ኤርትራ፡ ደርፊ ዮናስ ምሕረትኣብ (ማይናስ) ንኣፍሪቃዊ ሽልማት ተሓጽያ

ቅድሚ 15 ደቓይቕ

ደርፊ ሓሚዳ ናይ ዮናስ ማይናስ፡ ኣብቲ Best Artist, Duo or Group in African Traditional ዝብል ምድብ ምስ 11 ካልኦት ደርፍታት'ያ ንሽልማት ተሓጽያ ዘላ።