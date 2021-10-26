ሱዳን፡ ካብ ሰልፈኛታት ተቓውሞ ብውሕዱ ሸውዓተ ተቐቲሎም ደርዘናት ድማ ቆሲሎም
ሰራዊት እታ ሃገር ብዕልዋ መንግስቲ ስልጣን ምቁጽጻሩ ብምቅዋም ናብ ጎደናታት ካብ ዝወጽኡ ሰልፈኛታት ካብ ፖሊስ ብዝተተኮሰ ጥይት ብውሕዱ ሸውዓተ እንትቕተሉ ኣስታት 80 ዝኾኑ ድማ ቆሲሎም።
ሰራዊት ሱዳን፡ ንመሰጋገሪ መንግስቲ'ታ ሃገር ብምፍራስ: ቀዳማይ ሚኒስተር ሓምዶክ ንዝርከቦም ሲቪላውያን መራሕቲ ኣብ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ህጹጽ እዋን ኣዊጁ ኣሎ።
ነዚ ስዒቡ ብኣሸሓት ዝቑጸሩ ሱዳናውያን ተቓውሞ ንምስማዕ ናብ ጎደና ብምውጻእ ጎማታት ከቃጽሉን መንግድታት ክዓጽውን ተራእዮም።
ወተሃደራት ድማ፤ ገዛ ንገዛ ብምኻድ ካብቶም ወደብቲ እቲ ተቓውሞ ዝበልዎም ምእሳር ጀሚሮም ኣለዉ።
ኣዛዚ ሃገራዊ ሰራዊት ሱዳን ሌ/ጀነራል ዓብደልፋታሕ ኣልቡርሃን፡ ኣብ መንጎ ሲቪላውያን መራሕቲ ብሰንኪ ዝተፈጥረ ውሽጣዊ ቁርቁስ ነቲ ስጉምቲ ክወስዱ ከምዝተገደዱ ተዛሪቡ።
እንተኾነ፡ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ኣብ መንጎኦም ወጥሪ ነጊሱ እዩ ቀንዩ።
ሰራዊት ወሲዱዎ ዘሎ ስጉምቲ፡ ነታ ገና ካብ ቁጠባዊ ቅልውላዉ ዘይወጸት ሃገር ናብ ዝኸፍአ ኩነታት ከምርሓ ከምዝኽእል፡ ሓደ ካብ ሓለፍቲ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ዝኾነ ኣደም ኣልሒራይካ ንቢቢሲ ተዛሪቡ።
ትማሊ ሰኑይ ክሳብ ለይቲ ኣብ ጎደናታት ዝሓደሩ ሰልፈኛታት ተቓውሞ፡ እቲ ሲቪላዊ ምሕደራ ናብ ቦትኡ ክምለስ ይጠልቡ ከምዘለዉ፡ ጋዜጠኛ ቢቢሲ ዓረቢክ መሓመድ ዖስማን ካብ ካርቱም ጸብጺቡ።
ሓደ ካብቶም ዝቆሰሉ፡ ካብቶም ወተሃደራት ሓደ ተኲሲ እግሩ ከምዝወቕዖ ንጋዜጠኛታት ተዛሪቡ።
ካልእ ድማ፤ ካብቶም ወተሃደራት ነታጒ ከምዝሰንደወሎም ጸኒሑ ድማ ብጥይት ተኹሲ ከምዝሃረሞም ተዘሪቡ።
ካብ ማሕበር ዶኳትር ሱዳን ዝኾነ ኣል-ጣይብ ሞሃመድ ኣሕመድ፡ "ክልተ ዝተቐትሉ ብዓይነይ ሪአዮም እየ" ኢሉ።
እቲ ቅትለት ድማ ፡ ካብ ቀጽሪ እቲ ወተሃደራዊ መዓስከር ከምዝተፈጸመ፥ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ኣብ ፌስቡክ ገጹ ሓቢሩ ኣሎ።
ገለ ሰባት ደም ጥብጥብ እናበሎምን ክዳኖም ብደም ተሓጺቡን ዘርእዩ ምስልታት ካብ ሆስፒታል ዝወጽኡ ኣሳእል ይወጽኡ ኣለዉ።
እቲ ጋዜተኛ ቢቢሲ ከምዝበሎ፡ ዋላ'ኳ ኣብ ልዕሊኦም ተሪር ስጉምቲ እንተተወሰደ፡ እቶም ሰልፈኛታት ምዝሕሓል ኣየርአዩን።
ብዙሓት መንገድታት ብምዕጻውን ጎማታት ብምቅጻልን ተቓውሞኦም ዝገልጹ ዘለዉ ኾይኖም፡ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስእዮ ድማ 'ወተሃደር ኣየመሓድራናን' ኢለን ኣብቲ ተቓውሞ ይሳተፋ ምህላወን ተገሊጹ።
ሰራሕተኛታት ባንኪ ዝኣደሙ ኾይኖም፡ ደኳትር እታ ሃገር ድማ ካብ ድንገተኛ ሕክምና ወጻኢ ስረሖም ጠጠው ከምዝበሉ ኣዊጆም ኣለዉ።
እቲ ዕልዋ መንግስቲ ብዙሓት መራሕቲ ዓለም፣ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፣ ሕብረት ኣፍሪቃን ዓረብ ሊግን ኮኒኖምዎ እዮም።
ኣብቲ መሰጋጋሪ መንግስቲ ዓቢ እጃም ዝነበራ ኣመሪካ ድማ፤ ልዕሊ 700 ሚልዮን ዶላር መዲባቶ ዝነበረት ሓገዝ ክትክልክል ምዃና ኣፍሊጣ።
ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶንዮ ጉተረዝ፡ ነቲ ዕልዋ ብምኹናን "ቀዳማይ ሚኒስተር ሓምዶክን ካልኦት ሰበስልጣንን ብህጹጽ ክፍትሑ ኣለዎም" ክብል ጠሊቡ።
"ነቲ ብኽንደይ ጻዕሪ ዝተረኽበ ፖለቲካዊ ስግግር ንምሕላዉ እቲ ቅዋማዊ ቻርተር ብምሉኡ ክኽበር" ጸዊዑ።
ወኪል ቢቢሲ ከምዝበሎ፡ ትማሊ ሰኑይ ንጎሆ ሓይልታት ጸጥታ ናብ መንበሪ ገዛ ቀዳማይ ሚኒስተር ብምኻድ በቲ ዕልዋ መንግስቲ ክስማማዕን እቲ መንግስቲ ከምዝፈረሰ ክእውጅን ከገድድዎ ፈቲኖም ነይሮም።
እንተኾነ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ፍቓደኛ ኣይኮነን።
እቲ ንሰለስተ ዓመት ክጸንሕ ዝተወሰነሉ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ብሲቪላውያን መራሕትን ወተሃደራውያን ኣዘዝቲን ዝቖመ እዩ ነይሩ።
ጀነራል ኣልቡርሃን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ንስምምዕ መሰጋገሪ እዋን ከምዘኽብርን እታ ሃገር ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር ክትሰጋገር ምዃናን ቃል ኣትዩ'ሎ።
ብመሰረት መሰጋገሪ ቻርተር ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ሓምለ 2023 ክካየድ'ዩ ተመዲቡ ዘሎ።