ማዳጋስካር፡ ንማሕበረሰብ ከባቢኣ ካብ ሓደጋ ጥምየት ዘድሓነት ሰበይቲ
ላሃራኖ ብሰንኪ’ቲ ኣብ ማዳጋስካር ዘጋጠመ ደርቂ ንማሕበረሰብ እቲ እትነብረሉ ከባቢ ንምድሓን ዘይሕለል ጻዕሪ ዝገበረት ኣብነታዊት ሰበይቲ’ያ።
ኣብ ደቡባዊ ክፋል እታ ሃገር ዘጋጠመ ከቢድ ሓደጋ ደርቂ ን1.3 ሚልዮን ሰባት ብሕጽረት መግቢ ክህሰዩ ካብ ምግባሩ ብተወሳኺ ካልኦት 28 ሽሕ ድማ ሓደጋ ጥምየት ኣጋጢምዎም ኣሎ።
ገለ ወሃብቲ ርእይቶ ሓደ ካብ ሞንጎ ብሰንኪ ክሊማዊ ለውጢ ዝተኸሰቱ ናይ ዓለምና ከበድቲ ሓደጋታት ጥምየት ክብሉ ነቲ ኩነታት ይገልጽዎ። ግን ከኣ እዚ ሓሳብ ኣካታዓይ ኮይኑ ይርከብ።
ሎሃራኖ እትነብረላን ብመሪሕነት እትሳተፈላን ‘ጻማናናንዳ’ ዝተባሃለት ዓዲ ግን፡ ካብቲ ሓደጋ ድሒና’ላ። ናብታ ዓዲ ኣብ እትገብሮ ጉዕዞ በረኻነት ዝተላበሰ መሬት፣ ዝደረቑ ኣእዋምን ከቢድ ንፋስን ይጽበየካ።
ኣብቲ ቦታ ዝኾነ ዓይነት ተኽሊ ክቦቁል ኢልካ ኣይግመትን። ግን ከኣ ጻማናናንዳ ኣብቲ መልክኣ-ምድሪ ዝተፈለየት ኮይና ትረኣይ።
“በቲ ድርቂ ኣዚና ኢና ተሃሲና። ዘዝተኸልናዮ ክበጽሕልና ኣይከኣለን” ትብል ጓል 43 ዓመት ሎሃራኖ። ናብቲ ቦታ ድሕሪ ምብጻሕና ኣብ እግሪ ዳዕሮ ሰባት ኣኪባ ትምህርቲ ክትህብ ሪኢናያ።
ጎረባብታን በዓልገዝኣን ኣብ ዝተኣከቡሉ መድረኽ ብዛዕባ ንድርቂ ዝጻወሩ ኣዝርእትን ንሓመዶም ዳግም ኣብ ዘሕውዩሉ ስልትን ዘድሃበ ኣስተምህሮ’ያ ትህቦም።
‘ቁርሲ፣ ምሳሕን ድራርን ኣለና’
‘ኣግሮ-ኢኮሎጂካል ሰንተር ኦፍ ዛውዝ’ [ሲቲኤኤስ] ብዝብል ዝፍለጥ ማእኽል ኣብ ዝሓለፉ 7 ዓመታት ከም ብልቱግ፣ መሸላን ካልኦት ኣብቲ ከባቢ ዝፍለጡ ኣእካልን ኣብ ምትእትታው ሓገዝ ክገብር ጸኒሑ’ሎ። እዚ ከኣ ኣብቲ ሑጻ ዝበዝሖ ቦታ ንኽቦቁልን ንፍርያምነት ሓመድ ከመሓይሽን ኪኢሉ።
ነበርቲ እታ ዓዲ ኣዝርእቶም ብንፋስ ተደፊኦም ካብ ዝመጽኡ ጎዳእቲ ነገራት ንምክልኻል ዝኽእሉሉ ባህላዊ መገዲ’ውን ተማሂሮም ኣለዉ።
“ሎሚ ቁርሲ፣ ምሳሕን ድራርን ንረክብ ኣለና” እትብል ሎሃራና፡ ዝተፈላለዩ ኣዝርእቲ ዝቦቖለሉ ግራታ ብኹርዓት ተማዕድው።
ብሓደ መስመር ብልቱግ ብኻልእ ገጽ ድማ ባሎንጓ፣ ዓይኒ ዓተርን ሽኮር ድንሽን ይረኣዩ።
ኣብዚ እዋን እቲ ‘ኣግሮ-ኢኮሎጂካል ሰንተር ኦፍ ዛውዝ’ [ሲቲኤኤስ] ብዝብል ዝፍለጥ ማእኽል ነቲ ተሞክሮ ናብ ካልኦት 14 ዓዲታት ደቡብ ማዳጋስካር ዘስፍሖ ኮይኑ፤ ኣስታት 10 ሽሕ መራሕቲ ስድራ ተጠቀምቲ ኮይኖም ኣለዉ።
እንተኾነ ግን ምስቲ ዘሎ ሰፊሕ ጸገም ክነጻጸር ከሎ በዚ ንኢሽተይ ትካል ዝግበር ሓገዝ እኹል ኣይኮነን።
ኣብ ዋና ከተማ ደቡብ ማዳጋስካር ዝኾነት ኣምቦቮምቤ ዘሎ ኩነታት ግን ናይ ኲናት ከባቢ ከምዝነበረት ዝምስል ነገራት’ዩ ዝረኣይ።
ብዙሓት ስድራ ብቴንዳ ኣብ ዝተሰርሐ ጊዚያዊ መጽለሊ ይነብሩ። ዝኣረገ መከላኸሊ ጣንጡ ፣ ናይ ሩዝ ክሻታትን ናይ ፕላስቲክ መንጸፍን እውን ይረኣዩ።
