ፔን ኤርትራ፡ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ ተሸላሚ ሓርነት ምግላጽ ሓሳባት ፔን ኤርትራ 2021 ኮይኑ

ቅድሚ 8 ደቓይቕ

ኮሚቴ ፔን ኤርትራ ኣብ ዘቕረብዎ ጸብጻብ፡ ፕሮፌሰር ግርማይ ነጋሽ፡ ኣብ ዕቤት ስነጽሑፍ ትግርኛ፡ ቅድሚኡ ዘይነበረ ሓዲሽ ፍልጠት፡ ኣጠማምታ፡ ምደባታት ኣገዳሲ ምሰረት ዘቐመጠ ምዃኑን ናይ ሓደ ዘመን ታሪኽን ኣመዓባብላን ቋንቋን ስነጽሑፍን ትግርኛ (ኤርትራን ኢትዮጵያን) ዝዳህሰሰ፡ The history of Tigrinya literature oral and written (1890 ክሳብ 1991) ዝብል ኣገዳሲ መጽናዕታዊ መጽሓፍ ምብርካቱ ተጠቂሱ።