ህወሓት ኣብ ዝሓዞም ከባቢታት ኣምሓራን ዓፋርን ልዕሊ 2 ሽሕ ኣብያተ ትምህርቲ ምዕናዎም ተገሊጹ
ኣብ ትሕቲ ምቁጽጻር ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ክባቢታት ኣምሓራን ዓፋርን ልዕሊ 2,000 ኣብያተ ትምህርቲ ዝተፈላለየ መጠን ዘለዎ ዕንወት ከምዝበጽሖም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሩ።
ሚኒስተር ዲኤታ ሚኒስትሪ ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን ሰላማዊት ካሳ ሎሚ ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ክልቲኡ ክልላት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ዝበጽሐ ዕንወት ኣብሪሃ።
ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝኣተውዎ ሓሙሽተ ዞናት ኣምሓራ ኣብ 1660 ኣብያተ ትምህርቲ ዝተፈላለየ ጉድኣት ከምዝበጽሐ ክትገልጽ እንከላ ካብዚኦም እቶም 277 ዝኾኑ ምሉእ ብምሉእ ከምዝዓነው ኣብ ክልል ዓፋር'ውን 455 ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ኮይኖም ምህላዎም ገሊጻ።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ካብ ዝዓነው ትካላት ትምህርቲ፡ ክልተ መሰልጠኒ መማህራን ከምዝርከቡ'ውን ሓቢራ።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝበጽሐ ዕንወት ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ተማሃሮ ካብ ትምህርቶም ክሰናኸሉ እንከለው፡ 47 ሽሕ መማህራን ካብ ስርሖም ከም ዝተመዛበሉ ተገሊጹ።
መንግስቲ ነቶም ዝዓነው ኣብያተ ትምህርቲ ዳግም ንምህናጽ ምስ መሻርኽቲ ትካላት ሓቢሩ ንምስርሕ ጻዕርታት ይግበር ምህላው ሰላማዊት ተዛሪባ።
ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሕዳር ዝተወልዐ ኲናት ትግራይ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ልሒሙ ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ዕንወት ከውርድ እንከሎ ልዕሊ 9 ሚልዮን ሰባት ተጸበይቲ ረድኤት ኮይኖም ኣለው።
ብምኽንያት እቲ ኲናት ኣብ ልዕሊ ትካላት ጥዕናን ካልእ ትሕተቅርጽን'ውን ከቢድ ዕንወትን ዝምታን ክፍጸም እንከሎ ዛጊት ካብ ክልቲኡ ወገን ሓላፍነት ዝወሰደ የሎን።
ኣብዚ እዋን ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ዝቕጽል ዘሎ ኲናት ተወሳኺ ዕንወትን ጉድኣት ከየስዕብ ይስጋእ።
ሰብኣዊ ረድኤት
ካልእ ሰላማዊት ካሳ ሎሚ ኣብ ዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለጺ ዘልዓለቶ ጉዳይ ኣብ ኣምሓራ፡ ዓፋርን ትግራይን ዝሰላሰል ዘሎ ምዕዳል ሰብኣዊ ረድኤት እዩ።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ቁጽሪ ብምኽንያት እቲ ኲናት ዝተመዛበሉ ሰባት ልዕሊ 1 ሚልዮን ክበጽሕ ከሎ፤ መንግስቲ 256 ሽሕ ኩንታል ረድኤት መግቢ ምዕዳሉን በዚ ከኣ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ምሕጋዙን ኣብሪሃ።
ኣብ ክልል ዓፋር ቁጽሪ ተመዛበልቲ 76 ሽሕ ምዃኑ ዝገለጸት እታ ሚኒስተር ዲኤታ፡ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ንደሓር ኣብ ክልል ዓፋር ንዝተመዛበሉ ሰባት 36 ሽሕ ኩንታል ረድኤት ይወሃብ ኣሎ ኢላ።
ብመገዲ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ናብ ትግራይ ዝለኣኽ ቀረብ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ዝሓለፉ መዓልትታት ብኣየርን ብመገዲ ሰመራን (ክልል ዓፈር) ቀጺሉ ምህላው ብምግላጽ፤ ብመገዲ ሰመራ ኣድላዪ ምጽራይ ዝወድኡ 83 ረድኤትን ካልእን ቀረባት ዝጸዓና መካይን ናብቲ ክልል ምብጋሰን ኣረዲኣ።
ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ምስ ዝቕጽል ዘሎ ኲናት ብዝተሓሓዝ ቁጽሪ ህጹጽ ሰብኣዊ ረድኤት ዘድልዮም ሰባት 9.4 ሚልዮን በጺሑ ምህላው ፕሮግራም መግቢ ዓለም ትማሊ ዓርቢ ኣፍሊጡ።
ወሃቢ ቃል ፕሮግራም መግቢ ዓለም ቶምሰን ፊሪ፡ ኣብ ጀነቭ ስዊዘርላንድ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ኣብ ክልላት ትግራይ ኣምሓራን ዓፋርን ዝርከቡ 9.4 ሚልዮን ሰባት ከቢድ ህይወት ይመርሑ ኣለው ኢሉ።