እዞም ኣስታት 400 ሰባት ግን ካብ ኲናት ዘይኮነስ ካብ ጥምየት ንምህዳም ናብቲ ቦታ ዝመጽኡ’ዮም።
ከም ሎሃራኖ ኣዝርእቲ ከቡቁሉ ብዘይምኽኣሎም ህይወቶም ንምትራፍ ብዝብል ዝነበሮም ናይ ሕርሻ መሬትን ጥሪትን ከምዝሸጡ ይዛረቡ።
“ኣርባዕተ ደቀይ ሞይቶም”
ኣብቲ ቦታ ምስ በዓልቲ ገዝኡን 12 ደቂን ዝነብር ማሆሳኦ፤ እቲ ድርቂ ቅድሚ ሰለስተ ዓመታት ክጅምር ከሎ ኣርባዕተ ደቁ ከምዝሞትዎ ይዛረብ።
“ኣብቲ ዓዲ ከለና ብጥምየት ሞይቶም። ሓደ ብሓደ ሞይቶም። ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ዋላ ሓደ ነገር ኣይበላዕናን። ዋላ ሓደ ዝብላዕ ኮነ ዝስተ ነገር ኣይነበረናን” ክብል ነቲ ኩነታት የረድእ።
ገሊኦም ካብ ደቁ ድማ ንመዕደጊ መግቢን ማይን ዝኸውን ገንዘብ ንምርካብ ናብ ጎደናታት እናኸዱ ኣብ ልመና ከምዝዋፈሩ ይሕብር። መንግስቲ ረድኤት ከምዘቕርበሎም ዝኣትዎ መብጽዓ ካብ ቃል ሰጊሩ ናብ ተግባር ኣይተሸረፈን።
መንግስቲ ኣብቶም ዝተሃሰዩ ከባብታት መግቢ ዘከፋፈለ ኮይኑ ብነዊሕ እዋን ዝፍጸሙ ፕሮጀክትታት ልምዓት ትሕተ-ቕርጺ ከምዝሃንጽ’ውን ቃል ኣትዩ ነይሩ።
እንተኾነ ፕረዚደንት ኣንድሪ ራጆሊና ነቶም ዘጋጠሙ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ቕልጡፍ ግብረ-መልሲ ክህብ ብዘይምኽኣሉ ይንቀፍ። እቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት እውን ነዚ የረጋግጽ።
ገለ ነበርቲ ግን ከባቢኦም ክትርሳዕ ዝኸኣለትሉ ምኽንያት ንምግላጽ ታሪኽ የዘንትዉ።
“ኣንጻር ባዕዳውያን ገዛእቲ ፈረንሳ ኣብ ዝተኻየደ ኲናት እቶም ‘ኣንታንድሮይ’ ዝበሃሉ [ኣብ ክልል ኣንድሮይ ዝነብሩ] ህዝቢ ክዋግኡ ዓቕሚ ነይርዎም። ሽዑ ናይ ደባይ ስልትታት እዮም ዝጥቀሙ ነይሮም” ይብል ዶክተር ሺሚሆል ቶቮንድራፋሌ ዝተበሃለ መምህር ዩኒቨርሲቲ።
በዚ ምኽንያት ከኣ ፈረንሳውያን ነቲ ከባቢ ከልምዕዎ ድልየት ከምዘይነበሮም የረድእ።
“ጽርጊያ መገድታት ከመይ ክሃንጹ ከምዘለዎም፣ ዒላታት ማይ ምኹዓት ዝበሃል ኣይሓስቡን። ካብ እዋን ናጽነት ጀሚሩ ክሳብ ሎሚ ዘሎ ፖለቲካ ማዳጋስጋር ንሱ እዩ” ክብል’ውን ወሲኹ ገሊጹ።
ብዙሓት ተንተንቲ ፖለቲካ መንግስቲ ማዳጋስካር ነቲ ዘጋጠመ ቅልውላው ቅልጡፍ ግብረ-መልሲ ኣይሃበን ብዝብል ክነቕፍዎ ከለዉ፤ ሚንስትሪ ሓለዋ ከባቢ እታ ሃገር ግን ዝተፈለየ መርገጺ እዩ ዘለዎ።
እቲ ቅልውላው ብሰንኪ ክሊማዊ ለውጢ ከምዝተኸሰተ ሚንስተር ዶክተር ባኦሚያቮስተ ቫሂናሌ ይዛረብ።
እቲ ኣብ ማዳጋስካር ዝተኸሰተ ደርቂ መንቀሊኡ ክሊማዊ ለውጢ ከምዝኾነ ዝሕብር ርእይቶታት ግን ብዙሕ ተቓውሞታት ይቐርበሉ ምህላዉ ይፍለጥ።
ሎሃራኖ ግን ንማሕበረሰባ ካብቲ ብዙሓት ዝጣሓሉሉ ሰብኣዊ ቅልውላው ከተድሕን ብምኽኣላ ሕጉስቲ’ያ። ካልኦት ሰባት ኣብ ጸገም ኮይኖም ምርኣያ ከምዘሕዝና ድማ ትገልጽ።
“ብዛዕብኦም ሓዘን እስምዓኒ ምኽንያቱ ብጥምየት ክሞቱ ይኽእልኡ እዮም” ትብል።