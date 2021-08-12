ቅልውላው ትግራይ፡ ሓይልታት ትግራይ ብኣዋጅ ክተት መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ዘይስኮኑ ገሊጾም
ኣባል ማእከላይ ኮማንድን ወሃቢ ቃል ህወሓትን ጌታቸው ረዳ፤ ሓይልታት ትግራይ ናብ ኣዲስ ኣበባ'ውን ዝወስዶም ኩነታት እንተሃለወ ምስ ኣንጻር ሰራዊት ኢትዮጵያን መላፍንቱ ሓይልታትን ውግእ ከም ዝቕጽሉ ተዛሪቡ።
ኣይተ ጌታቸው፡ ትማሊ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ ዕላማ ሓይልታቱ ብምኽንያት እቲ ንትሸዓተ ኣዋርሕ ዝቐጸለ ኲናት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘሎ ዕግታን ምቁራጽ ሰብኣዊ ረድኤትን ንከብቅዕ ኣብ ልዕሊ ማእከላይ መንግስቲ ጸቕጢ ንምፍጣር ከም ዝኾነ ገሊጹ።
ኣብቲ ክልል ኣገልግሎት ስልኪ፣ መብራህቲ፣ ባንክን መጓዓዝያን ተቛሪጹ ምህላው ይፍለጥ።
መንግስቲ ግን ናብቲ ክልል ክበጽሕ ዝግብኦ ረድኤት ከም ዘየቋረጸ ይገልጽ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣመሪካ ሓይልታት ትግራይ ካብቲ ኣትዮምዎ ዘለው ከባቢታት ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ክወጽኡ ጸዊዓ ነይራ።
ሓይልታት ትግራይ ግን ኣብዚ ሕጂ እዋን ዓበይቲ ዓወታት ይጎናጸፉ ከም ዘለው ብምግላጽ ሕጂ ድማ ንስትራቴጂካዊት ከተማ ክልል ኣምሓራ ዝኾነት ወልዲያ ከም ዝተቖጻጸሩ ይገልጹ ኣለው።
ትማሊ፡ ሓይልታት ትግራይን ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞን ብሓባር ኣንጻር መንግስቲ ኢትዮጵያ ክቃለሱ ከም ዝተሰማምዑ ዝገልጽ ሓበሬታ ድማ ወጺኡ'ዩ።
መንግስቲ ሓይልታት ትግራይ ኣብታ ሃገር ዘይምርግጋእ ክፍጠር ይገብሩ ኣለው ብምባል ክኸስስ እንከሎ፡ ንህወሓት ኣብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ከም ዘስፈሮ ይፍለጥ። ህወሓት ግን ንመንግስቲ ትግራይ ዝምእዝን ሕጋዊ ሰልፊ ከም ዝኾነ ይምጉት።
ንሰፋሕቲ ከባቢታት ምዕራብ ኦሮሚያ ተቖጻጺሩ ዝርከብ ንርእሱ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ኢሉ ዝጽውዕ ዕጡቕ ሓይሊ ድማ፡ መንግስቲ ኣብቲ ክልል ንዝፍጠሩ ጸገማት ጸጥታ ተሓታቲ ክገብሮ እንከሎ ኦነግ ሸኔ ብዝብል 'ግብረ ሽበራዊ' ጉጅለ ኢሉ በይንዎ እዩ።
ኣቶ ጌታቸው እቲ ናይ ሕጂ ግስጋሰ ሓይልታት ትግራይ መሬት ኣምሓራ ወይ ዓፋር ንምውሳድ ወይ'ውን መንግስቲ ንምግልባጥ ዘይኮነ፡ ድሕነት ነፍሲ ወከፍ ትግራዋይ ንምውሓስ እዩ ክብል ንቢቢሲ ኣረዲኡ።
እዚ ክሳብ ዘየዐወቱ ድማ ንድሕሪት ከም ዘይምለሱ ተዛሪቡ።
ብሰሉስ ቐዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዓቕሚ ዘለዎ ኣብ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ዝነብር ኢትዮጵያዊ ኣንጻር ሓይልታት ትግራይ ክቃለስ ክኸትት ጸዊዑ እዩ።
እቲ ብቤት ጽሕፈት እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝወጽአ መግለጺ ኩለኹም ኣብቲ ሃገር ናይ ምክልኻል ወፍሪ ንምስታፍ ዕድመኹምን ዓቕምኹምን ዝፈቅድ ኢትዮያውያን ናብ ሰራዊት ምክልኻል፣ ፍሉይ ሓይልን ሚልሻን ብምእታው ሓለውቲ ሃገር ምዃንኩም እተርእዩሉ እዋን እዩ ኢሉ።
እንተኾነ ኢሉ ኣቶ ጌታቸው፡ እዚ ኣዋጅ ኣሽሓት ህይወቶም ክስእኑ ምኽንያት ዝኸውን እዩ ክብል ነቒፍዎ።
ኣብቲ ንትሸዓተ ኣዋርሕ ዝቐጸለ ኲናት፡ ኩሎም ወገናት ሰፊሕ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝፈጸሙ ክግለጽ እንከሎ፡ ብምኽንያት እቲ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ዝልሑኽ ዘሎ ጎንጺ ተመሳሳሊ ግህሰትን ቅልውላውን ከይፍጠር ይስጋእ።
ማሕበረሰብ ዓለም ድማ፡ ኩሎም ወገናት ተጻብኦታት ደው ከብሉን ኣፈላላያቶም ንኹሉ ብዘሳተፈ ፖለቲካዊ ዘተ ክፈትሑን ይጽውዑ።
ነቲ ጎንጺ ስዒቡ፡ ኣብ ትግራይ ገበናት ኲናትን ዘካተተ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ተፈጺሞም ክኾኑ ከምዝኽእሉ ጸብጻባት ይህብሩ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን፤ ልዕሊ 400 ሽሕ ሰባት ንሓደጋ ዓጸቦ ተሳጢሖም ከምዘለዉ ውድብ ሕቡራት ሃገራት እንትገልጽ፡ ዩኒሴፍ ብወገኑ፡ ልዕሊ 100 ሽሕ ህጻናት ብሰንኪ ዋሕዲ ምግቢ ንሞት ክዳረጉ ከምዝኽእሉ ኣጠንቂቑ።
ሓላፊት ዩኤኤይድ፡ ሳማንታ ፓወር፡ ኣብ'ቲ ክልል እቲ ንሓደጋ ዝተቓለዐ ህዝቢ ብህይወት ንምትራፍ ናብ'ቲ ክልል መዓልታዊ 100 ረድኤት ዝጸዓና መኻይን ክሓልፋ እናተገበአን፡ 10 ሚኢታዊ ጥራይ ክኸውን ከምዝኸኣለ ተዛሪባ።