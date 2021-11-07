ቅልውላው ኢትዮጵያ፡ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ህዝቢ ዝሳተፈሉ ሰልፊ ተኻይዱ
ብኣሻሓት ዝቑጸሩ ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ፡ ኣብ መስቀል ኣደባባይ ተረኺቦም ኣብቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኲናት ንመንግስትን ሰራዊት ምክልኻልን ዘለዎም ድጋፍ ገሊጾም።
ኣብቲ መድረኽ ተጽቢት ዘይተገብረሉ 'ኲናት ይኣክል' ዝብል ድምጺ እውን ተቓሊሑ።
ኣብቲ ሰልፊ ነበርቲ እታ ከተማን ከንቲባ ኣዳነች ኣቤቤ ዝርከቡዎም ሓለፍትን ተረኺቦም።
እታ ከንቲባ ኣብቲ መድረኽ "ኢትዮጵያ ንዘቕረበቶ ጻውዒት ብሓድነትን ፍጹም ኢትዮጵያዊነትን ንዝሃብክዎ ዓብዪ ሃገራዊ ፍቕርን ወነን ዝተርኣየሉ ግብረ መልሲ ዝኸበረ ምስጋናይ የቕርብ" ኢላ፡፡
እቶም ሰብ መዚ ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ሰራዊት ትግራይን ዝካየድ ዘሎ ኲናት ኣብ ዝተጋደደሉን ማሕረሰብ ዓለም ሰላማዊ መፍትሒ ክውሰድ ጸቕጢ ኣብ ዝገብረሉን ዘሎ እዋን እዮም ነቲ ሰልፊ ኣካይዶም ዘለዉ።
ተመሳሰልቲ ሰላማዊ ሰልፊታት ኣብ ካልኦት ከባቢታት ክካየዱ ዝቐነዩ ኮይኖም፡ ሰልፈኛታት መንግስቲ ዘካይዶ ወታሃደራዊ ወፍሪ ዝድግፉን ዓለም ለኻዊ ጸቕጢ ዝቃወሙን ጭርሖታት ሒዞም ተራእዮም።
ሓይልታት ትግራይ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ንከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ሓዊሱ ካብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣስታት 300 ኪሜ ርሒቐን ዝርከባ ከተማታት ድሕሪ ምቁጽጻሮም ናብታ ርእሰ ከተማ ከምዝቕጽሉ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም፡፡
ኣብ ቀረባ እዋን ምምሕዳር ከተማ ኣዲስ ኣበባ ነበርቲ ዘለዎም መሳርሒታ ኲናት ከመዝግቡ ዝኣዘዘ ኮይኑ፡ ጥቡቕ ክትትል ጸጥታ ይገብር ከምዘሎ ገሊጹ እዩ።
ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ኲናት ካብ ወርሒ ሰነ ጀሚሩ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ቀጺሉ ኣሎ፡፡
ኣመሪካ፣ ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦትን ብቕልጡፍ ተኹሲ ደው ክብልን ዘተ ክግበርን ተደጋጋሚ ጻዕሪ እኳ እንተካየዱ ዛጊድ ፍረ ኣይተረኸበን።
'ኲናት ይኣኽለና'
በታ ዲሽታ ጊና እትብል ምስ ኤኮን ደጊሙ ዘዋሃዳ ሓዳሽ ዜምኡ ኣዝዩ ዝፍለጥ ኣርቲስት ታሪኩ ጋንካሲ ኣብቲ ኣሸሓት ዝተረኽብሉ ሰልፊ ክደርፍ ኣብ መድረኽ ወጺኡ፡ ሃንደበት ተቓውሞ ኣስሚዑ ።
ንሱ፡ "እንታይ ኣሎ ኢለ እየ ክደርፍ? ኩሉ ግዜ ጸሊም ምኽዳን ኣየጥዕመልናን። ይኣክል ጸሊም ምኽዳን፡ እዝንና'ኮ ደምዩ" ኢሉ ኣብቲ ብመንግስታዊ ሚድያ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዝነበረ መንፈስ'ቲ መደብ ቀይርዎ።
ቀጺሉ ድማ ድምጹ ኣዝዩ ዓው ኣቢሉ "ኲናት ይኣክል" ኢሉ።
"ንሞት እንተኾኑ ስለምንታይ እዮም ዝኸዱ? መናእሰይ ኣይወፈሩ፤ ሽማግለታት ይኺዱ። እምኒ ተሸኪሞም፤ ሳዕሪ በቊሶም፡ ኣብ ኣብ ክሳዶም ጸይሮም ብዕርቂ እንተወድእዎ ይሐሽ። ኣፈ-ሙዝ ይኣክል። ፍታሕ ኣየምጽእን" ኢሉ ዘይተገመተ ድምጺ ኣስሚዑ።
"ደም ኣየምሃረናን፡ ኲናት ይኣክል፤ ናይ ኩሉ ኢትዮጵያዊ ደም ትኩስ እዩ" ክብል ድማ ወሲኹ፡ ካብቲ መድረኽ ከይደረፈ ወሪዱ።
ብሰንኪ እቲ ኲናት ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ዝዓሰለ ኾይኑ፡ ትግራይ ድማ ኣብ ኩለ መዳያዊ ዕፅዋ እያ ትርከብ።
ትካላት ሰብኣዊ ረድኤት ብሰንኪ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተነበረ ዕፅዋ ሰብኣዊ ረድኤት ከብፅሑ ከም ዘይከኣሉ ብተደጋጋሚ ክገልፁ ፀኒሖም እዮም።
ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ተቐቲሎም፤ ልዕሊ ክልተ ሚልየን ህዝቢ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ'ዩ።
ብተወሳኺ ልዕሊ 60 ሽሕ ሰባት ህይወቶም ንምድሓን ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ተሰዲዶም።