ስነ-ጥበብ፡ ስለ ምንታይ'የን ደቂ ኣንስትዮ ንሻህ ሩክ ካን ዝፈትውኦ?

ቅድሚ 56 ደቓይቕ

ጸሓፊት ሽራያና ብሃታቻርያ፡ Desperately Seeking Shah Rukh: India's Lonely Young Women and the Search for Intimacy and Independence ዝብል መጽሓፍ ዝጽሓፈት'ያ።ጋዜጠኛ ቢቢሲ ኣፓርና ኣሉሪ " ስለምንታይ ኢኹም ንሻ ሩክ ካን ትፈትዉዎ?" ክትብል ንገለ ሰባት ሓቲታ።