ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓድሽ ዓሌት ኮሮናቫይረስ ተረኺቡ
ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ሓድሽ ዓሌት ኮሮናቫይረስ ከም ዝተረኸበን ተመራመርቲ ጥቡቕ ክትትል ይገብሩሉ ምህላዎምን ተሓቢሩ።
ብተደጋጋሚ ናይ ምቅይያር ባህርያት ከም ዘርእይ ዝተዘረበሉ ሲ12 ዝተባሃለ እዚ ዓሌት ኮሮናቫይረስ ክንዲምንታይ የስግእ ኣብ ዝብል ዛጊድ ዝተፈለጠ ነገር የለን።
በዚ ዓይነት ኮሮናቫይረስ ዝተትሓዙ ሰባት ኣብ ኩለን ግዝኣታት ደቡብ ኣፍሪቃ ከምኡ’ውን ኣብ ሸውዓተ ሃገራት ኣፍሪቃ፣ እስያ፣ ኣውሮጳን ኦሽኒያን ከም ዝተረኸቡ ተፈሊጡ’ሎ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ከኣ ምስ ምቅይያር ባህርያቱን ተላባዕነቱን ብዝተሓሓዝ ሰፊሕ መጽናዕቲ ይካየደሉ ከም ዘሎ ተገሊጹ።
ኣብ ውድብ ጥዕና ዓለም ቴክኒካዊ መራሒት ጉዳያት ኮቪድ-19 ማሪያ ቫን ከርክሆቭ፡ ዛጊድ ዘሎ መረዳእታ ከም ዘመልክቶ “ተላባዕነቱ ቅልጡፍ ኣይመስልን” ኢላ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ‘ደልታ’ ዝብል መጸውዒ ዝተወሃቦ ዓሌት ኮሮናቫይረስ ብዝለዓለ ደረጃ ናይ ምልባዕ (ዝርግሐ) ዓቕሚ ከም ዘለዎ ድማ ሓቢራ።
ደቡብ ኣፍሪቃ ብ ‘ደልታ’ ን ‘ቤታ’ን ዓይነታት ኮረናቫይረስ ኣዝያ ተሃስያ ትርከብ።
ዛጊድ ድማ 2,770,575 ሕሙማት ኮሮናቫይረስ ክርከቡ እንከለው ካብ ሞንጎኦም 81,830 ሰባት ከም ዝሞቱ ይግለጽ።