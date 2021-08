ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፡ 'ሰብ ምዃነይ ዝተረድኡ ኣይመስለንን'- ግዳይ ጾታዊ ዓመጽ ኲናት ትግራይ

እቲ "I DON'T KNOW IF THEY REALIZED I WAS A PERSON" [ሰብ ምዃነይ ዝተረድኡ ኣይመስለንን] ብዝብል ርእሲ ዝወጽአ በዓል 39 ገጽ ጸብጻብ ወተሃደራት እቶም መንግስታት ኣብ ልዕሊ ነፍሰ ጾራትን ትሕቲ ዕድመን ከይተረፈ ጾታዊ ዓመጽ ከም ዝፈጸሙ የመልክት።