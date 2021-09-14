ኩሎም ወገናት ኲናት ትግራይ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከምዝፈጸሙ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ
ከቢድ ምግሃስ ሰባዊ መሰላት ብኹሎም ተነሓናሕቲ ወገናት ኲናት ትግራይ ይፍጸም ከምዘሎ ሓላፊት ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቓ።
ሚሸል ባቸለት፡ ውጽኢት ናይቲ ብምትሕብባር ንሳ ትመርሖ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ብመንግስቲ ዝቖመ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ውሱን መራመራ ምዝዛሙ ኣመልኪታ እያ መግለጺ ሂባ።
ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያን ተሓበበርቶምን፡ ጃምላዊ ማእሰርቲ፣ ቅትለት፥ ጾታዊ ዓመጽ፣ ሰፊሕ ዝምታ፣ ምፍንቓልን ምቕያድ ሲቪላውያንን ፈጺሞም ክትብል ከሲሳ።
ሓይልታት ትግራይ'ውን፡ ህጻናት ከምዘዕጠቑ፣ ኣብ ጎረባብቲ ክልላት ንሲቪላውያን ከምዘጥቅዑን ሰፊሕ ምፍንቓልን ከምዘስዓቡ ኣብቲ ኣብ ጀነቫ፡ ስዊዘርላንድ ዝተኻየደ ኣኼባ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሓቢራ።
ውጽኢት ጸብጻብ፡ እቲ ካብ ግንቦት 16 ክሳዕ ነሓሰ 20 ዝተኻየደ ሓበራዊ ምጽራያት፡ 1 ሕዳር 2021 እዩ ዕላዊ ክኸውን ተባሂሉ።
እቲ ዝተኻየደ ሓባራዊ መጽናዕቲ፡ ኣብ ከተማ መቐለ፡ ምብራቕን ደቡብን ትግራይን፡ ከምኡ'ውን ከባብታት ውቕሮ፣ ሳምረ፣ ኣላማጣ፣ ቦራ፣ ዳንሻ፣ ሑመራን ምይካድራን ዝሸፈነ ኮይኑ፡ ብወተሃደራት መንግስቲ ኢትዮጵያን መሻርኽቱን ሰፊሕ ግፍዒ ከምዝተፈጸመሎም ብነበርቲ ዝንገረሎም፡ ጥንታዊት ከተማ ኣክሱም እትርከቦም ማእከላይ ዞባን ምብራቕ ዞባን ትግራይ 'ብሰንኪ ጸጥታዊ ብድሆታት' ክብጻሕ ከምዘይተኻእለ ተገሊጹ።
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል: ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኲናት ዝተሳተፉ ሰራዊት ኤርትራ፡ ኣብ ኣክሱም ብኣማኢቲ ዝቑጸሩ ሰላማውያን ሰባት ከም ዝቐተሉ ዘረጋግጹ መረዳእታታት ከም ዝኣከበ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ዘውጽኦ ጸብጻብ ኣፍሊጡ ነይሩ። ኤርትራ ብወገና ነቲ ዝቐረበላ ክሲ ምንጻጋ ይዝከር።
"እቶም ዝተኣከቡ ሰነዳት ግን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ዝበጽሐ መጥቃዕቲ፣ ጃምላዊ ቅትለትን ግዱድ ምስዋርን ዝርከቡዎም ብርክት ዝበሉ ከበድቲ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝተፈጸሙ ግልጺ ዝገብሩ'ዮም" ትብል ባቸለት።
ኩሎም ወገናት፡ ብዘይቅድመኩነት ተጻብኦታት ብምቁራጽ፡ ነባሪ ፍታሕ ከናድዩ ጸዊዓ።
ኮሚሽነር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዶክተር ዳንኤል በቀለ ብወገኑ እቲ ዝተኣከበ ሓበሬታ ኣብ ምትንታን ከም ዘሎ ብምግላጽ ብመሰረት ክልቲኦም ትካላት ዝበጽሑዎ ስምምዕ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2021 ወግዓዊ ከም ዝኸውን ገሊጹ።
