ብሰንኪ ኲናት ትግራይ ልዕሊ 7 ሽሕ ኣብያተ ትምህርቲ ዓንዮም ተባሂሉ
ብሰንኪ እቲ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ዝልሑክ ዘሎ ኲናት ትግራይ፡ ልዕሊ 7 ሽሕ ኣብያተ ትምህርቲ ምሉእ ብምሉእ ገሊኦም ድማ ብኸፊል ከምዝዓነዉ ሚንስትሪ ትምህርቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ።
ሚንስተር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ጌታሁን መኩሪያ (ዶክተር፣ ኢንጂነር) ከምዝበሎ፤ ብሰንኪ እቲ ኲናት ኣብ ትግራይ ጥራይ ልዕሊ 1.4 ሚልዮን ተምሃሮን ልዕሊ 48 ሽሕ መምህራንን ካብ ምምሃር ምስትምሃር ወጻኢ ኮይኖም ኣለዉ።
ኣብ ትግራይ ተወሊዑ ኣብዚ እዋን ናብ ጎረባብቲ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ዝተላብዐ ኲናት ኣብ ልዕሊ ትካላት ትምህርቲ ከቢድ ዕንወት ከምዘስዓበ እቲ ሚንስትር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኣስፊሩ’ሎ።
ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ ጥራይ ኣብ ክልል ዓፋር “88 ሽሕ ተምሃሮ ዝመሃሩሎም ዝነበሩ 455 ኣብያተ ትምህርቲ ብህወሓት ዓነዕእየን” ኢሉ ምዝራቡ ማዕኸናት ዜና እታ ሃገር ጸብጺበን።
ብተመሳሳሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ 140 ኣብያተ ትምህርትን ክልተ ኮሌጃት መሰልጣኒ መምህራንን ምሉእ ብምሉእ ከምኡ’ውን ብኸፊል ከምዝዓነዉ ጌታሁን መኩሪያ ሓቢሩ።
ንሱ እቲ ዕንወት ብሓይልታት ትግራይ ከምዝተፈጸመ’ኳ እንተገለጸ፤ ሓይልታት ትግራይ ግን ኣብ ዝተቖጻጸርዎም ከባብታት ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ኣብ ልዕሊ ውልቃውን ህዝባውን ትካላት ዝኾነ ዓይነት ጉድኣት ከምዘየብጽሑ ይዛረቡ።
ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ፣ ወተሃደራት ኤርትራን ሓይልታት ኣምሓራን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ትግራይ ኣብ ዝጸንሑሉ እዋን ብርክት ዝበላ ኣብያተ ትምህርቲ ከምዘዕነዉ ድማ ይኽሰሱ።
ካብዚኣቶም ሓደ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ነዊሕ ዕድመ ዘቑጸረ መሰናድኦ ቤት ትምህርቲ ሃጸይ ዮሃንስ ራብዓይ፤ ወተሃደራት ኢትዮጵያ ኣዕሪፎምሉ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ከቢድ ዕንወት ከምዝበጽሑሉ ንርእሰ መምህር እቲ ቤት ትምህርቲ ጠቒሱ ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺቡ ነይሩ።
መምህር ተወልደ ከምዝበልዎ፤ እቶም ወተሃደራት ከም መዕረፊ ይጥቀሙሉ ካብ ዝነበረ ቤት ትምህርቲ ሃጸይ ዮሃንስ ክወጽኡ ከለዉ ኮምፒተራትን ካልኦት ናውቲ ትምህርትን ዝርከብዎም ልዕሊ 50 ሚልዮን ብር ዝግመት ንብረት ኣዕንዮም’ዮም።
ሁይማን ራይትስ ዎች፡ ቅድም ኢሉ ኣብ ዘውጸኦ ጸብጻብ፡ ኣብ ትግራይ ብሰንኪ'ቲ ኲናት ብዙሓት ኣብያተ ትምህርቲ መትቃዕቲን ዘመተን ከምዝተፈጸሞም ገሊጹ ምንባሩ ይዝከር።
“ናብ ድሕሪት ዝመልስ’ዩ”
ሚንስተር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ጌታሁን መኩሪያ (ዶክተር፣ ኢንጂነር)፤ ብሰንኪ’ቲ ኣብ ክልላት ትግራይ፣ ዓፋርን ኣምሓራን ኣብ ዝርከቡ ኣብያተ ትምህርቲ ዘጋጠመ ዕንወት ልዕሊ 1.42 ሚልዮን ተምሃሮ ካብ መኣዲ ትምህርቲ ክተኣጓጎሉ ምዃኖም ኣተሓሳሲቡ።
ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ጉባኤ ዓውደ ትምህር፡ ብዛዕባ’ቲ ኣብ ትካላት ትምህርቲ ዝበጽሐ ዕንወት ዘረባ ዘስምዐ ኣፈ-ጉባኤ ባይቶ ተወከልቲ ኣይተ ታገሰ ጫፎ “ንዝሓለፉ ዓመታት ኣብያተ ትምህርቲ ብምህናጽ ዘመዝገብናዮ ዕብየት ናብ ድሕሪት ዝመልስ’ዩ” ኢሉ።
ኣብዚ ዝዛዘም ዘሎ ዓመት፤ ኮሮናቫይረስ፣ ኲናት ትግራይን ጎንጽታትን፣ ውሕጅ ከምኡ’ውን ደርቂ ንመስርሕ ምምሃር ምስትምሃር ዝተፈታተኑ ቀንዲ ብድሆታት ከምዝነበሩ ከኣ ጠቒሱ።
ሚንስተር ትምህርቲ ኢትዮጵያ ጌታሁን፤ ነቲ ብሰንኪ እቲ ኲናት ኣብ ልዕሊ ትካላት ትምህርቲ ዝበጽሐ ዕንወት “ዘሕዝን” ክብል ገሊጽዎ።
ብሰንኪ’ቲ ቅድሚ ትሸዓተ ኣዋርሕ ኣቢሉ ኣብ ትግራይ ዝተወለዐ ኲናት፤ ኣብ ልዕሊ ትካላት ትምህርቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ዝተፈላለዩ ህዝባዊ ኣገልግሎት ዝህቡ መሰረተልዓት [ትሕተ ቅርጺ] ዕንወት ከምዝበጽሖም ቅድም ክብል ዝተዘርግሑ ጸብጸባት የመልክቱ።
ትካላት ሕክምናን ትምህርትን ኣዝዮም ዝተሃሰዩ ኮይኖም ካልኦት መንግስታውን ውልቃውን ንብረት ድማ ዕንወትን ዘመተን ኣጋጢምዎም።
መንግስቲ “በይነኣዊ ኣዋጅ ምቁራጽ ተጻብኦታት ኣዊጀ ኣለኹ” ብምባል ኣብ መዛዘሚ ወርሒ ነሓሰ ካብ ትግራይ ምውጽኡ’ኳ እንተሓበረ፤ ሓቅነት ከምዘይብሉ ብምግላጽ ነቲ ኣዋጅ ዘይተቐበሉ ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ብምእታው መጥቃዕቲ ኣብ ምፍጻም ይርከቡ።
በዚ ምኽንያት፡ ኣብ ርእሲ’ቶም ቅድም ክብል ኣብ ትግራይ ዝተፈናቐሉን ንጥሜት ዝተቓልዑን ብሚልዮናት ዝግመቱ ሰባት፤ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን’ውን ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ከምዝተፈናቐሉ ይግለጽ።