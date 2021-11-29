ኮሮናቫይረስ፡ ንዝተወሸበትሉ ሆቴል ሓዊ ዘእተወትሉ ኣውስትራልያዊት
ኣብ ኲንስላንድ ኣውስትራልያ፡ ሓንቲ ጓል 31 ዓይነት ጓል ኣነስተይቲ፡ ኣብ ልዕሊ ሓደ ውሸባ ዝካየደሉ ሆቴል ሓዊ ብምስዳዳ ክሲ ተመስሪትዋ።
እቲ ክሲ ከምዝብሎ፡ ንሳ ምስ ካልኦት ክልተ ቆልዑ ኣብ ሓደ ክፍሊ መወሸቢ እቲ ሆቴል ኣብ ትሕቲ ዓራት እያ ሓዊ ለኲሳትሉ።
እዚ በዓል 11 ደርቡ ዝኾነ ፓሲፊክ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሆቴል፡ ካብቲ ባርዕ ንምድሓን 160 ሰባት ካብ መደቀሲኦም ብሰላም ክወጽኡ ከምዝኸኣሉን ጉድኣትዝበጽሖ ሰብ ከምዘየለን ተገሊጹ።
እዚ ምስቲ ሓድሽ ዓሌት ኮሮናቫይረስ ብዝተሓሓዝ ዝተጀመረ ውሸባ ኾይኑ፡ ኣውስትራልያ ዛጊድ ክልተ በቲ ሓድሽ ዓሌት ኮሮናቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ረኺባ ኣላ።
ሓድሽ ዓሌት ኮሮናቫይረስ ኦሚክሮን፡ ንፈለማ እዋን ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝተረኸበ ኾይኑ፡ ውድብ ጥዕና ዓለም 'ኣዝዩ ዘሻቕል'ክብል ገሊጽዎ ኣሎ።
መንግስቲ ኣውስትራልያ፡ ካብ ሃገራት ደቡብ ኣፍሮቃ፣ ዙምባብዌ፣ ቦትስዋና፣ ሌሶቶ ኢስዋቲኒ፣ ሲሽልሽን፣ ማላውን ሞዛምቢክን ዝብገሱ በረራታት ናብ ሃገር ከይኣትዉ ኣጊዱ ኣሎ።
ዝኾኑ ናይ ኣውስትራልያ ዜግነት ዘይብሎም ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ኣብዘን ዝተገለጻ ሃገራት ብጺሖም ዝፈልቱ ገያሾ ናብ ሃገር ከይኣትዉ ኣውስትራልያ ኣዊጃ ኣላ።።
ኣውስትራልያውን ንዝሓለፉ 20 ኣዋርሕ ኣዝዩ ተሪር ዝበሃል ዕጽዋ እዮም ኣሕሊፎምዎ።
ናይዚ ሓድሽ ዓሌት ምርኣይ ድማ እቲ ኣብ ቀረባ ክልሕልሕ ጀሚሩ ዝነበረ ዕጽዋ መሊሱ ከይተርር ተሰጊኡ ኣሎ።
ገለ ግዝኣታት እታ ሃገር ሳላ ብበዝሒ ክታበት ምስፍፋሕ መልከፍቲ ናብ ዜሮ ኣውሪደንኦ ምንባረን እዩ ዝዝረብ ነይሩ።
እንተኾነ ዘይተኸትቡ ገያሾ ደቂ እታ ሃገር፡ ን14 መዓልቲ ክውሸቡ ክግደዱ ጸኒሖም እዮም።