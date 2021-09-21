ጃፓን፡ ሰብ ጸጋ ዕድመ 107 ዓመት ዝኾና መናቱ ክብረወሰን ጊነስ ሰይረን
መዝገብ ክብረ ወሰን ዓለም ጊነስ 107 ዓመት 300 መዓልታትን ዝሓለፈን ክልተ ጃፓናውያን መናቱን ብህይወት ዘለዋ ኣረጋውያን መናቱ ክብል መዝጊቡወን።
ኡሜኖ ሱሚያማን ኬሙ ኮዳማን ቅድሚ ሕጂ ኪን ናሪታን ጂን ካኒን ብዝተባህሉ ጃፓናውያን ተታሒዙ ዝነበረ ክብረ ወሰን እየን ሰይረን።
ኡሜኖን ሙሜን ዝፈልጡወን ሰባት ማሕበራዊ ህይወት ዝፈትዋን ምስ ሰብ ሕውስውስ ዝብላን ምዃነን ይዛረቡ።
ብ5 ጥቅምቲ 1913 ዓ.ም [ኣቆጻጽራ ኤውሮጳ] ኣብ ደሴት ሾዶሺማ ከኣ ተወለዲን።
ጊነስ ንኽልቲአን ኣሕዋት ኣብ መዝገቡ ከም ዘስፈረ ትማሊ ኣብ መዓልቲ ሃገራዊ በዓል ኣረጋውያን ወግዓዊ ገይሩ።
ብምኽንያት ለበዳ ኮሮናቫይረስ እዘን መናቱ ናብ ዝነብራሉ ዝተፈላለየ ናይ ጃፓን ክፍሊ እቲ ካብ ሓደ መስከረም 2021 ጀሚሩ ወነንቲ እቲ ክብረ ወሰን ምዃነን ዝሕብር ምስክር ወረቐት ተላኢኹለን ኣሎ።
ጊነስ ብሰኑይ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ቅድም ኢሉ ነቲ ክብረ ወሰን ሒዞም ዝጸጸንሑ ጂንን ኪንን ብ107 ዓመትን 175 መዓልታትን ከም ዝኾነ ብምሕባር ኪን ብጥሪ 2000 ህይወቱ ከም ዝሓለፈን፤ ጂን'ውን ቐጺሉ ከም ዝሞተ ሓቢሩ።
እዚኦም ብሓደ ነሓሰ 1892 ዓ.ም ዝተወለዱ ኮይኖም ሽሞም ወርቅን ብርን ዝብል ትርጉም ነይሩዎ።
ቅድሚ ምሟቶም ቅድሚ ዓሰርተ ዓመታት ታሪኾም ኣብ መራኸብቲ ሓፋሽ ብተደጋጋሚ ይቐርብ ነይሩ።
እዘን ሓደሽቲ ወነንቲ ክብረወሰን ኡሜኖ ኣደ ኣርባዕተ ቖልዑት ኮይና ሙሜ ድማ ሰለስተ ቖልዑት ኣለውዋ።
ጃፓናውያን ነዊሕ ዕድመ ከም ዝነብሩ ይግለጽ፤ ንኣረጋውያን ድማ ዓብዪ ክብሪ ይወሃቦም።
ክሳብ ሕጂ ኣብታ ሃገር እቲ ዝለዓለ ዕድመ 118 ዓመት ኮይኑ ወናኒት እዚ ክብረ ወሰን ጃፓናዊት ካኔ ታናካ'ያ።