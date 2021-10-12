ገለ ሓቅታት ብዛዕባ እቲ ኣብ ምምስራት ዝርከብ መበል 11 ክልል ኢትዮጵያ
ዞባታት ምዕራብ ኦሞ፣ቤንች ሸኮ ፣ካፋ፣ ዳውሮን ሸኮን ከምኡ’ውን ነበርቲ ፍሉይ ወረዳ ኮንታ ኣብቲ ብ20 መስከረም 2014 ኣቆጻጽራ ግእዝ ዝተኻየደ ህዝበ ውሳነ ክልል ንምምስራት ዘኽእሎም ድምጺ ሂቦም ኣለዉ።
ነዚ ስዒቡ ካብቲ ቅድም ክብል ዝመሓደሩሉ ዝነበሩ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ብምውጻእ ሓበራዊ ሓድሽ ክልል ንምምስራት ኣብ ዘኽእሎም ውሳነ ብብዝሒ ከምዘድመጹ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ወግዓዊ ገይሩ’ሎ።
በዚ መሰረት ድማ እተን ሓሙሽተ ዞባታትን ሓደ ፍሉይ ዞባን ኣብ ኢትዮጵያ ዝምስርትኦ ክልል መበል 11 ትኸውን ኣላ ማለት’ዩ።
ነበርቲ እዘን ዞባታትን ሓንቲ ወረዳን እቲ ‘ምዕራብ ደቡብ ኢትዯጵያ’ ዝብል ስያመ ዘለዋ መበል 11 ክልል ንምምስራት ሕቶ ዘቕረቡሉ እዋን 19 መስከረም 2012 ኣቆጻጽራ ግእዝ ነይሩ። ንስነልቦናዊ ሓድነቶም፣ ቋንቋ፣ ታሪኽ፣ ባህላዊ ክብርታቶምን መልክኣ-ምድራዊ ኣቀማምጥኦምን መሰረት ብምግባር ሓበራዊ ክልል ንምምስራት ሕቶ ከምዘቕረቡ ድማ ይግለጽ።
ኣብ ኢትዮጵያ ብ1983 ኣ.ግ ፌደራላዊ ስርዓት ድሕሪ ምጥያሹ ንነዊሕ ዓመታት 9 ክልላትን ክልተ ምምሕዳር ከተማታትን እኳ እንጸንሓ፤ ኣብ 2012 ኣ.ግ ብዝተኻየደ ህዝበ ውሳነ ሲዳማ ዝተበሃለት ክልል ብምጥያሻ ቁጽሪ ክልላት እታ ሃገር 10 በጺሑ ነይሩ።
ኣብ ጽባሕ ሓድሽ ዓመት ኢትዯጵያ 2014 ንዝተኻየደ ህዝበ ውሳነ ስዒቡ ድማ ‘ደቡብ ምዕራብ’ ዝብል ስያመ ዝሓዘት ክልል መበል 11 ኣባል ፌደሬሽን ክትኸውን’ያ።
ሃብቲ ተፈጥሮ
ክልል ህዝብታት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ኣስታት 39 ሽሕን 64 ኪሎ ሜትር ስፍሓት መሬት ከምዘለዋ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ፕሮጀክት ምፍጻም ህዝበ ውሳነ እታ ሓዳሽ ክልል ዝኾነ ኣይተ ምትኩ በድሩ ንቢቢሲ ሓቢሩ።
ህዝቢ እቲ ክልል ብጥሙር ሕርሻ [ምርባሕ እንስሳን ሕርሻን] ዝመሓደር ኮይኑ ብምርባሕ እንስሳ ጥራሕ ዝፍለጡ እውን ከምዘለዉ ኣረዲኡ።
ብምብራቕ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ፣ ብሰሜን ክልል ኦሮሚያ፥ ብምዕራብ ጋምቤላ ከምኡ’ውን ደቡብ ሱዳን የዳብውዋ።
ከም ጨበራ ጩርጩራን ኦሞን ዝበሉ ብሄራዊ ፓርክታት ኣብታ ክልል ዝርከቡ ኮይኖም፤ ኣብ ጨበራ ጩርጩራ ጥራሕ ልዕሊ 29 ዓይነታት ኣጥበውቲ እንስሳት ዘገዳም ከምዘለዉ ይዝረብ። እዚ ብሄራዊ ፓርክ ሓደ ካብ መስሕባት ቱሪዝም ኮይኑ የገልግል ኣሎ።
ብዝሑ እናነከየ ዝመጽእ ዘሎ ሓርማዝ ኣፍሪቃ፣ ብዕራይ በረኻ፣ ቆርክ፣ ሓሰማ በረኻ፣ ሳላ [ዓበይቲ ዓይነት ጤለበዱ]፣ ዓጋዘንን ዝመሰሉን እንስሳት ዘገዳም ኣብቲ ፓርክ ይርከቡ።
