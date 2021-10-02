ካብ ከብዲ ሓደ ሰብኣይ ሓደ ኪሎ ግራም ሓጻውን ተወጊዱ
ሓደ ሊቱወንያዊ ኣብ ከብዱ ልዕሊ ሓደ ኪሎ ግራም ዝምዘን መሳምር፣ ካራታትን ባዕዳዊ ነገራትን ከምዝተረኸቦን ሓካይም ከምዘወገድሉን ማዕኸናት ዜና እቲ ከባቢ ጸብጺበን።
እቲ ወዲ: መስተ ኣልኮል ምስገደፈ ንሓደ ወርሒ ዝኣክል ሓጻውን ይውሕጥ ከምዝነበረ እቶም ሓካይም ገሊጾም።
ንሱ ኣብ ዩኒቨርስቲ ሆስፒታል ክላፐድያ ሕክምና ዝተገበረሉ ኮይኑ ገለ ብመጥባሕቲ ካብ ዝተረኸቡ ሓጻዊን ክሳብ 10 ሴንቲ ሜትር ንውሓት ከምዝነበሮም መንግስታዊ ሚድያ ሊቱወንያ ኣቃሊሓ።
በዓል ሞያ መጥባሕቲ ሳሩናስ ደይሊደናስ ነቲ ናይቲ ሰብኣይ ጉዳይ “ዝተፈለየ” ክብል ገሊጽዎ’ሎ። ሓካይም ነቲ መጥባሕቲ ንኽዛዝሙ ሰለስተ ሰዓታት ከምዝወሰደሎም ተፈሊጡ።
እቲ ባዕዳዊ ነገራት ካብ ከብዱ ዝተወገደሉ ሰብኣይ ናይ ከብዲ ከቢድ ቃንዛ ምስተሰምዖ ብኣምቡላንስ ናብ ኣብ ገምገም ባሕሪ ዝርከብ ሆስፒታል ባልቲክ ከምዝተወሰደ ተሓቢሩ።
እቲ ሰብኣይ ኣብዚ እዋን ኣብ ድሓን ኩነታት ከምዘሎን ብሓካይም ዩኒቨርስቲ ሆስፒታል ክላፐይዳ ክትትል ይግበረሉ ምህላውን ተገሊጹ።