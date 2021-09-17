ቅልውላዉ ትግራይ፡ ልዕሊ 400 ረዲኤት ከብጽሓ ናብ ትግራይ ዝኣተዋ መካይን ኣይተመልሳን ተባሂሉ
ሰብኣዊ ረዲኤት ሒዘን ንክልል ትግራይ ካብ ዝኣተዋ መካይን 428 ክሳብ ሕጂ ከምዘይተመልሳ ኣፈኛ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ገሊጻ።
ቢልለኔ ስዩም ብሓሙስ ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ፡ ብዘይመንግስታዊ ማሕበራት መግብን ካልኦት ቀረባትን ዝጸዓና 590 ናይ ጽዕነት መካይን ካብ ሰመራ (ክልል ዓፋር) ናብ መቐለ ምእታወን ሓቢራ።
እተን ዘይተመልሳ ተሽከርከርቲ ኣብ ምንታይ መዓላ የገልግላ ከምዘለዋ ስለዘይተፈልጠ፡ ብወገን መንግስቲ ጥርጣረ ከምዝሓደረ'ውን ጠቒሳ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን'ውን፡ ሚኒስትሪ ሰላም ብዛዕባ'ተን ዘይተመልሳ ናይ ረዲኤት መካይን ተመሳሳሊ መግለጺ ሂቡ ነይሩ።
እታ ኣፈኛ ከምዝበለቶ፡ ሰብኣዊ ረዲኤት ናብቲ ክልል ንምብጻሕ ናይ ምድርን ኣየርን መጓዓዝያታት ይቕጽል ኣሎ።
ናይ ሕብረት ኣውሮጳ ሰብኣዊ ረዲኤት በረራታት ቅድሚ ሓደ ሰሙን ከምዝጀመረ'ውን ተዛሪባ።
ካብ መግቢ ወጻኢ፡ ኣስታት 760 ሽሕ ሊትሮ ነዳዲን ልዕሊ ሓደ ሽሕ ሜትሪክ ቶን ናይ ሕርሻ ቀረባትን ናብቲ ክልል ኣትዩ'ሎ ትብል እታ ኣፈኛ።
ኣብቲ ረዲኤት ናብቲ ክልል ዝጓዓዘሉ መስመር ካብ ዝነበሩ 7 ኬላታት ነቲ ጉዕዞ ንምስላጥ ተባሂሉ ናብ ክልተ ከምዝወረደ'ውን ቢልለኔ ሓቢራ።
ኲናት ትግራይ ኣብ ፈለማ ወርሒ ሕዳር 2020 ድሕሪ ምውልዑ፡ ኣብቲ ክልል ሰፊሕ ምፍንቓል፡ ዓጾቦ፡ ጥምየትን ስደትን ምስዓቡ ይፍለጥ።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣጋጢሙ ዘሎ ምፍንቓል
ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ብምእታዎም፡ ዜጋታት ንዝተፈላለዩ ጸገማት ከምዝተቓልዑ እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብሪሁ።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ጥራይ ልዕሊ 500 ሽሕ ሰባት ከምዝተፈናቐሉ ዝገለጸት እታ ኣፈኛ፡ ዝበዝሑ ካብ ከባቢታት ዋግ ኽምራ፡ ሰሜን ጎንደር፡ ደቡብ ጎንደር፡ ሰሜን ወሎን ደቡብ ወሎን ዝተፈናቐሉ ምዃኖም ሓቢራ።
ካብ ሰሜን ወሎ ተመዛቢሎም ኣብ ከተማ ደሴ ተዓቚቦም ዘለዉ ተፈናቐልቲ ኣስታት 270 ሽሕ ከምዝኾኑ'ውን ኣብቲ መግለጺ ጠቒሳ።
መንግስቲ ክሳብ ሎሚ፡ ልዕሊ 53 ሽሕ ኩንታል እኽሊ ናብቶም ኣብ ደሴን ዋግ ኽምራን ዝርከቡ ተፈናቐልቲ ኣብጺሑ'ሎ።
ኣብቶም ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ሓይልታት ህወሓት ዝርከቡ ከባቢታት ረዲኤት ምብጻሕ ከምዘይተኻእለ ድማ ቢልለኔ ተዛሪባ።
ትካላት ረዲኤት ንትግራይ ዝሃብዎ ኣቓልቦ ንክልላት ኣምሓራን ዓፋርን'ውን ክህቡ መንግስቲ ጸዊዑ'ሎ።