ሓይልታት ትግራይ ንከተማ ደሴ ከምዝጠቆጻጸርዋ ጸብጻባት ሓቢሮም
ሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልል ኣምሓራ፡ ዋና ከተማ ደቡብ ወሎ ንዝኾነት ስትራተጂካዊት ከተማ ደሴ፡ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ከምዘእተውዋ ጸብጻባት ይሕብሩ። መንግስቲ ፌዴራል ግና፡ እታ ከተማ ሕዚ'ውን ኣብ ኢድ ሰራዊቱ ከምእትርከብ ገሊጹ።
ማዕኸን ዜና ሮይተርስ ፡ ንወሃቢቃል ህወሓት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ብሳትላይት ብስልኪ ኣዛሪቡ ከምዝጸእጸቦ፡ ሓይልታት ትግራይ ንከተማ ደሴ ተቖጻጺሮምዋ።
ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብቲ ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል፡ ሓይልታት ትግራይ ንከተማ ደሴ ብምቁፅፃር፡ ብዘሓት ሰራዊት መንገስቲ ፌደራል ማሪኾም ኢሉ።
እንተኾነ ወሃቢ ቃል መንግስቲ ፌደራል ለገሰ ቱሉ፡ "ከተማ ደሴን ከባቢአን ሕዚ’ውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ" ከምዘላ ገሊፁ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ፡ ሓይልታት ህወሓት ለይቲ ሙሉእ ነታ ከተማ ንምቁጽጻር ብዝፈተላለዩ ሸነኻት መጥቃዕቲ ከምዝፈነዉ ብምግላጽ፡ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ግና ነቲ ዝተፈነወ መጥቃዕቲ መኪቶም ጸረ-መጥቃዕቲ ከምዝኸፈቱ ገሊጹ።
ቢቢሲ፡ መገድታት መራኸቢታት ተቋሪጾም ስለዘለዉ፡ ነቶም ጸብጻባት ከረጋግጽ ኣይከኣለን።
መሰኻኽር ዓይኒ ነበርቲ ከተማ ደሴ፡ ሓይልታት ትግራይ ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት እታ ከተማ ክኣትዉን፡ ኣብ ማእኸል እታ ከተማን ክንቀሳቐሱ ከምዝረኣይዎምን ንቢቢሲ ገሊፆም።
እቶም ነበርቲ፡ ብኣማኢት ዝቑፀሩ ሓይልታት ትግራይ፡ ካብ 'ጦሳ ተራራ' ወሪዶም፡ ሰኞ ገበያ፣ 'ተቋም'ን 'ሳላይሽን' ብዝባሃሉ ከባብታት እታ ከተማ ክሓልፉ ከምዝረኣዩን ገሊፆም።
ካብ ሞንጎ እቶም መሰኻኽር እቲ ሓደ፡ “ካብ ሞንጎ እቶም ሓይልታት፡ ነቲ ተኣኪቡ ዝነበረ ህዝቢ ሰላምታ ክህቡን ከረጋግዑን ርእየ” ኢሉ።
“ሓደ ኮማንደር ነቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ነበርቲ ጸዊዑ፡ ‘ኣጆኹም፤ ንምንታይ ትፈርሑ፡ ዝኾነ ኣይትንክፈኩምን። ንስኹም ጸላእትና ኣይኾንኩምን፡ ምሳኹም ፀገም የብልናን ክብል ሰሚዐ” ኢሉ።
ካብ ሎሚመዓልቲ ንጉሆ ጀሚሩ ባንክታትን መብዛሕትኦም ትካላት ንግድን ከምዝተዓፀዉ ድማ ሓቢሮም።
ከተማ ደሴ ካብ ርእሰከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣስታት 400 ኪሎሜትር ርሒቓ ትርከብ።
ቢቢሲ ንመሰኻኽር ዓይኒ እታ ከተማ ምስ ኣዘራረበ፡ ድሕሪ ቀትሪ ካብ ሰዓት ትሸዓተን ፈረቓን ኣቢሉ መራኸብታት ስልኪ እታ ከተማ ተቛሪፆም።
