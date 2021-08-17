ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ናብ ቱርኪ ዑደት ክገብር እዩ
ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ፡ ፕረዚደንት ቱርኪ ብዝገበረሉ ጻውዒት መሰረት፡ ዑደት ንምግባር ጽባሕ ናብታ ሃገር ከምዝጓዓዝ ወኪል ዜና ኣናዶሉ ኣፍሊጡ።
ቅድሚ ክልተ ሰሙን ፕረዚደንት ረሲፕ ጠይብ ኢርዶጋን ምስ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ቴሌፎን ሃገሩ ንኢትዮጵያ ዝድላዩ ዓይነት ሓገዝ ክትገብረላ ድሉውቲ ምዃና ምግላጹ ዝዝከር እዩ።
እቲ ፕሬዝደንት ኣብ ትዊተር ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ፡ ሓገዝ ቱርኪ ቐጻሊ ከም ዝኾነ ሓቢሩ ነይሩ።
ማዕኸን ዜና ኣናዱሉ ብወገኑ ንዳይሬክቶሬት ኮሚዩኒኬሽን ጸሪሑ ኣብ ዘስፈሮ ጸብጻብ እቲ ፕሬዝደንት ምስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ኣብ ዝነበሮ ዝርርብ ቱርኪ ንሰላምን ርግኣትን ኢትዮጵያ ዓብዪ ዋጋ ትህቦ'ያ ኢሉ።
ቱርኪ ንኢትዮጵያ 'ኩለመዳያዊ ሓገዝ ክገብር እየ' ኢላምባላ ድማ ዝዝከር እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመደው፡ ኣብታ ሃገር ንክንደይ ዝኣክል መዓልታት ከምዝጸንሕ ዝተብሃለ ነገር እንተዘይለ’ኳ፡ እቲ ዑደት ምስ መበል 125 ዓመት ምጅማር ርክብ እተን ሃገራት ምግጥጣሙ ኮምዩኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ቱርኪ ገሊጹ።
ብዛዕባ እቲ ዑደት ዛጊድ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ዝተውሃበ መብርሂ የለን።
እዚ ከምዚ ኢሉ እንተሎ፡ ምስ ዶብን ህዳሰ ግድብን ብዝተኣሳሰር ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ጎንጺ ናይ እትርከብ ሱዳን፡ መራሒ ወተሃደራዊ ቤት ምኽሪ፡ ጄነራል አብደል ፋታህ አል ቡርሐን፡ ቅድሚ ሒደት መዓልታት ናብ ቱርኪ ኣምሪሑ ነይሩ።
ኣብ ወተሃደራውን ቁጠባውን ዓውዲታት ድማ ስምምዕ ኣሲሮም ተመሊሱ።
ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ቱርኪ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ [ድሮናት] ተቕርብ ኣላ ዝብሉ ጸብጻባት ምስ ወጽኡ መንግስቲ እታ ሃገር 'ሓሶት እዩ' ምባሉ ይዝከር።
ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት፡ መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ዘካይዶ ወተሃደራዊ ስርሒት ዘገልግሉ ኣብ ቱርኪ ዝተሰርሑ ድሮናት ኣእትዩ ኣሎ ዝብል ጸብጻባት ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብሰፊሕ ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ እቲ ኤምባሲ ምላሽ ዝሃበ።
ኣብ ትግራይ ብዝተኻየደ ወተሃደራዊ ስርሒት፡ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ብምጥቃም ዝተፈላለዩ ስርሒታት ምፍጻሙ ቅድሚ ሕጂ ተገሊጹ ነይሩ።
ቱርኪ ኣብ ኢትዮጵያ ገዚፍ ኢንቨስትመንት ካብ ዘውፈራ ሃገራት ሓንቲ ኮይና፡ ኣብ ዓለባን ምፍራይ መተሓላለፊ ኤሌክትሪክ ዝኾኑ ገመዳትን ሓዊሱ ኩባኒያታት ቱርኪ ናይ 2.5 ቢሊየን ዶላር ከም ዘውፈሩ እቲ ጸብጻብ ይሕብር።