ድቃስ እንጅምረሉ ስሩዕ ሰዓታት ምልምማድ ንጥዕና ልቢ ከምዝሕግዝ ተመራመርቲ ይገልጹ
ተመራመርቲ ኣብ 88 ሽሕ ወለንተኛታት ብዘካየድዎ መጽናዕቲ ካብ 10ድቀ ክሳብ 11ድቀ ወይ ድማ ብኣቆጻጽራ ግእዝ ካብ ምሽት 4 ሰዓት ክሳብ 5 ሰዓት ኣብ ዘሎ እዋን ምድቃስ ንዝሓሸ ጥዕና ልቢ ከምዝሕግዝ ኣረጋጊጽና ኢሎም፡፡
እቶም ተመራመርቲ፡ እንድቅሰሉ ሰዓት ምስቲ ናይ ውሽጢ ሰብነትና ኣቆጻጽራ (ቦዲ ክሎክ) ክጠዓዓም ምግባር ነቲ ምስ ምጉዳል ሕማም ልብን ወቕዕን ዘሎ ተዛምዶ ብዝሓሸ ክገልጾ ይኽእል እዩ ኢሎም ይኣምኑ፡፡
ናይ ሰብነትና ተፈጥሮኣዊ ናይ 24 ሰዓት ዑደት፡ ንጥዕናን ንቑሕነትን ጠቓሚ እዩ፡፡
ንከም ጸቕጢ ደም ዝኣመሰሉ ክስተታት እውን ይጸልዎም እዩ፡፡
ነቲ ኣብ ዩሮፕያን ሀርት ጆርናል (European Heart Journal) ዝወጸ መጽናዕቲ ዘካየዱ ተመራመርቲ ፡ ንኣስታት ሸውዓተ መዓልቲታት እቶም ወለንተኛታት ናይ ኢድ ሰዓት ዝመስል መሳርሒ ክኣስሩ ብምግባር ናይ መደቀስን መንቅሕን ሰዓታት መዝጊቦም፡፡
ብማእከላይ ንሽዱሽተ ዓመታት ድማ ናይቶም ወለንተኛታት ልብን ስርዓተ ዝውውርን ተኸታቲሎም፡፡
እቶም ልዕሊ 3 ሽሕ ሰባት ምስ ናይ ልቢ መትኒ ዝተሓሓዙ (ካርዲዮቫስኩላር) ጸገማት ኣማዕቢሎም፡፡
መባዛሕተኦም እዞም ጸገማት ኣብቶም ካብቲ ወሳኒ ዝተባህለ ካብ 10ድቀ ክሳብ 11ድቀ ወይ እውን ብኣቆጻጽራ ግእዝ ካብ ሰዓት 4 ምሽት ክሳብ 5 ምሸት ካብ ዘሎ እዋን ኣቐዲሞም ወይ ድሒሮም ዝድቅሱ እዮም፡፡
ኣብ ናይ ድቃስ ሰዓትን ብዝሒ ሰዓታትን ምስትኽኻል ምስተገበረ እውን እቲ ርክብ ቀጺሉ፡፡
ብተወሳኺ እቶም ተመራመርቲ ጥዕና ልቢ ክጻብኡ ዝኽእሉ ከም ዕድመ፣ ክብደትን መጠን ኮሌስትሮልን ዝኣመሰሉ ካልኦት ምኽንያታት ንምቁጽጻር ፈተነታት ከምዝገበሩን፡ እቲ ዘካየድዎ መጽናዕቲ መንቀልን ሳዕቤንን ግን ከምዘየመልክት ጠቒሶም፡፡
ካብቲ መጽናዕቲ ተበጊሶም ብዛዕባ እቶም መንቀሊታት ክድምድሙ ከምዘይክእሉ ዝገልጽ ካብቶም ተመራመር ሓደ ዝኾነ ዶ/ር ደቪድ ፕላንስ፡ ‘‘ብግዘ ወይ ደንጒኻ ምድቃስ ንሕማም ልቢ ብዘቃልዕ መንገዲ ንናይ ሰብነትና ሰዓት ከተዓናቕፎ ከምዝኽእል እቲ መጽናዕቲ የመላኽት’’ ኢሉ፡፡
‘‘እቲ ሓደገኛ ሰዓት ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ እዩ፤ ምኽንያቱ ነቲ ንናይ ሰብነትና ሰዓት ዝመልእ ናይ ንጉሆ ብርሃን ጸሓይ ከይንርእዮ ክገብረና ስለዝኽእል እዩ፡፡’’
ላዕለወይቲ ነርስ ዝኾነት ረጂና ጊብሊን ብተመሳሳሊ ምሸት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 11 ኣብ ዘሎ እዋን ምድቃስ ጥዕና ልብና ንነዊሕ እዋን ዝተሓለወ ክኸውን ከምዝሕግዝ እቲ መጽናዕቲ ከምዝእምት ትዛረብ፡፡ እንተኾነ እቲ መጽናዕቲ ተዛምዶ ጥራሕ አምበር መንቀልን ሳዕቤንን ከምዘየመላኽትን ተወሳኺ መጽናዕቲ ከምዘድልን እውን ትገልጽ፡፡
ብተወሳኺ ኣብ ጥዕና ልቢ ጸቕጢ ዝፈጥር ድቃስ ጥራሕ ስለዘይኮነ ኣነባብራ፣ ጸቕጢ ደምን መጠን ኮሌስትሮልን ምሕላውን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ምዝውታርን ከምዘድሊ ከኣ ትሕብር፡፡