ኣብታ ክልል ካብ ሞንጎ ዝርከቡ መስሕባት እቲ ካልእ ኩምሪ እምኒ ንጉስ ሃላላ ኮይኑ ኣብ ዞባ ዳውሮ ይርከብ። ሃላላ ልዕሊ 175 ኪ.ሜ ንውሓት ዘለዎ መንደቕ’ዩ።
ኣብ ዞባ ሸካ ዝርከብ ሕለው ጫካ፣ ቡና ካፋ ጫካን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ እንስሳትን እጽዋትን ኣብዛ ሓዳሽ ክልል ዝርከቡ መስሕባት’ዮም።
75 ኣጥበውቲ እንስሳትን 325 ዓይነታት ኣዕዋፍን ከምዝሓዘ ዝዝረበሉ ብሄራዊ ፓርክ ኦሞ ከም ቆርክ፣ ሳላ፣ ጤለ-በዱን ካልኦትን ኣጥበውቲ እንስሳት ሒዙ’ሎ።
ኣብታ ክልል ሰፊሕ ሃብቲ መዓድናት ሓጺንን ፈሓምን ስለዝርከብ ኣብ ከባብታት ዳውሮን ኮንታን ፋብሪካታት ይህነጹ ምህላዎም ኣይተ ምትኩ ንቢቢሲ ሓቢሩ።
ሕገ-መንግስቲ
ኣይተ ምትኩ ከምዝብሎ ኣብዛ ክልል 3.6 ሚልዮን ህዝቢ ከምዝነብር ዝግመት ኮይኑ 13 ነባራት ብሄራት ኣለውዋ። ብተወሳኺ ድማ ካብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ዝመጽኡ ተወሰኽቲ ብሄራት ይነብሩላ።
ሕገ-መንግስቲ እታ ክልል ካብ ሰብሞያ ሕጊ፣ ትካላት ሰብኣዊ መሰላትን ዩኒቨርሲቲታትን ዝተወከሉ 12 ሰብሞያ ከምዘርቀቕዎ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ቤት ጽሕፈት ፕሮጀክት ምፍጻም ህዝበ ውሳነ እታ ሓዳሽ ክልል ዝኾነ ኣይተ ምትኩ በድሩ የረድእ።
ኣምሓርኛ ቀንዲ ናይ ስራሕ ቋንቋ እታ ክልል ከምዝኸውን ትጽቢት ይግበር። ኩለን ከባብታት ከኣ ነናይ በዓለን ናይ ስራሕ ቋንቋ ክውስና እያን።
ኣብቲ ዝተዳለወ ረቂቕ ሕገ-መንግስቲ፤ ስያመ እታ ክልል ‘ህዝብታት ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ’ ዝብል ከምዝኸውን ኣይተ ምትኩ ንቢቢሲ ሓቢሩ።
ክልላዊ ሕገ-መንግስቲ ኣብ መዓልቲ ምስረታ እታ ክልል ክጸድቕ ትጽቢት ይግበር። ወግዓዊ ምስረታ ክልላዊ መንግስቲ ንምክያድ ድማ ን29 ጥቅምቲ 2014 ኣ.ግ መደብ ተታሒዙ’ሎ።
እዛ መበል 11 ክልል ንኽትምስረት መንቀሊ ካብ ዝኾኑ ነገራት እቲ ሓደ ኣብ ትሕቲ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታት ንምርካብ ክሳብ 1,000 ኪሎ ሜትር ክጓዓዙ ይግደዱ ምንባሮም’ዩ።
እዚ ድማ ንምንግልታዕ ከሳጥሖም ምኽኣሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ናይ ልምዓት ኢ-ፍትሓውነት ኣስዒቡ ምንባሩ ኣይተ ምትኩ ይገልጽ።
ካብዚ ብዝብገስ መንግስቲ እታ ሓዳሽ ክልል ኣብ ሓደ ቦታ ጥራሕ ዘይኮን ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት መንበሪኡ ከቕውም ውጥን ኣለዎ። እዚ ድማ ብንጹር ኣብ ክልላዊ ሕገ-መንግስቲ ሰፊሩ’ሎ።
እዚ ኣካይዳ ድማ ኣግልግሎታትን መሰረተ-ልምዓትን [ትሕተ-ቅርጺ] ንኹሉ ህዝቢ ተበጻሒ ንምግባር ብምዕላም ዝተጸንዐ ምዃኑ ኣይተ ምትኩ የረድእ።
“እዛ ሓዳሽ ክልል ኣብ ኢትዮጵያ ዘይተለመደ ኣሰራርሓ ትኽተል እያ ዘላ” ብምባል ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ፣ ታንዛኒያ፣ ቤኒንን ኮትዶቯርን ተሞክሮ ከምዝወሰዱ ወሲኹ ሓቢሩ።