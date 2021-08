ሃካንዲ ሂቺለማ፡ ጥሪት ካብ 'ምጉሳይ' ናብ ሃገር ምምራሕ ዝበቕዐ ዛምብያዊ

ቅድሚ ሓደ ሰዓት

ኣብ ዝሓለፈ ዓመት፡ 'ወግዒ ክልተ ክኢላታት . . .' ["The tale of two professionals..."] ዝብል ንባዕሉ በሊሕን ሓላፍነት ዝስምዖን በዓል ሃብቲ ንመነሓንሕቱ ሉንጉ ድማ ኩሉ ገንዘቡ ኣብ ባራትን ኣብያተ ትልሂትን ዘጥፍእ ሰብ ገይሩ ዝሰርሖ ቪድዮ ኣብ ትዊተር ፈንዩ።