ማዕኸን ዜና ኤኤፍፒ ብወገኑ፡ ንቃል ነበርቲ ብምጥቃስ፡ ሓይልታት ኢትዮጵያ ካብ ከተማ ደሴ ከምዘንሰሓቡን፡ ነቲ ፅዕፁዕ ውግእ ስዒቡ ኣብ ገለ ከባብታት እታ ከተማ መብራህቲ ከምዝተቖራፀን ፀብፂቡ።
ክልላዊ ተሌቬዥን ትግራይ፡ ‘ሓይልታት ትግራይ ሙሉ ብሙሉእ ንከተማ ደሴ ከምዝተቖፃፀርዋ’ ፀብፂቡ።
ሓይልታት ትግራይ ነበርቲ ኮምበልቻ፡ ‘ኣብ ገዝኦም ክኾኑን ንብረቱም ክሕልዉን’ ፀዊዑ ኣሎ።
ተጠቀምቲ ማሕበራዊ ሚድያ፡ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ከተማ ደሴ ምህላዎም ዘርእዩ ስእልታት ዘርጊሖም።
ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ዝተወልዐን ኣስታት ሓደ ዓመት ዘቑፀረን ኵናት ትግራይ፡ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ልሒኹ እዩ።
ሰብመዚ ክልል ኣምሓራ ንታሪኻዊት ከተማ ላሊበላ ሓዊሱ ብዙሓት ከባብታት እቲ ክልል ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሓይልታት ትግራይ ምእታዎም ስዒቡ፡ መናእሰይ ክኸቱ ምፅውዖም ይፍለጥ።
ኣብዚ ቅነ ኣብ ክልል ኣምሓራ መናእሰይ ጎዘሞ ሒዞም ናብቲ ኵናት እንክፅንበሩ ዘርእዮ ተንቀሳቐስቲ ምስልታት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተዘርጊሖም ኔሮም። ቢቢሲ ትኽክለኛነት እቶም ቪድዮታት ብዘይሻራዊ ኣካል ኣየረጋገፀን።
መራሕቲ ህዋሓት ኣብዚ ቅነ ነበርቲ ከተማታት ደሴን ኮምበልቻን ካብ መረበቶም ከይወፅኡን ንብረቶም ክሕልዉን ምፅውዖም ይፍለጥ።
እቲ ኣብ ትግራይ ተነቢሩ ዘሎ ዕፅዋ ንምኽፋት ይዋግኡ ከምዘለዉ እዮም ዝገልፁ።
ርእሰከተማ ትግራይ ከተማ መቐለ፡ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ፡ ብሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ሽድሽተ ግዘ ምድብዳባ ይዝከር።
ብሰንኪ እቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኵናት፡ ልዕሊ 2 ሚልየን ህዝቢ ካብ መረበቱ ዝተመዛበለ እንትኾን፡ ልዕሊ 60 ሽሕ ድማ ህይወቶም ንምድሓን ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ተሰዲቶም እዮም።
ሓይልታት ትግራይ ትማሊ ኣብ ትግራይ ቲቪ ኣብ ዘውጽእዎ መግለጺ፡ "ሓይልና ንከተማ ደሴ ምቁጽጻር ጀሚሩ'ሎ" ብምባል "ሰላማዊ ህዝቢ ንዘይምጉዳእ ተመጣጣኒ ስጉምቲ ካብ ምውሳድ ተቖጢቡ፡ ብኻልእ ኣንፈት ንቕድሚት ኣብ ምግስጋስ ይርከብ" ኢሎም ነይሮም።
እንተኾነ ግን፡ ምክትል ከንቲባ ከተማ ደሴ ኣቶ ሰይድ ዮሱፍ፡ ናብታ ከተማ ዝኣተወ ሓይሊ ህወሓት የለን ክብል ንቢቢሲ ተዛሪቡ ነይሩ።
ብሰንኪ እቲ ናብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ልሒኹ ዘሎ ኲናት፡ ብዙሓት ሰባት ከምዝተመዛበሉን፡ ተወሳኺ ሰብኣዊ ቅልውላው ከምዝሰዓበን ጸብጻባት ይሕብሩ።