስ ንምዕጋትን ዝዓለመ እዩ፡፡
ኮይኑ ግና እቲ ሓድሽ ጸብጻብ ከምዝሕብሮ፡ መጠን ልቀት ካርበን ኣዐርዩ እንድሕር ዘይጎዲሉ፡ ክልቲኦም ዕላማታት ክዕወቱ ዝሕሰብ ኣይኮነን፡፡
እቶም ተመራመርቲ፡ ኣብ 2040 ኣብ ዝኾነይኹን ኩነታት መጠን ዋዒ 1.5 ዲግሪ ሴልሸስ ከምዝበጽሕ እዮም ዝኣምኑ፡፡ መጠን ልቀት እንድሕር ዘይነክዩ ኣብ ቀረባ ዓመታት እውን ክበጽሕ ይኽእል እዩ፡፡
እንታይ ክግበር ይከኣል?
እቲ ሪፖርት ምውሳኽ ዋዒ ዘውርዶ ሳዕቤናት ብግልጺ ዘቐመጠ ኮይኑ፡ ኣብ 2030 መጠን ልቀት ብፍርቂ ምቕናስ እንተተኻኢሉን ኣብ 50ታት ናብ ዜሮ እንተወሪዱን፡ ወሰኽ ዋዒ ደው ምባል ኢሉ እውን ምቕናስ ከምዝከኣል ተመራመርቲ ተስፋ ይገልብሩ።
እቲ መጠን ናብ ዜሮ ንምውራድ ድማ ካብ ጋዝ ነጻ ዝኾነ ቴክሎጂ ብምጥቃም ግሪንሃውስ ጋዛት ምቕናስን ዝተረፈ ድማ ቴክኖሎጂ በምጥቃምን ኣትክልቲ ብምትካልን ናብ ከባቢ ኣየር ከይኸይድ ምግባር ይጠልብ፡፡
ኣብ ቀጻሊ ዘጋጥሙ ተጽዕኖታት
· ኣብ 2040 ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ልቀት መጠን ዋዒ ዓለም 1.5 ዲግሪ ሴልሸስ ክበጽሕ እዩ
· ቅድሚ 2050 ኣርክቲክ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ብውሑድ ሓደ ጊዜ ኣብ መስከረም ካብ በረድ ነጻ ክኸውን እዩ
· ዋላ ኣብ 1.5 ዲግሪ፡ ‘‘ኣብ ታሪካዊ መዝገብ ትጽቢት ዘይግበረሎም’’ጫፍ ዝወጹ ኩነታት ከጋጥሙ እዮም
· ኣብ ብዙሓት ዞባታት ባርዕ ሓዊ ዘልዕል ኩነታት ኣየር ክውስኽ እዩ