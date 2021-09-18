ኦብነግ ንቦርድ መረፃ ዘቕረቦ ጥርዓን ፍታሕ ብዘይምርካቡ፡ ንርእሱ ካብ መረፃ ኣግሊሉ
ግንባር ነፃነት ኦጋዴን (ኦብነግ)፡ ኣብቲ ዝተናውሐን ኣብ ዝመፅእ 20 መስከረም ክካየድ ዝተተለመን መረፃ ክልል ሶማሌ ከምዘይሳተፍ ኣፍሊጡ።
ዋና ዳይሬክተር ቤት-ፅሕፈት ኦብነግ ጨንፈር ኣዲስኣበባ ኣይተ ኣሕመድ ዓብዱላሂ፡ እዚ ግንባር ኣብዚ ውሳነ ዝበፅሐ፡ንቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ፡ ኣብ ምዝገባ መረፅትን ካልኦት ፀገማትን ዝምልከት ኣቕሪብዎ ዝነበረ ቅረታ መፍትሒ ብዘይምርካቡ ምዃኑ ንቢቢሲ ገሊፁ።
ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኦብነግ፡ ኣብ ርእሰ ከተማ እታ ክልል ከተማ ጅግጅጋ ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼብኡ’ዩ፡ ኣብቲ መረፃ ከምዘይሳተፍ ወሲኑ።
ኣይተ ኣሕመድ ንምንታይ ኣብቲ መረፃ ከምዘይሳተፉ እንተብርህ፡ “ምስ ምዝገባ መረፃ ዝተሓሓዝ ፀገማት ከምዘለዉን፡ ካርዲ መረፃ ንህዝቢ ዘይኮነስ፡ ንካድረታትን ደገፍትን እቲ ገዛኢ ውድብ ከምዝተውሃበ፡ ከምኡ’ውን እቲ ገዛኢ ውድብ ንናይባዕሎም ወገናት ይዕድሉ ኔሮም” ኢሉ።
እዚ ጉዳይ፡ ምስ ዝተፈላለዩ መረዳእታት ብምትሕሓዝ ናብ ቦርድ መረፃ እታ ሃገር ከምዘእተዉ ከኣ ሓቢሩ።
ኣብ ክልል ሶማሌ ኣብ ጉዳይ ምዝገባ መረፅቲ፡ ብቦርድ መረፃ ዘፃርይ ጉጅለ ተዋፊሩ ዝነበረ እንትኾን፡ ኣብ ዝተወሰኑ ቦታታት እቲ ክልል ጥራሕ ዳግማይ ምዝገባ መረፅቲ ንኽካየድ ከምዝወሰነን፡ ቦርድ መረፃ’ውን ነዚ ውሳነ ከምዘሕለፈን የብርህ።
“ኣብዚ እቲ ቦርድ መረፃ ነቲ ፀገም መፍትሒ ዝኾን ውሳነ ኣይወሰንን። ዘቕረብናዮም ብዙሓት መረዳእታታትን ኣብ ምዝገባ መረፅቲ ዝነበሩ ፀገማትን ፍታሕ ክረኽቡ እዮም ኢልና ኔርና። ይኹን’ምበር ፍታሕ ኣይረኸብናን” ኢሉ።
ከይዲ ምዝገባ መረፅቲ ምትላል ዝተመልኦ ከምዝኾነ ዝገለፀ ኦብነግ፡ ዘለዎ መረዳእታት ብምቕራብ ተደጋጋሚ ቅረታ ዋላ እንተቕረበ፡ ክስተኻኸል ከምዘይከኣለ ሓቢሩ።
ኣብ ክልል ሶማሌ፡ ንነፃን ፍትሓውን መረፃ ዘድልዩ ቅድመ ኹነት ከይተማልኡ ተሪፎም ኢሉ።
