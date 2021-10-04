ኢትዮጵያ ኢንሳይደር፡ ፖሊስ ንጋዜጠኛ ተስፋኣለም ወልደየሱስ ከም ዝኣሰሮ ገሊጹ
ዋና አሰናዳኢ መርብበ ሓበሬታ ‘ኢትዮጵያ ኢንሳይደር’ ጋዜጠኛ ተስፋኣለም ወልደየሱስ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ፖሊስ ከም ዝርከብ ቢቢሲ ኣረጋጊጹ።
እቲ ጋዜጠኛ ካብ ቀዳም 22 መስከረም 2014 ዓ.ም [ኣቆጻጽራ ግእዝ] ጀሚሩ ዝርከበሉ ቦታ ከም ዘይፈልጡ መሳርሕቱን መሓዙቱን ሓቢሮም ነይሮም።
ኣብ ፌደራል ፖሊስ ምኽትል ሓላፊ ቢሮ ምርመራ ገበን ኣይተ ሙሊሳ ኣብዲሳ ንቢቢሲ ከም ዝሓበሮ እቲ ጋዜጠኛ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ፖሊስ ይርከብ።
ኣብዚ እዋን ኣብ ቢሮ ምርመራ ፌደራል ፖሊስ ‘ሜክሲኮ’ ብዝብል ዝፍለጥ መጽንሒ ከም ዝርከብ ብምግላጽ “ዋላ ሓደ ዝፍጠር ነገር የለን። ነቲ ዘሎ ነገር ኣብ ምጽራይ ኢና ዘለና” ኢሉ።
ብምንታይ ገበን ተጠርጢሩ ኣብ ቀይዲ ከም ዝወዓለ ግን ዝርዝር መብርሂ ካብ ምሃብ ተዓቂቡ’ሎ።
ጋዜጠኛ ተስፋኣለም ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም በዓል ኢሬቻ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ክኽበር እንከሎ ኣንጻር መንግስቲ ንዝተሰምዑ ድምጽታት ተቓውሞ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ፌስቡክ ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ዘርጊሑ ነይሩ።
ንሱ መስራትን ዋና ኣሰናዳእን ናይቲ ዜናን ትንታነን ዝቐርበሉ ዌብሳይት ኢትዮጵያ ኢንሳይደር ኮይኑ ብፍላይ እዋናዊ ፖለቲካ ዝተሓሓዙ ዜናታት ብምቕራብ ይፍለጥ።
ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ድማ ኣዝዮም ብዙሓት ሰዓብቲ ኣለውዎ።
ብኣባላት ጸጥታ ኣብ ቀይዲ ምስ ወዓለ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ፍተሻ ከም ዝተኻየደ ቢቢሰ ካብ እሙናት ምንጪታት ክግንዘብ ኪኢሉ’ሎ።
መሳርሕቱ ዝኾነ ሃሚድ ኣወል ተስፋኣለም ቀዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከምኡ’ውን ሰንበት ኣብ ቢሾፍቱ-ኦሮሚያ ንዝተኻየዱ ስነ ስርዓት ምኽባር ኤሬቻ ክጽብጽብ ትልሚ ከም ዝነበሮ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
እቲ በዓል ብቐዳም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክኽበር ከሎ ጋዜጠኛ ተስፋኣለም ኣብቲ ቦታ ከም ዝርከብ ዝፈለጠ ሓሚድ ብተደጋጋሚ ብስልክን ብጽሑፍ መልእኽትን ክረኽቦ’ኳ እንተፈተነ ክሳብ ሰኑይ ደሃዩ ክፈልጥ ከም ዘይከኣለ ንቢቢሲ ኣረዲኡ።
ተስፋኣለም ብኢንግሊዝኛ ኣብ ዝሕተም ጋዜጣ ‘ኣዲስ ፉርቹን’ ከምኡ’ውን ናይ ኣምሓርኛ ‘ኣዲስ ነገር’ ዝሰርሐ ኮይኑ ምስ ሞይኡ ብዝተሓሓዝ ተሰዲዱ ነይሩ።
ፖሊስ ነቲ ጋዜጠኛ ኣብ ቁጽጽር ዘውዓለሉ ምኽንያት ክገልጽ’ኳ እንተዘይከኣለ መሓዙቱ ግን ምስ ስርሑ ብዝተሓሓዝ ክኸውን ከም ዝኽእል ይዛረቡ።