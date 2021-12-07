ሰበስልጣን ኣሜሪካ ናብ ኦሎምፒክ ቤጂንግ-2022 ብዘይምኻድ ኣድማ ከካይዱ እዮም
ኣመሪካ ናብቲ ኣብ ቻይና ቢጂንግ ዝካየድ ናይ ሓጋይ ኦሎምፒክ - 2022 ዝዕደሙ ዲፕሎማሰኛታት ብዘይምልኣኽ ክትእድም ምዃና ኣፍሊጣ።
መንግስቲ እታ ሃገር ከምዝሓበሮ ዝኾነ ልኡኽ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነቶም ውድድራት ንምክትታል ናብ ቻይና ኣይክጓዓዝን።
ናይዚ ምኽንያት ድማ ኣብ ቻይና ዝረኣይ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ዘሻቕል ብምዃኑ እዩ ክትብል ኣሜሪካ ኣነጺራ።
ኣትሌታት ኣሜሪካ ግን ክሳተፉ ከምዝኽእሉን መንግስቲ ሙሉእ ደገፍ ከምዝገብረሎምን ተሓቢሩ’ሎ።
ቻይና ብወገና ነቲ ኣድማ “ጽኑዕ ግብረ-መልሲ” ከምእትህብ ቅድም ክብል ወግዓዊ ገይራ ነይራ።
ፕረዚደንት ኣመሪካ ጆ ባይደን ሃገሩ ኣብቲ ውድድር ክብድ ዝበለ ዲፕሎማሲያዊ ኣድማ ክትገብር ምዃና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣፍሊጡ ምንባሩ ይዝከር።
ፕረስ ሴክሬታሪ ቤተመንግስቲ ኣመሪካ ጄን ሳኪ ትማሊ ሰኑይ ከምዘረጋገጸቶ ድማ፡ እቲ ዲፕሎማሰኛታት ናይ ዘይምልኣኽ ኣድማ ግብራዊ ክኸውን’ዩ።
ምምሕዳር መንግስቲ ኣመሪካ ኣብቲ ናይ ኦሎምፒክ ናይ ምድምማቕ ስነ-ስርዓት ተሳትፎ ከምዘይህልዎ ኣረዲኣ።
“ሰበስልጣን ወይ ሓለፍቲ ኣመሪካ ብምኽንያት እቲ ቻይና ኣብ ልዕሊ ዢንጂያንግ [ኣብ ቻይና እትርከብ ርእሰ ምምሕዳራዊ ክልል] ሰፊሕ ትፍጽሞ ዘላ ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላትን ግፍዕታትን ነቲ ውድድር ብዝተፈለየ ኩነታት ኣይክርእይዎን” ኢላ።
ኣሜሪካ ብ1980 እውን ሶቪየት ሕብረት ኣብ ልዕሊ ኣፍጋኒስታን ወራር ምስፈጸመት ተቓውሞኣ ንምግላጽ ኣብ ሞስኮ ኦሎምፒክ ዝሳተፉ ኣትሌታታ ስሒባ ምንባራ ይዝከር።
ንተግባር ኣሜሪካ ግብረ-መልሲ ንምሃብ ድማ ሶቪየት ሕብረትን ፈተውታ ዝኾና ሃገራትን ኣብቲ ብ1984 ኣብ ሎስኣንጀለስ ዝተኻየደ ኦሎምፒክ ኣዲመን ነይረን።
ኣሜሪካ ኣብ 2028 ንውድድራት ኦሎምፒክ ሓጋይ ክተታኣናግድ ምዃና ይፍለጥ።
ኣብዚ ናይ ኣድማ ውሳነኣ ክልቲኦም ሰልፊታት ማለት ዴሞክራትን ሪፐብሊካንን ሓበራዊ መርገጺ ብምሓዝ ኣንጻር ኣብ ቻይና ዝፍጸሙ ዝበልዎም ጥሕሰታት ሰብኣዊ መሰላት ደው ክብሉ ወሲኖም ኣለዉ።
ገለ ፖለቲከኛታት ኣሜሪካ ግን እቲ ዲፕሎማሲያዊ ኣድማ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ይብሉ። እዚ ውሳነ “ፍርቂ ስጉምቲ” ከምዝኾነ ዝሓበረ ቶም ኮቶን ዝተባሃለ ሴናተር፡ ኣብቲ ውድድር “ሙሉእ ኣድማ” ክግበር ከምዘለዎ ገሊጹ።
“ኣሜሪካውያን ትካላት ንግዲ ንኮሚኒስት ሰልፊ ቻይና ዝገብርኦ ደገፍ ከቋርጻ ኣለወን። ንጉጅለ ኣትሌታት ኣሜሪካ እውን ናብዚ ንኣትሌታቱ ዝስውር ጽሉእ ስርዓት ክነቃልዖም የብልናን” ኢሉ።
ኣብዚ እዋን ብሪጣንያን ኣወስትራልያን ዝርከብአን ካልኦት ሃገራት እውን ነቲ ብኣሜሪካ ዝተወሰነ ዲፕሎማሲያዊ ኣድማ ከፈጽማ ከምዝኽእላ ይግለጽ ኣሎ።
ላዕለዎት ተወከልቲ መንግስቲ ኣሜሪካን ከልኦት ሃገራትን ኣብ ናይ ኦሎምፒክ ውድድራት ክዕደሙ ዝተለመደ’ዩ። ኣብ ዝሓለፈ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ብቀዳመይቲ እመቤት ጂል ባይደን ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኽ ኣሜሪካ ተረኺቡ ምንባሩ ይዝከር።