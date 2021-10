ኣቡነ መቃርዮስ፡ ሳልሳይ ፓትሪያርክ ኤርትራ ኣቡነ ኣንጦንዮስ 'ኣብ ገዛ ተዓጽዮም''ዮም ዘለዉ፡ ከም መሓስእ'

ቅድሚ 20 ደቓይቕ

ኣቡነ መቃርዮስ፡ ንሱ ክነግረካ፡ እንግሊዛውያን 'up in the air' ይብሉ። መቸም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣሕመድ ደኺሙ ይኸውን. . . ብሱሩ'የ ዝብለካ ብንግህኡ ... ሰንበት ምስ ሾሙዎም ንሰሉሱ ዝተቓወምዎም።