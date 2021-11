ቅልውላው ኢትዮጵያ፡ ስለ ንምንታይ'ዩ ዓለም ብኲናት ትግራይ ዝሻቐል ዘሎ?

ቅድሚ 37 ደቓይቕ

ንምንታይ ክሳብ ክንድዚ የገድስ?

ኣብ ሶማልያ ኣንጻር እስላማውያን ዕጡቓት ዝተኻየደ ወራር: ኢትዮጵያ ናብ መስመር ግንባር ወተሃደራታ ብምልኣኽ፡ ኣብ እዋን ውግእ ዒራቕ ድማ ንወተሃደራት ሕ.መ.ኣ. ክሊ- ኣየር ኢትዮጵያ ንኽትጥቀመሉ ኣፍቂዳ ከም ዝነበረት ዝዝከር'ዩ። ምስ መንግስቲ ኣሜሪካ ሓቢራ ኣባል 'ልፍንቲ-ፍቓደኛታት' (Coalition of the willing) ሓንቲ ካብ'ተን ሒደት ሃገራት ኣፍሪቃ እውን ነይራ።