ቅልውላዉ ትግራይ፡ ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፈርቲ ከምዝተፈመ ጸብጻባት ካብታ ከተማ ገሊጾም
ኣብ ርእሰከተማ ክልል ትግራይ ዝኾነት መቐለ ሎሚ ሰኑይ ደብዳብ ነፈርቲ ከምዝተፈጸመ ነበርትን መራሕቲ ህወሓትን ካብታ ከተማ ሓቢሮም።
እቲ ደብዳብ ኣብ ክልተ ቦታታት ከምዝተፈጸመ፡ ኣባል ማእከላይ ኮሚቲ ህወሓት ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረሂወት ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ነቲ ደብዳብ ከምዘካየደ ሓይልታት ትግራይ ከሲሶም።
ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባ'ቲ ደብዳብ ዝተዋህበ መገለጺ የለን። ቢቢሲ ግረመልሲ ንምርካብ ዘካየዶ ጻዕሪ ዛጊት ኣይሰመረን።
እንተኾነ ግን ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ከምዝበሎ፡ መንግስቲ ኣብታ ከተማ ደብዳብ ከምዘየካየደ ገሊጹ ክብል ጸብጺቡ'ሎ።
ኣብ ክልል ትግራይ መስመራት መራኸቢታት ሕጂ'ውን ተቛሪጾም ብምህላዎም፡ ነቲ ጸብጻብ ብናጻ ኣካል ንምርግጋጽ ኣጸጋሚ ኮይኑ ይርከብ።
ፕሮፌሰር ክንደያ ከምዝበሎ፡ እቲ ቀዳማይ ደብዳብ ኣብ ከተማ መቐለ ፍሉይ ስሙ ሓሬና (መሰቦ) ከባቢ ሰዓት 3፡30 ናይ ንጉሆ ኣቆፃፅራ ግእዝ ከምዝተኻየደን፡ በቲ ደብዳብ ሰለስተ ሲቪላውያን ሳባት ከምዝተቐተሉን ብዙሓት ከምዝቖሰሉን ገሊፁ።
እቲ ካልኣይ ደብዳብ ድማ ቀትሪ ከባቢ ሰዓት 6፡30 ዕዳጋ ዓዲሓቂ (ዕዳጋ ሰኑይ) ኣብ ዝበሃል ቦታ ከምዝተፈፀመ ብዙሓት ከምዝቖሰሉን ሓቢሩ።
ኣብቲ ኣብ ዕዳጋ ዓዲሓቂ ዝተፈፀመ ደብዳብ ክንደይ ሰባት ከምዝሞቱ ኣይተገለፀን።
እቶም ዝተጎድኡ ሰባት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ዓይደር ይሕከሙ ከምዘለዉ እቶም ጸብጻባት ሓቢሮም።
ክልላዊ ተሌቬዥን ትግራይ እውን፡ በቲ ኣብ ከባቢ ሓሬና ዝተፈፀመ ደብዳብ ሰለስተ ሲቪላት ከምዝተቐተሉን ካልኦት ብዙሓት ከምዝቖሰሉን ፀብፂቡ ነይሩ።
ኣዛዚ ሓይልታት ትግራይ ታደሰ ወረደ ኣብ ክልላዊ ተሌቬዥን ትግራይ ቀሪቡ፡ እቲ ኵናት ይዛዘም ከምዘሎን፡ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያን መሻርኽቱን ይዕወቱ ከምዘለዉ ምግላፁ ስዒቡ እዩ።
እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ይዕወት ከምዘሎ እዩ ብተደጋጋሚ ዝገልፅ።
ኣብ ጉዳይ እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝተፈፀመ ደብዳብ፡ ካብ ወሃቢ ቃል ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኮሌነል ጌትነት ኣዳነን፡ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብርሃም በላይን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ፈተነ ኣይሰመረን።
ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ዝተወልዐን ናብ ጎረባብቲ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ከምዝለሓመ ይፍለጥ።
ኣብ መወዳእታ ውርሒ ሰነ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ መቐለን ሓያሎ ከባቢታትን ትግራይ ብምውጻእ "በይናዊ ምቁራጽ ተዂሲ" ከምዝገበረ'ኳ መንግስቲ እንተፍለጠ፡ ውግእ ግን ኣየቋረጸን።
ብሰንኪ ኵናት ትግራይ ልዕሊ 60 ሽሕ ሰባት ህይወቶም ንምድሓን ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ዝተሰደዱ እንትኾኑ፡ ልዕሊ 2 ሚልየን ሰባት ድማ ካብ መረበቶም ተመዛቢሎም እዮም። ኣብታ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሙሉእ ዕፅዋ ትርከብ ትግራይ ሚልየናት ንጥምየት ከምዝተቓልዑን፡ ሰባት ብጥምየት ይሞቱ ከምዘለዉን ይግለፅ።
ሓይልታት ትግራይ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን መጥቃዕትታት ብምክያድ፡ ሓያሎ ከባቢታት ድሕሪ ምቁጽጻሮም፡ ብኣማኢት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ሰባት ከምዝተፈናቐሉን፡ ተጸበይቲ ረዲኤት ከምዝኾኑንን'ውን ትካተት ረዲኤት ይገልጹ።
ብሰከኪ'ቲ ኩነታት እኹል ረዲኤት ናብቶም በቲ ኲናት ዝተጸልዉ ከባቢታት ክበጽሕ ከምዘይክኣለ፡ ሰብመዚን ትካላት ረዲኤትን ክሕብሩ ጸኒሖም'ዮም።
ነቲ ግጭት ብሰላማዊ ኣገባብ ንምፍታሕ ክግበር ዝጸንሐ ጻዕርታት ክሳብ ሕጂ ፍረ ከምዘይተረኽቦ ይግለጽ።