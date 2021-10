ቅልውላው ትግራይ፡ ‘ህጻናት ካብኦም ንላዕሊ ኤኬ47 ተሰኪሞም ምስርኣኹ ሓዚነ’ - 'ኪው ራፕ'

ቅድሚ 24 ደቓይቕ

'ኣክቲቪዝም' ሙዚቃ

ኣብ መጀመርታ ኣዋርሕ እቲ ኲናት ንሰላምን ፍቕሪ ህዝብታትን ዝትንክፍ 'How did we get here' ዝብል ሙዚቃ እኳ እንተሰርሐ ብዙሕ ሰማዒ ከም ዘይረኸበት ይዛረብ።