ዲ.ኣር.ሲ.፡ ኣብ መዓስከር ስደተኛታት ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 22 ሰባት ተቐቲሎም

ቅድሚ ሓደ ሰዓት

እቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ስደተኛታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኮደኮ [Cooperative for the Development of Congo] ተባሂሎም ዝጽውዑ ጉጅል ከምዝፈጸምዎ'ዩ ተገሊጹ ዘሎ።