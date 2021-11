ብዛዕባ ፍትሕ ሓዳርን ምንካይ ክብደትን ዝተዘራረባ ኣድልን ኦፕራን

ቅድሚ 40 ደቓይቕ

በዓል ቤታ ዝነበረ "ህይወታ ኣድሒኑዋ"

ኣድል ብዛዕባ ሙዚቃታታ

ከም Hello ፣ Someone Like You ዝበሉ ሙዚቃታት ኣድል፡ ልቢ ሚሊዮናት ተንኪፎም'ዮም።

ኣድል ብዛዕባ ኣቡኣ

ክብደት ሰብነታ ብምንካዩ ተነቒፋ

ኣድል ብቴሌቪዥን ኣብ ዝነበረ ምርኢት ሙዚቃ ከም Rolling In The Deep, Someone Like You ን Skyfall ዝተሰምዩ ሙዚቃታታ ኣቕሪባ

"I'm such a mess / The harder that I try, I regress / I am my own worst enemy / Right now I truly hate being me" ካብ ተለላታት Hold On እዮም።