ኣብ ፈለማ ወርሒ ሓምለ ንኣዋጅ በይናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ መንግስቲ ፌደራል ስዒቡ ሰብኣዊ ረድኤት ንምብጻሕ ውሑስ ኩነታት ተፈጢሩ እኳ እንተነበረ፡ ብምኽንያት ህወሓት ዘቕረቦ ቅድመ ኹነትን እቲ ጎንጺ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ብምስፍሑን ተወሳኺ ሰብኣዊ ቅልውላው ክፍጠር ምኽንያት ከም ዝኾነን ገሊጹ።
"ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝቐርብ ዘሎ ድሩት ናይ ልዝብ ድልየትን ጻዕሪ ማሕበረሰብ ዓለምን ዝተበባዕ'ዩ፤ እንተኾነ ዓለምለኻዊ መሓዙት ኢትዮጵያ እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምፍታሕ ዝገብርዎ ዘለው ጻዕሪ ሃናጺ ተራ ዝህልዎ ንታሪኽን ዝተሓላለኸ ኩነታት እቲ ግጭትን ዘለዎም ኣረዳድዳኣ ኣብ ግምት ዘእተወ ምስ ዝኸውን እዩ።
"ኣባላት እዚ ቤት ምኽርን ማሕበረሰብ ዓለምን ሕጂ'ውን ንስቓይ ኢትዮጵያውያን ፍታሕ ዝህብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ምዃኑ ክግንዘቡ ይግባእ" ኢሉ።
ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላትን ህዝብን ኣፍሪቃ ብወገኑ ብውልቁ ኣብ ትግራይ ብዛዕባ ዝተፈጸሙ ሰብኣዊ ግህሰታት መጽናዕቲ ከም ዘካየደ ብምግላጽ ኣብቲ ጎንጺ ሓይልታት ውሽጢ ዓድን ወጻእን ዝተሳተፉሉ'ዩ ኢሉ።
ኣብቲ ኣኼባ ዝተረኸበ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቲዎስ ግን እቲ ኮሚሽን ዘካየዶ መጽናዕቲ ኣፍልጦ መንግስቲ ዘይረኸበ'ዩ ብምባል ከም ዘይቕበሎ ገሊጹ።
መንግስቱ ነቶም ዝቐርቡ ክስታት ብውነ ወሲዱ ተሓታትነት ንምርግጋጽ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ብምግላጽ፡ ውጽኢታት እቲ ሓበራዊ መጽናዕቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኮሚሽን ስበኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ተቐቢሉ ነቶም መንግስቲ ዝወስዶም ስጉምታት ሓጋዚ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ሓቢሩ።
ይኹን'ምበር እቲ መጽናዕቲ ነቶም ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ብሓይልታት ህወሓት ተፈጺሞም ዝብሃሉ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ዘየካተተ ምዃኑ ጸብጻብ እቲ መጽናዕቲ ሙሉእ ምስሊ ዝህብ ኣይኸውንን ኢሉ።
እቲ ኲናት ፍታሕ እንተዘይረኺቡ፡ ናብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከይልሕም ከም ዘስግኣ ኮሚሽነር ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ባቸሌት ተዛሪባ።
እቲ ኣብ ፈለማ ወርሒ ሕዳር 2020 ዝተወልዐ ኲናት ትግራይ፡ ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ምልሓሙ ይፍለጥ።
ኣብዚ ቀረባ እዋን፡ ሓይልታት ትግራይ ካብ ዓፋር ከምዝወጹን፡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ግን ውግእ ቀጺሉ ከምዘሎን ጸብጻባት ይገልጹ።
ኣብቲ ግጭት ብኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ከምዝሞቱ ይንገር። ሚልዮናት ድማ ኣደዳ ምፍንቓል፡ ጥምየትን ዓጸቦን ክኾኑ ተገዲዶም ኣለዉ።
ኣብቲ ፈለማ ኣዋርሕ ናይቲ ግጭት ጥራይ ልዕሊ 60 ሽሕ ካብቲ ኲናት ሃዲሞም ኣብ ሱዳን ተዓቚቦም ኣለዉ።