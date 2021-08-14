ኒኪ ሚናጅን በዓል ቤታን ብግዳይ ጾታዊ ዓመጽ ተኸሲሶም
ኒኪ ሚኒናጅን በዓል ቤታ ኬኔት ፔቲን ቅድሚ 27 ዓመት ክዕምጻ ብዝፈተነ ጓል ኣንስተይቲ ተኸሲሶም።
እዛ ጓል 43 ዓመት፡ እቶም መጻምዲ ነቲ ክሲ ጠጠው ከተብሎ ጸቕጥታት ከብጽሑላ ከም ዝጸንሑ ማዕከናት ዜና ኣመሪካ ጸብጺቡ።
ፔቲን፡ ኣብቲ ግዜ ትሕቲ ዕድመ ዝነበረት ጓል-ኣንስተይቲ ክትዕምጻ ፈቲንካ ተባሂሉ [ብ1994 ዓ.ም ኣቆጻጽራ ኤውሮጳ] ገበነኛ ኮይኑ ከኣ ስለዝተረኽበ ንኣርባዕተ ዓመት ተኣሲሩ'ዩ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ከኣ ጾታዊ ዓመጽ ብምብጻሕ ብዘይምምዝጋቡ ተኣሲሩ።
እቲ ኣብ ቤት ፍርዲ ኒውዮርክ ተኸፊቱ ዘሎ መዝገብ ክሲ፡ እታ ግዳይ እቲ ኣብ ልዕሊ በዓል ቤታ ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ንክትገድፎ ኒኪ ሚናጅ ብሞንጎኛ ሰብ ኣቢላ 500 ሽሕ ዶላር ገንዘብ ከም ዘቕረበትላ ይገልጽ።
ብተወሳኺ፡ ፒቲ ብ2020 ምስ ተኣሰረ እቲ ሞንጎኛ ሰብ ቑጽሪ ቴሌፎን እታ ኸሳሲት ንሚናጅ ሂቡዋ።
ኣብዚ ግዜ "ክትሕግዞም" እንተኽኢላ ንሳን ስድርኣን ናብ ሎስ ኣንጅለስ ከግዕዙዎም ከም ዝኽእሉ ተዛሪባታ።
እንተኾነ እታ ከሳሲት ነዚ ኹሉ ነጺጋቶ ይብል እቲ መዝገብ ክሲ።
"ክልቲኤና ከም ደቂ ኣንስትዮ እዚ ጉዳይ ከም ዘጋጠመ ክትፈልጢ'የ ዝደሊ" ከም ዝበለታ ድማ ይሕብር።
እታ ጓል ኣንስተይቲ ዝቐረበላ ገንዘብን ካልእን ምስ ነጸገት ድሕሪ ሒደት መዓልታት ንሳን ስድርኣን "ብዝርብሹዋ ጻውዒታት ስልክን ዘይትደልዮም ናይ ገዛ ምብጽሕ መጥቃዕቲ በጺሑና" ትብል።
እታ ጓል ኣንስተይቲ፡ ካብዞም ፍሉጣት ሰባትን ፈተውቶምን ብዝበጽሓ ጸቕጢ ብዝተኣሳሰር "ብምኽንያት ከቢድ ጭንቀት፣ ቐጻሊ ትንኮያን ምፍርራሕን ከምኡ'ውን ምብህራር" ካብ ወርሒ ግንቦት 2020 ስርሓ ክትሰርሕ ከም ዘይኽኣለት ትገልጽ።
እቲ መዝገብ ክሲ መጠን ካሕሳ እኳ ግልጺ እንተዘይገበረ፡ እታ ጓል ኣንስተይቲ ግን ሕነ ምፍዳይ ሰጊኣ ተሓቢኣ ከም ዘላ ሓቢራ።
እቶም መጻምዲ ግን ክሳብ ሕጂ ኣብዚ ጉዳይ ዝሃቡዎ ርኢይቶ የለን።
ራፐር ሚናጅን በዓል ቤታ ፔቲን ኣብ 2018 ከምዝተራኸቡን ፡ ድሕሪ ሓደ ዓመት ድማ ሓዳር ከም ዝመስረቱ ይፍለጥ።
ሕጂ ናይ 11 ወርሒ ቖልዓ ኣለዎም።