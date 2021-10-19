ሶማላያውያን ንቕትለት ኣባል ፓርላማ ብሪጣንያ ስዒቡ ‘ናይ ሞት ምፍርራሕ ይበጽሖም ኣሎ’
ኣብ ሶማሊያ ንዝርከቡ ሶማላያውያን ዝሕግዝ ትካል፤ ኣባላቱ ንቕትለት ኣባል ፓርላማ ሰር ዴቪድ ኣመስ ስዒቡ ናይ ሞት ምፍርራሕ ይበጽሖም ከምዘሎ ኣፍሊጡ።
እቲ ኣባል ባይቶ ብዓርቢ ኣብ እዋን ኣኼባ ብበሊሕ ነገር ብተደጋጋሚ ተወጊኡ ከምዝተቐተለ ይዝከር።
ወዲ 25 ዓመት ሶማልያዊ መቦቆል ዘለዎ ብሪጣንያዊ ዓሊ ሃርቢ ዓሊ ድማ በቲ ቕትለት ተጠርጣሪ ኮይኑ ተታሒዙ’ሎ።
ኣቡኡ ንዓሊ፡ ሃርቢ ዓሊ ኩላኔ ቅድም ክብል ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚንስተር ሶማልያ ብምዃን ኣገልጊሉ ነይሩ።
ተወካሊ ቆንስል ሶማልያ ኦርጋናይዜሽንስ [‘ሲኤስኦ’] ካሂዬ ኣሊም፤ ሶማላያውያን ዝመቦቆሎም ሰባት ብድሕሪ እቲ ቕትለት ናይ ሞት ምፍርራሕ ይበጽሖም ምህላዉ ንቢቢሲ ሓቢሩ።
ብምኽንያት ዝበጽሕ ዘሎ ምፍርራሕ ሰባት ናብ ስግኣት ስለዝኣተዉ ድማ ገለ ክበባት መናእሰያትን ማእኸላት ማሕበረሰብን ከምዝተዓጸዉ ገሊጹ።
ንኣባላት ስድራ እቲ ተጠርጣሪ ከምዘይፈልጦም ዝተዛረበ ካሂዬ ኣሊም፤ ንኣቡኡ ግን ኣማኻሪ ቀዳማይ ሚንስተር ሶማልያ ኮይኑ ስለዘገልገለ ከምዝፈልጦ ኣረዲኡ።
ማሕበረሰብ ሶማልያ ኣብ ብሪጣንያ ብቕትለት እቲ ኣባል ፓርላማ ኣዝዩ ከምዝተሰናበደ ወሲኹ ገሊጹ።