እቲ ውድብ ኣብ ዘውፅኡ መግለፂ፡ “እቲ መረፃ ንሰለስተ ወርሒ ብምንዋሕ ዝተፈጠረ ናይ ህዝቢ ተስፋ፣ ቦርድ መረፃ ንዝተበላሸወ ኣሰራርሓ ብዘይምግትኡ፡ እቲ ከይዲ ተበላሽዩ” ብምባል ኦብነግ በዚ ውሳነ ከምዝሓዘነን ብቐሊሉ ኣብዚ ከምዘይበፅሐን ገሊፁ።
ኣብ ናይ ኦብነግን ካልኦት ተቓወምቲ ውድባትን ምዝገባ ሕፁያት ምኽልካል፣ ሕፁያትን ኣባላትን ምንክልባትን ምጥቃዕን፡ ከምኡ’ውን ትኽከለኛ ምዝገባ መረፅቲ ምትዕንቓፉ፡ “|ንሓቀኛ ፍትሒ መንገዲ ብዘይምህላዉ፡ ኣብ መወዳእታ ኦብነግ ካብቲ መረፃ ክወፅእ ተገዲዱ” ኢሉ ኣብ መግለፂኡ።
ኣይተ ኣሕመድ ብወገኑ፡ ብሓፈሻ ኣብታ ሃገር ዘሎ ኩነታት ከምዘሎ ኮይኑ፡ ኣብ ክልል ሶማሌ ዝያዳ ፀቢብ ፖለቲካዊ ባይታ ኔሩ ይብል። ይኹን’ምበር፡ ኣብዚ ሰሙን ምስ መረፃ ተተሓሒዙ ፀገማት ከምዘጋጠሙ ብምግላፅ፡ ኣብቲ ክልል ሕፁያት ዝእሰርሉን ንከይምዝገቡ ምንቅስቓሳት ከምዝነበሩን ሓቢሩ።
ኣብ ህዝቢ ሶማሌ ይበፅሕ ዝነበረ ግፍዕን በደልን፡ ሰላማዊ ብዝኾነ መገዲ ንባዕሉ ከመሓድርን ፍታሕ ክመፅእን ርብርብን ፖለቲካዊ ምንቅስቓስን ክገብሩ ከምዝፀንሑ ዝገለፀ ኣይተ ኣሕመድ፡ ኣብቲ ክልል ኣብ ሞንጎ መንግስትን ውድብን ኣፈላላይ ብዘይምህላዉ፡ ነቲ ፀገም ከምዘጉለሆ ይዛረብ።
ኦብነግ፡ ንዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝፀንሐ ውድብ ከም ምዃኑ፡ ካብ ሕዚ ንደሓር እንታይ ዓይነት ኣካይዳ’ዩ ክህልዎ ንዝብል ሕቶ፡ መሰል ህዝቢ ሶማሌ ንምኽባር ብሰላማዊ መገዲ ቃልሱ ከምዝቕፅልን፡ ኣብ ሓቃዊ ሃገራዊ ልዝብ ንምስታፍ ፍቓደኛ ከምዝኾነን እቲ መግለፂ ኣእንፊቱ።
ኦብነግ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ስምምዕ ሰላም ድሕሪ ምፍራሙ፡ እቲ ውድብ ብዙሕ ፀገማት የጋጥምዎ እኳ እንተሃለወ፡ ብሰላማዊ መገዲ ንምልዛብ ድሌት ከምዘለዎ ኣፍሊጡ።
እንተኾነ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ክልል ሶማሌ ዘሎ ሰላምን ምርግጋእን ንምቕፃል፡ ኩሎም ወገናት ክሰርሑ ይግባእ ኢሉ።
ኦብነግ፡ “ኣብ ካልኦት ግዝኣታት ኢትዮጵያ ኵናት ኣብ ዘለሉ እዋን ኣብ ሓደ ግዝኣት ሰላም ስለዘይሰፍን፡ ኦብነግ ሕዚ ኣብ ዘሎ ኣዕናዊ ኵናት ይሳተፉ ዘለዉ ኩሎም ወገናት፡ እቲ ጎንፂ ብሰላማዊ መገዲ ክፈትሑን፡ ንዝጉድኡ ብሚልየናት ዝቑፀሩ ሰባት ህይወት ንምድሓንን” ፀዊዑ።
ኦብነግ መን እዩ?
ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ምብራቓዊ ክፋል እታ ሃገርን ኣብ ኤርትራን ኮይኑ ክቃለስ ዝፀንሐን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ሰፊሩ ዝነበረን ኦብነግ፡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ምድያቡ ስዒቡ፡
ሰለስተ ቦጠሎኒ ዕጡቓቱ ናብ ኢትዮጵያ ኣእትዩ።
ብፃውዒት መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዓዱ ዝኣተወ ኦብነግ፡ ኣብታ ሃገር ፖለቲካዊን ኢኮኖሚያውን ቃልሲ ከምዝቕፅል ድማ ገሊፁ።
ኦብነግ ካብ ኢትዮጵያ ንምግንፃል ቃልሲ ይገብሩ ካብ ሞንጎ ዝነበሩ ውድባት ሓደ እንትኾን፡ ኣብ 1984 ኣቆፃፅራ ኣውሮጳውያን’ዩ ተመስሪቱ።
እቲ ውድብ ህዝቢ ኦጋዴን ኢሉ ንዝፅውዑ ኣብ ምብራቓዊ ኢትዮጵያ ዝርከብ ህዝቢ ሶማሌ፡ ናይ ባዕሉ ዕድል ባዕሉ ዝውስነሉ መሰል ንምኽባር፡ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ቃልሲ ከካይድ ፀኒሑ።
ኦብነግ ምስ ተመስረተ ድሕሪ 14 ዓመታት፡ ምስ ‘ሶማሌ ኢትዮጵያ ዲሞክራስያዊ ሊግ’ ብምውሃድ፡ ዴሞክራስያዊ ውድብ ህዝቢ ሶማሌ መስሪቶም ኔሮም።
20 መስከረም ኣብ ክልል ሶማሌ ሓዊሱ ዝካየድ መረፃ
ሻድሻይ ሃገራዊ መረፃ እታ ሃገር ኣብቲ ዝሓለፈ 14 ሰነ 2013 ዓ.ም ዝተኻየደ እንትኾን፡ ብሰንኪ ፀገም ፀጥታን ኣብ ከይዲ ምዝገባ ብዝተርኣዩ ግድፈታትን፡ ኣብ ጉዳይ ምዝገባ መረፅቲ ዝቐረቡ ቅረታት ንምፅራይ ብዝብል ኣብ ሓደ ሓደ ክልላት መረፃ ተናዊሑ’ዩ።
ኣብ ክልል ሶማሌ፣ ሃረርን ኣብ ክልል ደቡብ ብሄረ ብሄረሰባትን ህዝብታትን፡ 20 መስከረም’ዩ መረፃ ክካየድ ተወሲኑ።
መረፃ ዘይተኻየደሉ ክልል ሶመናሌ’ውን፡ ምዝገባ መረፅቲ ኣብ ይካየደሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ካብ ውድባት ፖለቲካ፡ ናብ ቦርድ መረፃ እታ ሃገር ጥርዓናት ቀሪቡ ኔሩ።
በዚ ድማ ቦርድ መረፃ እታ ሃገር፡ እቲ ከይዲ መረፃ ንምፅራይ፡ ምዝገባ መረፅቲ ብምቁራፅ ኣብ 10 ናቑጣታት መረፃ ምርመራ ኣካይዱ።
ብመሰረት እዚ ድማ፡ ኣብ ጅግጅጋ 1፣ ጅግጅጋ 2፡ መረፃ ተወከልቲ ባይቶ ናይ መረፅቲ ምዝገባ ሙሉእ ብሙሉእ ከምብሓድሽ ክካየድ ተወሲኑ።
ካብዚ ብተወሳኺ፡ ኣብ ከተማ ቀብሪደሃር፣ ወረዳ ቀብሪደሃር፣ መኢሶ፣ ኣፍደም፡ መረፃ ባይቶ ክልልን ምዝገባ መረፅትን ዳግማይ ከምዝካየድ ተገሊፁ።